„Európában máshogy értelmezik a szabályokat” – heves reakciókat váltott ki Szoboszlai tizenegyese

„A Premier League-ben Wirtz mezének meghúzását múló vagy jelentéktelen eseménynek tekintenék. A Bajnokok Ligájában viszont elég egy VAR-büntetőhöz” – mondta Dale Johnson, a BBC szakírója, utalva ezzel arra, hogy Európában másképp értelmezik a szabályokat, mint az angol bajnokságban.

Stephen Warnock, a Liverpool korábbi védője szerint sem ért tizenegyest az eset, de ez a szurkolókat most aligha érdekli. „Nagy eredmény ez idegenben, könnyebbé vált a csapat helyzete a továbbjutás szempontjából” – mondta.

Szoboszlaiék jelenleg az automatikusan nyolcaddöntőt érő nyolcadik helyen állnak a tabellán (de ez szerda estére változhat), az utolsó két fordulóban pedig idegenben a Marseille-jel és otthon a Qarabaggal játszanak.