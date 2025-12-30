Ft
rezsicsökkentés elektromos autóipar Brüsszel Európai Unió

Orbán felveszi a kesztyűt, ezek lehetnek Brüsszel utolsó órái – közben alaposan kiosztották a németeket, amiért nem Magyarország példáját követik

2025. december 30. 09:19

A Mesterterv elemzői szerint a Tisza Párt körül is megfigyelhető, hogy érzik a vesztüket és ezért agresszívvá válnak. Ezek voltak a hétfői nap legolvasottabb cikkei.

2025. december 30. 09:19
null

A magyar családok rezsivédelmére a kormány az idén is 800 milliárd forintot fordított, és arról is döntöttek, hogy a rezsivédelmet 2026-ban is fenntartják – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok ma is Európa legalacsonyabb villany- és gázárait fizetik – mondta.

Az államtitkár kiemelte, 

Brüsszel nem csak a piaci árakat akarja rákényszeríteni Magyarországra, hanem egyenesen be akarja tiltani az orosz gáz és olaj használatát minden tagállamban.  

„Az Európai Parlamentben kizárólag kormánypárti képviselők harcoltak az érdekeinkért, a Tisza képviselői sunnyogtak és hagyták megszavazni ezt a botrányos határozatot” – hívta fel a figyelmet. 

Brüsszelt és az ellenzéket egyáltalán nem érdekli, hogy veszélybe sodorják a magyar emberek energiabiztonságát, többszörösére emelik a rezsit – mondta az államtitkár, leszögezve: a nemzeti kormány felveszi a kesztyűt és megtámadja a brüsszeli döntést.

A People's Daily Online cikke bírálja a német politikai vitákat, amelyek a szerzők szerint indokolatlanul korlátoznák a kínai elektromos járművek piacra jutását. Kiemelik, hogy például a BYD által szállított buszok magyarországi gyárban készülnek, így „Made in Europe”-nak számítanak.

Az elemzők úgy vélik, az ilyen protekcionista lépések nem oldják meg a német autóipar strukturális kihívásait, és 

veszélyeztetik az európai zöld átmenet költséghatékonyságát is.

Hangsúlyozzák: Magyarország fontos szerepet játszik a kínai-európai autóipari együttműködésben, mivel több kínai akkumulátorgyártó is itt fektet be.

Közben a Mesterterv elemzői szerint az életéért küzd Brüsszelben az uniós elit, amelyet jól mutat, ahogy Belgiummal viselkedtek, amely megakadályozta, hogy az EU a befagyasztott orosz vagyont elvegye és Ukrajnának adja.

G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójának értékelése szerint az utolsó óráikban járnak és nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a brüsszeli elit túlélésért folytatott küzdelme és a magyarországi politika között is párhuzamot vont, szerinte 

a Tisza Párt körül is megfigyelhető, hogy érzik a vesztüket és ezért agresszívvá válnak.

 

Fotó: Fischer Zoltán

