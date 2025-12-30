„Kedves Telex, 444 és az érintett médiumok!

Novák Katalint nagyon tisztelem és büszke vagyok, hogy tanácsadója lehettem.

Szóval van nekem 20 dokumentumfilmem. 13 éve vezetem az ország egyik legnagyobb, országos civil szervezetét, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítványt. A facebookon 4.5 milliós elérést produkálok havonta, nem hiszem, hogy a nevem mellé a párhónapos tanácsadói pozíciómat kellene mindig odaírni. (Ami egyébként nem járt fizetéssel, talán 4 tanácsadói ülésen vettem részt önkéntes tevékenységként.)

Ebben semmi más nincs, csak rossz szándék, hogy össze lehessen kötni a K. Endre üggyel, amihez semmi közöm.

Szóval persze szabad ország, mindenki azt ír, amit akar, de mindenféle szakmaiságot nélkülöz a címkézésem, olcsó propaganda, aminek semmi más célja nincs, minthogy engem lejárasson, hiteltelenítsen és rajtam keresztül a gondolataimat, politikai közösségemet üsse.

(Mielőtt bárki a penztárcámban nyúlkálna- a Három Királyfit önkéntesen vezetem és ide is ingyen írok.)