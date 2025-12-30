Ft
novák katalin telex médium 444

Kedves Telex, 444 és az érintett médiumok!

2025. december 30. 09:16

Lassan két éve mindig odaírjátok a nevem mellé, hogy Novák Katalin volt tanácsadója.

2025. december 30. 09:16
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Kedves Telex, 444 és az érintett médiumok!

Lassan két éve mindig odaírjátok a nevem mellé, hogy Novák Katalin volt tanácsadója. Nem szégyellem, szerintem Novák Katalin nagyon sok jót tett az országgal, de valamiért a 30 másik tanácsadó neve mellé nem írjátok oda – Schmidt Máriától, Martonyi Jánoson át, Máté Bencéig. Voltak, akik elhatárolódtak tőle (Lackfi János, Gundel-Takács Gábor, Szörényi Levente vagy Tomán Szabina).

De Altorjai Anita, Kovács Katalin, Vizi E. Szilveszter vagy Hegedüs Éva és az összes többi nem határolódott el.

K. Endre kegyelmi döntését nagy hibának tartom és semmi közöm hozzá, ugyanúgy a sajtóból értesültem róla, mint bárki, de egyrészt nem követett el ezzel a döntésével bűncselekményt az elnök (hivatali kötelességében döntött rosszul), másrészt napestig tudnám sorolni az egyéb érdemeit – a családtámogatástól, a diplomáciai sikerein át, a Bházy-ügy 15 évig tartó, vérlázító perének kegyelemmel lezárásáig.

Novák Katalint nagyon tisztelem és büszke vagyok, hogy tanácsadója lehettem.

Szóval van nekem 20 dokumentumfilmem. 13 éve vezetem az ország egyik legnagyobb, országos civil szervezetét, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítványt. A facebookon 4.5 milliós elérést produkálok havonta, nem hiszem, hogy a nevem mellé a párhónapos tanácsadói pozíciómat kellene mindig odaírni. (Ami egyébként nem járt fizetéssel, talán 4 tanácsadói ülésen vettem részt önkéntes tevékenységként.)

Ebben semmi más nincs, csak rossz szándék, hogy össze lehessen kötni a K. Endre üggyel, amihez semmi közöm.

Szóval persze szabad ország, mindenki azt ír, amit akar, de mindenféle szakmaiságot nélkülöz a címkézésem, olcsó propaganda, aminek semmi más célja nincs, minthogy engem lejárasson, hiteltelenítsen és rajtam keresztül a gondolataimat, politikai közösségemet üsse.

(Mielőtt bárki a penztárcámban nyúlkálna- a Három Királyfit önkéntesen vezetem és ide is ingyen írok.)

Ide bemásolom az önéletrajzomat, ha véletlenül nem ismernétek, hogy legyen miből válogatni.”

Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

billysparks
2025. december 30. 11:14
Amúgy Ceglédi meg a Momentum tanácsadója volt. Nem büszke rá, de nem is tagadja. ( Fiatal voltam, kellett a pénz. Ja, nem. Hitt az eszmében, csak az eszme nem hitt benne.Van ilyen. Csinál az ember hülyeségeket, ami akkor és ott jó ötletnek tűnik. Aztán megbánja később. Ezért ember és nem egy varánusz. Vagy kaszáspók, vagy bármi...női kerékpár, például.) S. Fruzsina pedig egy jószándékú, kedves, de butácska nőci. Egy napsütötte réten önfeledten pillangót kergető liberális pepitában. Ugyanaz jobboldali kivitelben.
Válasz erre
0
1
billysparks
2025. december 30. 11:08
Novák Katalinnak a szélsőséges atlantizmusa miatt kellett távoznia. ( Kezdett önjáró löveg lenni) A K. Endre ügy csak ürügy volt az eltávolítására. Még azt is meg tudom kockáztatni, hogy az egész K. Endre ügy egy Fidesz akció volt, hogy megszabaduljanak az egyre kínosabb Nováktól. ( Egyébként, valami oknál fogva csak kínos embereket választ a parlament Köztársasági Elnöknek. Talán Mádl volt az egyetlen vállalható.)
Válasz erre
0
0
nyugalom
•••
2025. december 30. 11:01 Szerkesztve
Poloska tanacsadói nemsokara letegadjak azt is, hogy ismerték a felkegyelmüt! A kegyelmi ügy hàtterében poloska anyucija?!
Válasz erre
0
0
salátás
2025. december 30. 10:58
"Lassan két éve mindig odaírjátok a nevem mellé, hogy Novák Katalin volt tanácsadója" hogy a fogyatékosabb tiszások tudják, téged utálni kell
Válasz erre
0
0
