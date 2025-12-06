Itt a vége: lehúzzák a rolót a Volkswagen legendás drezdai gyárában

Év végén összeszerelik az utolsó autókat, majd végleg leáll a gyártás a Volkswagen legendás drezdai gyárában – számolt be a Világgazdaság.

A lap szerint az utolsó Volkswagen ID.3 karácsony előtt fog legördülni a gyártósorról a vállalat legkisebb németországi üzemében, a híres Üveggyárban. A Volkswagen Sachsen, Szászország tartománya és a Drezdai Műszaki Egyetem között ugyanakkor már megállapodás született arról, hogy 2026-tól mire fogják használni a megüresedett telephelyet.