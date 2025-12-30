Ft
európa elrablása migráció illegális migráció antiszemitizmus palesztinok közel-kelet

Európa egy közel-keleti konfliktuszóna vonásait veszi fel

2025. december 30. 08:53

A neomarxista kulturális elit kereszténység ellenessége nem teszi lehetővé, hogy az EU véget vessen a tömeges, ellenőrizetlen migrációnak.

2025. december 30. 08:53

Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„A bevándorlás és az európai kultúra jövőjének kérdése az elmúlt évtizedben a kontinens egyik legmeghatározóbb politikai és társadalmi vitájává vált. A kritikus hangok szerint a tömeges migráció nem csupán demográfiai kihívás, hanem mélyreható kulturális átalakulást is magával hoz. Ennek a lassú, »csendes« nyugati társadalmak kohézióját aláásó folyamatnak a hangos kivetülése a palesztin kérdés európai problémává transzformálása.

A bevándoroltatással felduzzadt muszlim közösségek önálló politikai közösségként való megjelenésével a »palesztin kérdés exportálása« nem csupán külpolitikai kihívás, hanem Európa számára belbiztonsági és kulturális identitásbeli krízissé vált, amely próbára teszi a kontinens hagyományos békefenntartó intézményeit és jelentős nyomást helyez a mindennapokra.  

Az »Európa elrablása« metafora ma már nemcsak a mítosznak, hanem a kontinens sorsáért aggódóknak fontos hivatkozási pont, jelezve a félelmet egy olyan jövőtől, ahol a földrész elveszítheti eredeti kulturális arculatát, életmódja gyökeresen átalakul és közel-keleti konfliktus zóna vonásokat vesz fel. A megoldás végtelenül egyszerű (lenne) ám a globális pénzügyi és gazdasági elit profitéhsége, a neomarxista kulturális elit Európa és annak szakrális-kulturális alapját képező kereszténység ellenessége nem teszi lehetővé, hogy az EU véget vessen a tömeges, ellenőrizetlen migrációnak.”

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

 

