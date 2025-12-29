Ft
elektromos autók Németország magyarország Kína autóipar

Hoppá: alaposan kiosztották a németeket, amiért nem Magyarország példáját követik

2025. december 29. 11:42

A People's Daily Online cikke szerint Németországban indokolatlanul korlátoznák a kínai elektromos járművek piacra jutását, miközben Magyarország fontos szerepet játszik a kínai-európai autóipari együttműködésben.

2025. december 29. 11:42


A People's Daily Online cikke bírálja a német politikai vitákat, amelyek a szerzők szerint indokolatlanul korlátoznák a kínai elektromos járművek piacra jutását. Kiemelik, hogy például a BYD által szállított buszok magyarországi gyárban készülnek, így „Made in Europe”-nak számítanak.

Az elemzők úgy vélik,

az ilyen protekcionista lépések nem oldják meg a német autóipar strukturális kihívásait, és veszélyeztetik az európai zöld átmenet költséghatékonyságát is.

Hangsúlyozzák: Magyarország fontos szerepet játszik a kínai-európai autóipari együttműködésben, mivel több kínai akkumulátorgyártó is itt fektet be.

Nyitókép: AFP/Nicolas Economou 



A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

