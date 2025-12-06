Itt a vége: lehúzzák a rolót a Volkswagen legendás drezdai gyárában

Elszabadult a pokol Németországban: „Küldd a saját gyerekeidet a háborúba, Friedrich!” – üzenték a tüntetők
Betelt a pohár, utcára vonultak a fiatalok.
Karácsony előtt az utolsó autók is legördülnek a gyártósorról.
Év végén összeszerelik az utolsó autókat, majd végleg leáll a gyártás a Volkswagen legendás drezdai gyárában – számolt be a Világgazdaság.
A lap szerint az utolsó Volkswagen ID.3 karácsony előtt fog legördülni a gyártósorról a vállalat legkisebb németországi üzemében, a híres Üveggyárban. A Volkswagen Sachsen, Szászország tartománya és a Drezdai Műszaki Egyetem között ugyanakkor már megállapodás született arról, hogy 2026-tól mire fogják használni a megüresedett telephelyet.
A drezdai gyár bezárása nem volt előzmények nélkül, a Volkswagen 2024 decemberében jelentette be a gyártás megszüntetését. A jövőre nézve a Volkswagen egy hétéves projektet hozhat létre a TU Dresden partnereként, amelynek keretében egy innovációs központot hoznának létre, ahol az autógyártó konkrét kutatási projekteket rendel meg az egyetem számára – írja a Handelsblatt.
Az átalakulás azonban mindenképp munkaerő csökkentéssel fog járni:
míg a gyártási munkálatokhoz 205 embert alkalmaztak, a kutatási szférában hosszútávon maximum 135 ember számára tud a cég munkát biztosítani.
