Szoboszlai Szalah helyén, Kerkez a padon – így áll fel a Liverpool az Inter elleni BL-rangadóra

A Liverpool soron következő kedd esti, Internazionale elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésére is a kezdőcsapatba jelölte Arne Slot vezetőedző Szoboszlai Dominiket. A keretből sértődött nyilatkozata után kirakott Mohamed Szalah a jelzettnek megfelelően nem utazott el Milánóba, a magyar klasszis ezúttal is az ő helyén kezd a jobbszélen – sorozatban immár harmadszor. Baloldali szárnyvédőként Andy Robertson lép pályára, Kerkez Milos a kispadon kapott helyet, az viszont érdekesség, hogy a BL-főtábla negyedik helyén álló Inter ellen egyszerre lesz a pályán a két nyári csatárigazolás, Hugo Ekitiké és Alexander Isak. A szenvedő Vörösök legutóbb az Anfielden demoralizáló, 4–1-es pofonba szaladtak bele a PSV Eindhoven ellen, ezt követően próbálnak meg felkelni a padlóról a San Siróban 21 órától.

Szoboszlai Dominik legutóbb a PSV ellen vesztes csapat tagja volt a Bajnokok Ligájában (MTI/EPA/Adam Vaughan)