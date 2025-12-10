Ettől a falnak megy Von der Leyen: Magyarországgal példálózva küldött dermesztő üzenetet Musk Brüsszel bürokratáinak

Megszületett a döntés: Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy telepítsünk be migránsokat
Ha ellenszegülünk, jön a kötelezettségszegési eljárás, aztán a pénzbírság.
„Nevezzük az EU-t annak, ami valójában: bűnszervezetnek.”
Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, az uniós tagállamok Brüsszelben megállapodtak a szolidaritási alapról, amely a 2026. június 12-én életbe lépő migrációs paktum része.
A tagállamok azt is rögzítették, milyen formákban teljesíthető a szolidaritás: menedékkérők áthelyezésével, pénzügyi hozzájárulással vagy alternatív támogatásokkal. Minden ország maga döntheti el, melyik formát vállalja.
Magyarország számára is kötelező valamelyik szolidaritási forma felajánlása, még akkor is, ha a jogszabály ellen szavazott.
Ennek elmulasztása esetén az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat és az esetleges bírságot levonhatja az uniós támogatásokból.
A hírt Elon Musk, a Tesla és az X tulajdonosa, valamint Donald Trump is kommentálta. Musk így fogalmazott:
Miért kell a svéd, a magyar és más országok polgárainak váltságdíjat fizetniük a brüsszeli bürokratáknak azért, hogy megmentsék saját országukat?”
A Tesla vezetője emellett megosztotta Rebecca Mistereggen norvég újságíró bejegyzését is, aki úgy fogalmazott: „miféle demokratikus szervezet az, ahol a tagállamoknak pénzt kell fizetniük azért, hogy ne tegyék tönkre a társadalmukat bevándorlókkal?”
Az újságíró szerint, ha egy országnak pénzt kell befizetnie ahhoz, hogy elkerüljön egy számára káros törvényt, az már nem unió, hanem kényszerítő szövetség.
Nevezzük az EU-t annak, ami valójában, bűnszervezetnek”
– írta.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP
