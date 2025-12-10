„Európában máshogy értelmezik a szabályokat” – heves reakciókat váltott ki Szoboszlai tizenegyese

Szoboszlai történelmet írt az Inter ellen – a Liverpool győzelme megidézte a Debrecent
Ismét jó teljesítményt nyújtott.
Az Inter játékosai szerint jogtalan volt a Liverpool tizenegyese. Győzelmüknek köszönhetően Szoboszlai Dominikék felléptek a tabella nyolcadik helyére.
Mint arról mi is beszámoltunk, a Liverpool labdarúgócsapata Szoboszlai Dominik tizenegyesgóljával nyert 1–0-ra az olasz Internazionale vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában. A mérkőzés után szakértők, játékosok és edzők mind azon csámcsogtak, hogy jogos volt-e a büntető, amit Florian Wirtz mezének meghúzásáért a videobíró segítségével ítélt meg Felix Zwayer játékvezető.
Az Inter futballistái szerint természetesen nem.
Nem tudom, hogyan találták ki, hogy ez tizenegyes volt, de ilyen a futball. Nem vagyunk boldogok. Ha erre büntetőt adsz, akkor a tizenhatoson belül minden kontaktus tizenegyest ér
– mondta az örmény középpályás, Henrih Mhitarjan az Amazon Prime-nak. „Alessandro (Bastoni) meghúzta Florian mezét, de ezt nagyon könnyen befújták. Ha lassított felvételben nézzük a szituációt, akkor még rosszabbnak tűnik az egész. Az egyik legenyhébb tizenegyes, amit valaha láttam, ugyanakkor őszintének kell lennünk magunkkal, és nem kerülhetünk ilyen helyzetbe, hogy a játékvezetőnek egyáltalán lehetősége legyen a sípjába fújni. Nálam ez mindenesetre nem büntető” – szögezte le a svájci középhátvéd, Manuel Akanji.
A milánói együttes vezetőedzője, Cristian Chivu nem akarta kommentálni az esetet, de úgy véli, még ha igazságtalanság is történt, akkor is jobb teljesítményt kell nyújtaniuk, és felül kell kerekedniük az ilyen helyzeteken.
A Liverpool részéről Andy Robertson azt mondta, nem volt egyértelmű a tizenegyesük, de „ezt a szabálytalanságot a pálya bármely pontján befújták volna”, míg Virgil van Dijk csapatkapitány azzal nyugtatta magát, hogy „az a tizenegyes, amit a bíró megítél”, és különben is,
az első félidőben kezezés miatt elvették tőlük Ibrahima Konaté találatát, pedig azt véleménye szerint meg kellett volna adni.
„A Premier League-ben Wirtz mezének meghúzását múló vagy jelentéktelen eseménynek tekintenék. A Bajnokok Ligájában viszont elég egy VAR-büntetőhöz” – mondta Dale Johnson, a BBC szakírója, utalva ezzel arra, hogy Európában másképp értelmezik a szabályokat, mint az angol bajnokságban.
Stephen Warnock, a Liverpool korábbi védője szerint sem ért tizenegyest az eset, de ez a szurkolókat most aligha érdekli. „Nagy eredmény ez idegenben, könnyebbé vált a csapat helyzete a továbbjutás szempontjából” – mondta.
Szoboszlaiék jelenleg az automatikusan nyolcaddöntőt érő nyolcadik helyen állnak a tabellán (de ez szerda estére változhat), az utolsó két fordulóban pedig idegenben a Marseille-jel és otthon a Qarabaggal játszanak.
Inter–Liverpool 0–1 – a mérkőzés összefoglalója