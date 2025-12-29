Itt a vége: lehúzzák a rolót a Volkswagen legendás drezdai gyárában
Karácsony előtt az utolsó autók is legördülnek a gyártósorról.
A People's Daily Online cikke szerint Németországban indokolatlanul korlátoznák a kínai elektromos járművek piacra jutását, miközben Magyarország fontos szerepet játszik a kínai-európai autóipari együttműködésben.
A People's Daily Online cikke bírálja a német politikai vitákat, amelyek a szerzők szerint indokolatlanul korlátoznák a kínai elektromos járművek piacra jutását. Kiemelik, hogy például a BYD által szállított buszok magyarországi gyárban készülnek, így „Made in Europe”-nak számítanak.
Az elemzők úgy vélik,
az ilyen protekcionista lépések nem oldják meg a német autóipar strukturális kihívásait, és veszélyeztetik az európai zöld átmenet költséghatékonyságát is.
Hangsúlyozzák: Magyarország fontos szerepet játszik a kínai-európai autóipari együttműködésben, mivel több kínai akkumulátorgyártó is itt fektet be.
