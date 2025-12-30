Ft
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter kóka jános szdsz

Újabb egykori SZDSZ-es nagyágyú szakért a Tiszában: Kóka János a kórházak felét bezáratná

2025. december 30. 09:35

Az elképzelések szerint ebben a modellben sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelés nem lenne ingyenes.

2025. december 30. 09:35
null

Radikális egészségügyi elképzeléseket fogalmazott meg Kóka János, aki az utóbbi időben Magyar Péter környezetében tűnik fel. Az SZDSZ egykori gazdasági és közlekedési minisztere korábban több alkalommal is arról beszélt: szerinte a magyarok számára az lenne az előnyös, ha az ország kórházainak jelentős részét bezárnák – hívta fel a figyelmet az Ellenpont, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett.

Kóka már egy évvel ezelőtt, az Inforádióban is ezt az álláspontot képviselte, később pedig más interjúkban megismételte, sőt a Weborvos felületén megjelent vitairatában tovább ment. Ott nemcsak az intézményrendszer drasztikus szűkítését vetette fel, hanem azt is, hogy 

a társadalombiztosítás finanszírozását vállalati források bevonásával egészítené ki.

Az Ellenpont emlékeztetett: a Tisza Párt kiszivárgott programtervezete szerint a jelenlegi állami társadalombiztosítás helyét egy kötelező magánbiztosítói modell venné át. A konstrukció alapján az állam háttérbe húzódna, a munkavállalók pedig közvetlenül piaci biztosítókkal szerződnének, jövedelmük legalább 8,5 százalékát befizetve.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Az egészségügy megújításának 10 pontos, 10 ezer milliárdos programja

Az egészségügy rendszerének teljes átalakítása, operációs rendszerének cseréje elkerülhetetlen.

Tisztán piaci logika érvényesülne

Ebben a rendszerben sem a nyugdíj, sem az egészségügyi ellátás mögött nem állna állami garancia: a fedezetet kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók adnák, ráadásul a mostaninál magasabb költségek mellett. Az alapcsomagok nagyjából a jelenlegi terhelést hoznák, ám a mai szintű ellátásért akár 30–35 százalékos befizetésre is szükség lenne. A szolgáltatások mértéke a választott csomag árától függne, vagyis tisztán piaci logika érvényesülne.

Ebben a modellben sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelés nem lenne ingyenes.

Felidézték azt is: Kóka János idén arról beszélt, hogy három éven belül tőzsdére vinnék a magánklinikákat működtető Doktor24-et. A Tisza egészségügyi holdudvarában több, a magánszektorhoz kötődő szereplő is feltűnik: Schiszler István éveken át intézményvezető volt a magánegészségügyben, Túri Péter rendszeresen a fizetős ellátás mellett érvelt, míg a miniszteri posztra szánt Hegedűs Zsolt maga is ebben a szférában dolgozik.

A nyilvánosságra került tiszás megszorítócsomag mindezeket a korábbi megszólalásokat értelmezhető keretbe helyezte: a jelenlegi társadalombiztosítást magánbiztosítók bevonásával alakítanák át, piaci viszonyokat teremtve, és megszüntetve az eddig ingyenes állami ellátást.

Kóka János mindezt nyíltan vállalta: szerinte a magyarok számára az volna kedvező, ha a kórházak legalább felét bezárnák, miközben a vállalatokat további befizetésekre köteleznék. Később ugyan árnyalta álláspontját: az ATV-ben már úgy fogalmazott, hogy akár 30 százalékkal kevesebb kórházzal is megelégedne.

Kóka és a Tisza összefonódásai

A portál szerint sokan legyintenek Kókára azzal, hogy „ez már a 2006-os múlt”, ám az egykori miniszter valójában folyamatosan jelen van a közéletben. Nemcsak interjúkban és vitairatokban, hanem személyes és szakmai kapcsolatokon keresztül is kötődik Magyar Péter pártjához.

Februárban például ő szólította fel a később Tisza-tanácsadóvá váló Kapitány István topmenedzsert arra, hogy működjön együtt Bajnai Gordonnal. Magyar Péter egészségügyi szakértői csapatába bekerült Túri Péter is, aki Kóka egykori évfolyamtársa és üzlettársa, valamint 2004 és 2006 között miniszteri biztosa volt.

Emellett Kóka jó személyes viszonyt ápol a tiszás aktivista-színész Nagy Ervinnel is. 

Az exminiszter jelenlegi felesége, Varga Edit műsorvezető mutatta be a színész önéletrajzi könyvét, Kóka pedig idén januárban együtt utazott vele Rómába.

Kóka János 2016 januárjában jelentette be, hogy Gerendai Károllyal közös vállalkozást indít: a Festipay Zrt.-vel a fesztiválok mellett sportesemények és vendéglátóhelyek fizetési rendszereit célozták meg. Gerendai üzlettársa Demszky Gábor és Hagyó Miklós korábbi embere, Mesterházy Ernő is, akivel a Costes Kft.-ben társtulajdonosok. Mesterházy emellett közös céget vitt Farkas Dezsővel, aki a Tisza Párt megalapításában és későbbi működtetésében is kulcsszerepet játszott.

Érdekességként az Ellenpont megjegyezte: a Sziget Fesztivál körüli botrány idején – Magyar Péter megfogalmazása szerint – a Diákhitel Központ volt vezetője és Gerendai Károly egyeztettek egymással.

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

bigfater73
2025. december 30. 11:15
Ez a szemét (2004–2008 között gazdasági és közlekedési miniszter) nagy pofával harsogta a parlamentben, nem kell aggódni a nemzeti javak eladása miatt, mert a piac, majd mindent megold! Megoldotta a piaca, Magyarország nyomorát, eladósodottságát! Soha többé ő és bandája!
Válasz erre
0
0
Agricola
2025. december 30. 11:04
A Das Bild német lap írja: Albert Stegemann (49, CDU) a BILD-nek adott interjújában elmondta: „A »teljes körű lefedettség« mentalitása ellentmond az orvosi szolgáltatások megbecsülésének. Ezért nem lehetnek tabuk a térítési díjakkal vagy a magasabb önrészekkel kapcsolatban.” "Stephan Pilsinger (38), a CSU egészségügyi szakértője az egészségtelen életmódot (beleértve a dohányzást, az alkoholfogyasztást és a testmozgáshiányt) okolja az egészségügyi rendszer robbanásszerű növekedéséért. " Stegemann: „Fel kell hagynunk azt az elvárást, hogy ne kelljen öt kilométernél többet utaznunk a legközelebbi kórházig.”
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. december 30. 11:04
Nagyon csodálkozok Szíjjártó Kóka barátságán, alapvetésnek kell lennie, hogy minden SZDSZ-es kapcsolat TILOS! Minden megmozdulásuk mai napig ható és csak negatívan! És persze a mai megnyílvánulásaik is a gazdatest ellen (akik komoly részét földön futóvá tették) mutatnak. Tudni kell róluk, hogy olyan szövetség tagjai, ami láthatóan 125 éve kizárólag a tönkretételünket akarja.
Válasz erre
1
0
lemez
2025. december 30. 10:54
A békáknak most sem lehetni brekegni mi?Lecsapolnátok megint az állami vagyont mert több kell.Telhetetlen tolvaj.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!