Újabb egykori SZDSZ-es nagyágyú szakért a Tiszában: Kóka János a kórházak felét bezáratná

Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Az elképzelések szerint ebben a modellben sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelés nem lenne ingyenes.
Radikális egészségügyi elképzeléseket fogalmazott meg Kóka János, aki az utóbbi időben Magyar Péter környezetében tűnik fel. Az SZDSZ egykori gazdasági és közlekedési minisztere korábban több alkalommal is arról beszélt: szerinte a magyarok számára az lenne az előnyös, ha az ország kórházainak jelentős részét bezárnák – hívta fel a figyelmet az Ellenpont, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett.
Kóka már egy évvel ezelőtt, az Inforádióban is ezt az álláspontot képviselte, később pedig más interjúkban megismételte, sőt a Weborvos felületén megjelent vitairatában tovább ment. Ott nemcsak az intézményrendszer drasztikus szűkítését vetette fel, hanem azt is, hogy
a társadalombiztosítás finanszírozását vállalati források bevonásával egészítené ki.
Az Ellenpont emlékeztetett: a Tisza Párt kiszivárgott programtervezete szerint a jelenlegi állami társadalombiztosítás helyét egy kötelező magánbiztosítói modell venné át. A konstrukció alapján az állam háttérbe húzódna, a munkavállalók pedig közvetlenül piaci biztosítókkal szerződnének, jövedelmük legalább 8,5 százalékát befizetve.
Az egészségügy rendszerének teljes átalakítása, operációs rendszerének cseréje elkerülhetetlen.
Ebben a rendszerben sem a nyugdíj, sem az egészségügyi ellátás mögött nem állna állami garancia: a fedezetet kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók adnák, ráadásul a mostaninál magasabb költségek mellett. Az alapcsomagok nagyjából a jelenlegi terhelést hoznák, ám a mai szintű ellátásért akár 30–35 százalékos befizetésre is szükség lenne. A szolgáltatások mértéke a választott csomag árától függne, vagyis tisztán piaci logika érvényesülne.
Ebben a modellben sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelés nem lenne ingyenes.
Felidézték azt is: Kóka János idén arról beszélt, hogy három éven belül tőzsdére vinnék a magánklinikákat működtető Doktor24-et. A Tisza egészségügyi holdudvarában több, a magánszektorhoz kötődő szereplő is feltűnik: Schiszler István éveken át intézményvezető volt a magánegészségügyben, Túri Péter rendszeresen a fizetős ellátás mellett érvelt, míg a miniszteri posztra szánt Hegedűs Zsolt maga is ebben a szférában dolgozik.
A nyilvánosságra került tiszás megszorítócsomag mindezeket a korábbi megszólalásokat értelmezhető keretbe helyezte: a jelenlegi társadalombiztosítást magánbiztosítók bevonásával alakítanák át, piaci viszonyokat teremtve, és megszüntetve az eddig ingyenes állami ellátást.
Kóka János mindezt nyíltan vállalta: szerinte a magyarok számára az volna kedvező, ha a kórházak legalább felét bezárnák, miközben a vállalatokat további befizetésekre köteleznék. Később ugyan árnyalta álláspontját: az ATV-ben már úgy fogalmazott, hogy akár 30 százalékkal kevesebb kórházzal is megelégedne.
A portál szerint sokan legyintenek Kókára azzal, hogy „ez már a 2006-os múlt”, ám az egykori miniszter valójában folyamatosan jelen van a közéletben. Nemcsak interjúkban és vitairatokban, hanem személyes és szakmai kapcsolatokon keresztül is kötődik Magyar Péter pártjához.
Februárban például ő szólította fel a később Tisza-tanácsadóvá váló Kapitány István topmenedzsert arra, hogy működjön együtt Bajnai Gordonnal. Magyar Péter egészségügyi szakértői csapatába bekerült Túri Péter is, aki Kóka egykori évfolyamtársa és üzlettársa, valamint 2004 és 2006 között miniszteri biztosa volt.
Emellett Kóka jó személyes viszonyt ápol a tiszás aktivista-színész Nagy Ervinnel is.
Az exminiszter jelenlegi felesége, Varga Edit műsorvezető mutatta be a színész önéletrajzi könyvét, Kóka pedig idén januárban együtt utazott vele Rómába.
Kóka János 2016 januárjában jelentette be, hogy Gerendai Károllyal közös vállalkozást indít: a Festipay Zrt.-vel a fesztiválok mellett sportesemények és vendéglátóhelyek fizetési rendszereit célozták meg. Gerendai üzlettársa Demszky Gábor és Hagyó Miklós korábbi embere, Mesterházy Ernő is, akivel a Costes Kft.-ben társtulajdonosok. Mesterházy emellett közös céget vitt Farkas Dezsővel, aki a Tisza Párt megalapításában és későbbi működtetésében is kulcsszerepet játszott.
Érdekességként az Ellenpont megjegyezte: a Sziget Fesztivál körüli botrány idején – Magyar Péter megfogalmazása szerint – a Diákhitel Központ volt vezetője és Gerendai Károly egyeztettek egymással.
Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI/MTVA