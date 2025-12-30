Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Lassan két éve mindig odaírjátok a nevem mellé, hogy Novák Katalin volt tanácsadója.
„Kedves Telex, 444 és az érintett médiumok!
Lassan két éve mindig odaírjátok a nevem mellé, hogy Novák Katalin volt tanácsadója. Nem szégyellem, szerintem Novák Katalin nagyon sok jót tett az országgal, de valamiért a 30 másik tanácsadó neve mellé nem írjátok oda – Schmidt Máriától, Martonyi Jánoson át, Máté Bencéig. Voltak, akik elhatárolódtak tőle (Lackfi János, Gundel-Takács Gábor, Szörényi Levente vagy Tomán Szabina).
De Altorjai Anita, Kovács Katalin, Vizi E. Szilveszter vagy Hegedüs Éva és az összes többi nem határolódott el.
K. Endre kegyelmi döntését nagy hibának tartom és semmi közöm hozzá, ugyanúgy a sajtóból értesültem róla, mint bárki, de egyrészt nem követett el ezzel a döntésével bűncselekményt az elnök (hivatali kötelességében döntött rosszul), másrészt napestig tudnám sorolni az egyéb érdemeit – a családtámogatástól, a diplomáciai sikerein át, a Bházy-ügy 15 évig tartó, vérlázító perének kegyelemmel lezárásáig.
Novák Katalint nagyon tisztelem és büszke vagyok, hogy tanácsadója lehettem.
Szóval van nekem 20 dokumentumfilmem. 13 éve vezetem az ország egyik legnagyobb, országos civil szervezetét, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítványt. A facebookon 4.5 milliós elérést produkálok havonta, nem hiszem, hogy a nevem mellé a párhónapos tanácsadói pozíciómat kellene mindig odaírni. (Ami egyébként nem járt fizetéssel, talán 4 tanácsadói ülésen vettem részt önkéntes tevékenységként.)
Ebben semmi más nincs, csak rossz szándék, hogy össze lehessen kötni a K. Endre üggyel, amihez semmi közöm.
Szóval persze szabad ország, mindenki azt ír, amit akar, de mindenféle szakmaiságot nélkülöz a címkézésem, olcsó propaganda, aminek semmi más célja nincs, minthogy engem lejárasson, hiteltelenítsen és rajtam keresztül a gondolataimat, politikai közösségemet üsse.
(Mielőtt bárki a penztárcámban nyúlkálna- a Három Királyfit önkéntesen vezetem és ide is ingyen írok.)
Ide bemásolom az önéletrajzomat, ha véletlenül nem ismernétek, hogy legyen miből válogatni.”
