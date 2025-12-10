Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel bürokrata migráció Elon Musk Trump

Ettől a falnak megy Von der Leyen: Magyarországgal példálózva küldött dermesztő üzenetet Musk Brüsszel bürokratáinak

2025. december 10. 13:59

„Nevezzük az EU-t annak, ami valójában: bűnszervezetnek.”

2025. december 10. 13:59
null

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, az uniós tagállamok Brüsszelben megállapodtak a szolidaritási alapról, amely a 2026. június 12-én életbe lépő migrációs paktum része.

Ezt is ajánljuk a témában

A tagállamok azt is rögzítették, milyen formákban teljesíthető a szolidaritás: menedékkérők áthelyezésével, pénzügyi hozzájárulással vagy alternatív támogatásokkal. Minden ország maga döntheti el, melyik formát vállalja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

Magyarország számára is kötelező valamelyik szolidaritási forma felajánlása, még akkor is, ha a jogszabály ellen szavazott.

Ennek elmulasztása esetén az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat és az esetleges bírságot levonhatja az uniós támogatásokból. 

A hírt Elon Musk, a Tesla és az X tulajdonosa, valamint Donald Trump is kommentálta. Musk így fogalmazott:

Miért kell a svéd, a magyar és más országok polgárainak váltságdíjat fizetniük a brüsszeli bürokratáknak azért, hogy megmentsék saját országukat?”

A Tesla vezetője emellett megosztotta Rebecca Mistereggen norvég újságíró bejegyzését is, aki úgy fogalmazott: „miféle demokratikus szervezet az, ahol a tagállamoknak pénzt kell fizetniük azért, hogy ne tegyék tönkre a társadalmukat bevándorlókkal?”

Az újságíró szerint, ha egy országnak pénzt kell befizetnie ahhoz, hogy elkerüljön egy számára káros törvényt, az már nem unió, hanem kényszerítő szövetség.

Nevezzük az EU-t annak, ami valójában, bűnszervezetnek”

– írta.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

***

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
•••
2025. december 10. 14:30 Szerkesztve
Z. Eddig sem és ezután sem fogja érdekelni a bolsevik birodalmat építő Unió liberális vezetőit, hogy milyen véleménnyel van róluk Trump és Musk!!! Sőt, még Musk bosszúból majd megint kap a nyakába valamilyen kitalált büntit!!! 💯😬❗
Válasz erre
0
0
nnjohn
•••
2025. december 10. 14:30 Szerkesztve
Egyébként nem a kibebaszott Nyugat mondta hogy azért kell a migráns, mert kell a munkaerő és aki a nyugdíjasokat eltartja... Hát akkor ott vannak !!! Most meg mégsem kellenek ??? És ez mennyiben is a mi problémánk ??? Vagy valamelyik baszott ország a figyelmeztetések ellenére csinál valami szarságot, és akkor a többinek ki kell segítenie ?? Minket ki segít a schengeni határvédelemben ?? Büntetést kapunk miatta !!!! Álljon mar meg az aljasság !! Mi eleitől fogva azt mondtuk, hogy nekünk nem kellenek igy a migránsok. Majd mi eldöntjük, kiket és mennyit engedünk be.
Válasz erre
1
0
wyatt83
2025. december 10. 14:28
de szepen fogalmazott Mr Musk!
Válasz erre
1
0
zsuzsa-963
2025. december 10. 14:28
Igen az EU lop, Magyarország nem kapja meg az őt megillető pénzeket, így többek között nem kerül megépítésre az 5-ös metró Csepeltől ill. Ráckevétől a szentendrei HÉV-ig, a Körvasút átépítése Ferencváros és Rákosrendező között, nem épül ki a V0, és földalatt nem lesz összekötve Kelenföld a Nyugatival, és még sok más dolog. Felháborító, hogy politikai követeléseket támaszt az EU. Az EU lop és hazudik, mint a vízfolyás.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!