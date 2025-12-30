Orbán felveszi a kesztyűt, ezek lehetnek Brüsszel utolsó órái – közben alaposan kiosztották a németeket, amiért nem Magyarország példáját követik

A magyar családok rezsivédelmére a kormány az idén is 800 milliárd forintot fordított, és arról is döntöttek, hogy a rezsivédelmet 2026-ban is fenntartják – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok ma is Európa legalacsonyabb villany- és gázárait fizetik – mondta.