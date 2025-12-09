Ft
12. 09.
kedd
Arne Slot internazionale Liverpool Bajnokok Ligája Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Szalah helyén, Kerkez a padon – így áll fel a Liverpool az Inter elleni BL-rangadóra

2025. december 09. 20:03

A magyar klasszis a San Siróban is a keretből kirakott Mohamed Szalah helyén kezd. Szoboszlai Dominik egymást követő harmadik mérkőzésén játszik jobbszélsőt.

2025. december 09. 20:03
null

A Liverpool soron következő kedd esti, Internazionale elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésére is a kezdőcsapatba jelölte Arne Slot vezetőedző Szoboszlai Dominiket. A keretből sértődött nyilatkozata után kirakott Mohamed Szalah a jelzettnek megfelelően nem utazott el Milánóba, a magyar klasszis ezúttal is az ő helyén kezd a jobbszélen – sorozatban immár harmadszor. Baloldali szárnyvédőként Andy Robertson lép pályára, Kerkez Milos a kispadon kapott helyet, az viszont érdekesség, hogy a BL-főtábla negyedik helyén álló Inter ellen egyszerre lesz a pályán a két nyári csatárigazolás, Hugo Ekitiké és Alexander Isak. A szenvedő Vörösök legutóbb az Anfielden demoralizáló, 4–1-es pofonba szaladtak bele a PSV Eindhoven ellen, ezt követően próbálnak meg felkelni a padlóról a San Siróban 21 órától. 

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik legutóbb a PSV ellen vesztes csapat tagja volt a Bajnokok Ligájában (MTI/EPA/Adam Vaughan)

Ezt is ajánljuk a témában

 

(Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan)

apro_marosan_petergabor
2025. december 09. 20:20
Szoboszlai nem panaszkodhat most a bizalomra, amely egyben komoly felelősség is. Kérdés, hog Dom alkalmas-e erre a feladatra? A futógyorsasága az megvan, bőven, technikás is, beadó képességével sincsen gond. A gyors, aprómozgásos cselek, talán ez nem jellemző a fegyvertárára. Pedig egy kreatív szélsőnek ez nem árt. Viszont van átlátása, helyzetfelismerése - kérdés, megértik-e ezt a társak? Hajrá Dom, gólpasszokkal, góllal bizonyíts!
Válasz erre
0
0
