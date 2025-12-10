Ft
Debrecen internazionale DVSC Liverpool Inter Bajnokok Ligája statisztika Szoboszlai Dominik

Szoboszlai történelmet írt az Inter ellen – a Liverpool győzelme megidézte a Debrecent

2025. december 10. 05:46

Ismét a magyar válogatott középpályást méltatják Liverpoolban. Szoboszlai nagyszerű értékeléseket kapott.

2025. december 10. 05:46
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool meglepetésre 1–0-ra nyert az Internazionale vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 6. fordulójának keddi játéknapján. A mérkőzés egyetlen gólját a magyar válogatott középpályás jegyezte, büntetőből volt eredményes. Megnéztük a statisztikáját, és hogy a szaksajtó hogyan osztályozta a teljesítményét.

Szoboszlai lett a hős
Szoboszlai lett a hős (Fotó: Stefano Rellandini/AFP)

Szoboszlai teljesítményét a mértékadó statisztikai oldal, a Sofascore 7,2-sel osztályozta. A teljes mezőnyt tekintve ennél jobb értékelést a cserként beállt Florian Wirtz (7,3) és a meccs legjobbja, Virgil van Dijk (7,8) kapott.

Fotó: sofascore.com

A pálya jobb széléről behúzódó Szoboszlai 86 százalékkal passzolt (49/42). Két kulcspassza volt, és hétből hat hosszú labdája társhoz ment. A hét párharcából csupán kettőt nyert, viszont volt két tisztázása és egy közbeavatkozása. Egy blokkolt és egy kaput eltaláló lövést jegyzett (a gól), és a büntetője miatt övé termelte ki a legmagasabb xG-értéket (0,82.).

Szoboszlai ismét kiemelkedett, az utolsó percekben pedig megnyerte a meccset”

– írta róla a This is Anfield, amely a meccs legjobbjának választotta. A szerző hozzátette, hogy egy pillanatra sem hagyta abba a futást a csapatért.

A Liverpool Echo szerint Szoboszlai rengeteg energiát tett bele a játékba jobb oldalról ebben a gyémántalakzatban, és kisegítette Gomezt. Nagyszerűen lépett vissza, és gyakorolt nyomást, a kései büntetőnél pedig megőrizte a hidegvérét.

Szoboszlai osztályzatai

  • This is Anfield: 8 – a Liverpool legjobbja
  • Liverpool Echo: 8
  • FotMob: 7,9 – a mezőny legjobbja
  • Eredmenyek.com: 7,8 – a mezőny legjobbja
  • WhoScored: 7,27
  • Sofascore: 7,2

Az EuroFoot statisztikája szerint Szoboszlai ezzel a góljával első magyarként jutott el tíz találatig a Bajnokok Ligájában.

Ez az 87:24-nél értékesített Szoboszlai-büntető a Liverpool történetében a legkésőbb született idegenbeli győztes gólt volt a BL-ben, valamint a második legkésőbb született győztes tizenegyesgól. A legkésőbbi Steven Gerrard nevéhez fűződik, aki még 2014 szeptemberében a Ludogorec kapuját 92:29-nél vette be.

Ha hinni lehet az Opta adatainak, akkor a Liverpool 2009 novembere után nyert úgy újra idegenbeli BL-mérkőzést, hogy Mohamed Szalah nem volt a keret tagja. Akkor a gárda egy bizonyos Debrecent győzött le Magyarországon (0–1). Ez volt egyébként az egyiptomit most sokat bíráló Jamie Carragher utolsó BL-meccse a klub színeiben. A Vörösök akkor a csoportkörből nem jutottak tovább, a harmadik helyen zártak, amely Európa-liga folytatást jelentett. A DVSC pont nélkül búcsúzott európai kupaporondtól.

Szoboszlainak egyébként jól megy a milánói csapatok ellen: tavaly szeptemberben a BL-ben ugyanitt, a San Siróban lőtt gólt annak az AC Milannak, amelynek nyáron, a felkészülési időszakban is betalált.

Fotó: Stefano Rellandini/AFP

