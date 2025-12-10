Szoboszlai történelmet írt az Inter ellen – a Liverpool győzelme megidézte a Debrecent

A pálya jobb széléről behúzódó Szoboszlai 86 százalékkal passzolt (49/42). Két kulcspassza volt, és hétből hat hosszú labdája társhoz ment. A hét párharcából csupán kettőt nyert, viszont volt két tisztázása és egy közbeavatkozása. Egy blokkolt és egy kaput eltaláló lövést jegyzett (a gól), és a büntetője miatt övé termelte ki a legmagasabb xG-értéket (0,82.).

Szoboszlai ismét kiemelkedett, az utolsó percekben pedig megnyerte a meccset”

– írta róla a This is Anfield, amely a meccs legjobbjának választotta. A szerző hozzátette, hogy egy pillanatra sem hagyta abba a futást a csapatért.

A Liverpool Echo szerint Szoboszlai rengeteg energiát tett bele a játékba jobb oldalról ebben a gyémántalakzatban, és kisegítette Gomezt. Nagyszerűen lépett vissza, és gyakorolt nyomást, a kései büntetőnél pedig megőrizte a hidegvérét.

Szoboszlai osztályzatai