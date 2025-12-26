Elon Musk nem fogta vissza magát: olyan ítéletet mondott Brüsszelről, hogy ebbe Von der Leyen is beleremeg

Ettől a falnak megy Von der Leyen: Magyarországgal példálózva küldött dermesztő üzenetet Musk Brüsszel bürokratáinak
„Nevezzük az EU-t annak, ami valójában: bűnszervezetnek.”
Célkeresztben a migráció.
Elon Musk újabb, nagy visszhangot kiváltó kijelentéssel szállt be az európai migrációról szóló vitába – számolt be róla a Demokrata. Az amerikai techmilliárdos az X közösségi oldalon reagált friss demográfiai adatokra, és úgy fogalmazott: Brüsszel többé már nem tekinthető belga városnak.
„Belgium fővárosa már nem belga” – írta Musk.
A kijelentés alapjául a Belga Statisztikai Hivatal (Statbel) és az Eurostat legutóbbi jelentései szolgálnak. Ezek szerint 2023 elején a brüsszeli régió 1,24 millió lakosának közel 67 százaléka rendelkezett külföldi gyökerekkel, vagyis maga született külföldön, illetve legalább az egyik szülője bevándorló. A részletes adatok alapján a főváros lakosságának mintegy 38 százaléka az Európai Unión kívüli országokból származik, elsősorban
Egyes belső kerületekben – például Saint-Josse-ban – ez az arány már a 80 százalékot is meghaladja.
A demográfiai átalakulás különösen látványos a fiatalabb korosztályok esetében. A 18 év alattiak körében a migrációs hátterűek aránya több korcsoportban eléri a 80–90 százalékot, ami a folyamatos bevándorlás és az első generációs bevándorló családok magasabb születésszámának együttes következménye. Országos szinten ugyanakkor jóval mérsékeltebb a kép: Belgium egészét tekintve a kiskorúak körében átlagosan 37 százalék a migrációs háttérrel rendelkezők aránya.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nevezzük az EU-t annak, ami valójában: bűnszervezetnek.”
Nyitókép: MTI/EPA/Caroline Brehman