Ettől a falnak megy Von der Leyen: Magyarországgal példálózva küldött dermesztő üzenetet Musk Brüsszel bürokratáinak

A hírt Elon Musk, a Tesla és az X tulajdonosa, valamint Donald Trump is kommentálta. Musk így fogalmazott:

Miért kell a svéd, a magyar és más országok polgárainak váltságdíjat fizetniük a brüsszeli bürokratáknak azért, hogy megmentsék saját országukat?”

A Tesla vezetője emellett megosztotta Rebecca Mistereggen norvég újságíró bejegyzését is, aki úgy fogalmazott: „miféle demokratikus szervezet az, ahol a tagállamoknak pénzt kell fizetniük azért, hogy ne tegyék tönkre a társadalmukat bevándorlókkal?”

Az újságíró szerint, ha egy országnak pénzt kell befizetnie ahhoz, hogy elkerüljön egy számára káros törvényt, az már nem unió, hanem kényszerítő szövetség.