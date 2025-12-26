Ft
elon musk von der leyen brüsszel migráció eurostat

Elon Musk nem fogta vissza magát: olyan ítéletet mondott Brüsszelről, hogy ebbe Von der Leyen is beleremeg

2025. december 26. 18:24

Célkeresztben a migráció.

2025. december 26. 18:24
null

Elon Musk újabb, nagy visszhangot kiváltó kijelentéssel szállt be az európai migrációról szóló vitába – számolt be róla a Demokrata. Az amerikai techmilliárdos az X közösségi oldalon reagált friss demográfiai adatokra, és úgy fogalmazott: Brüsszel többé már nem tekinthető belga városnak. 

„Belgium fővárosa már nem belga” – írta Musk. 

A kijelentés alapjául a Belga Statisztikai Hivatal (Statbel) és az Eurostat legutóbbi jelentései szolgálnak. Ezek szerint 2023 elején a brüsszeli régió 1,24 millió lakosának közel 67 százaléka rendelkezett külföldi gyökerekkel, vagyis maga született külföldön, illetve legalább az egyik szülője bevándorló. A részletes adatok alapján a főváros lakosságának mintegy 38 százaléka az Európai Unión kívüli országokból származik, elsősorban 

  • Marokkóból, 
  • a Kongói Demokratikus Köztársaságból, 
  • Ruandából és 
  • Törökországból. 

Egyes belső kerületekben – például Saint-Josse-ban – ez az arány már a 80 százalékot is meghaladja.

A demográfiai átalakulás különösen látványos a fiatalabb korosztályok esetében. A 18 év alattiak körében a migrációs hátterűek aránya több korcsoportban eléri a 80–90 százalékot, ami a folyamatos bevándorlás és az első generációs bevándorló családok magasabb születésszámának együttes következménye. Országos szinten ugyanakkor jóval mérsékeltebb a kép: Belgium egészét tekintve a kiskorúak körében átlagosan 37 százalék a migrációs háttérrel rendelkezők aránya.

Nyitókép: MTI/EPA/Caroline Brehman

sanya55-2
2025. december 26. 19:34
Az igazság nagyon fájó tud lenni
Kanmacska
2025. december 26. 19:30
Belgium is menthetetlen már.
nemecsekerno-007-01
2025. december 26. 19:24
Ezeknek mind reszeltek. De legalább nem a mi faszunkkal verik a csalánt, mint tették oly sokszor a történelemben. Lesz más bajuk is. Még az is lehet, hogy a magyar szolgálatok valamit tudtak a 2015-ös invázió hátteréről. Ha így van az jó mert látszik, hogy jól dolgoznak.
figyelő4322
2025. december 26. 19:19
A legtöbb balga belga nem is törődik ilyen kicsinyes dolgokban. Ezért is választanak folyton olyan politikusokat, mint a volt miniszterelnök, aki a NATO jelenlegi FŐtitkára. Persze most már amúgy is késő lenne bármit tenni az ügyben, ha hirtelen felébrednének is...
