gazdaság drezda TU Dresden drezdai gyár Németország autó Volkswagen

Itt a vége: lehúzzák a rolót a Volkswagen legendás drezdai gyárában

2025. december 06. 17:36

Karácsony előtt az utolsó autók is legördülnek a gyártósorról.

2025. december 06. 17:36
Év végén összeszerelik az utolsó autókat, majd végleg leáll a gyártás a Volkswagen legendás drezdai gyárában – számolt be a Világgazdaság.

A lap szerint az utolsó Volkswagen ID.3 karácsony előtt fog legördülni a gyártósorról a vállalat legkisebb németországi üzemében, a híres Üveggyárban. A Volkswagen Sachsen, Szászország tartománya és a Drezdai Műszaki Egyetem között ugyanakkor már megállapodás született arról, hogy 2026-tól mire fogják használni a megüresedett telephelyet.

A drezdai gyár bezárása nem volt előzmények nélkül, a Volkswagen 2024 decemberében jelentette be a gyártás megszüntetését. A jövőre nézve a Volkswagen egy hétéves projektet hozhat létre a TU Dresden partnereként, amelynek keretében egy innovációs központot hoznának létre, ahol az autógyártó konkrét kutatási projekteket rendel meg az egyetem számára – írja a Handelsblatt.

Az átalakulás azonban mindenképp munkaerő csökkentéssel fog járni: 

míg a gyártási munkálatokhoz 205 embert alkalmaztak, a kutatási szférában hosszútávon maximum 135 ember számára tud a cég munkát biztosítani.

Nyitkép: JENS SCHLUETER / AFP
 

 

kalmanok
2025. december 06. 18:21
Már világszerte ràjöttek, hogy aki a VW csoport autóiból várárol az az autószerelőjének ad munkát.
Obsitos Technikus
2025. december 06. 18:21
Sebaj, lesz belőle ágyúgyár.
lenyegtelen
2025. december 06. 18:19
Kinek mit intézett a kormánya, ugye...
akitiosz
2025. december 06. 18:18
Magyarország meg a többi csóró ország elveszi a németek elől a munkát. 1 német dolgozó béréért 3-4 magyar dolgozót is kapni.
