Európa egy közel-keleti konfliktuszóna vonásait veszi fel

„A bevándorlás és az európai kultúra jövőjének kérdése az elmúlt évtizedben a kontinens egyik legmeghatározóbb politikai és társadalmi vitájává vált. A kritikus hangok szerint a tömeges migráció nem csupán demográfiai kihívás, hanem mélyreható kulturális átalakulást is magával hoz. Ennek a lassú, »csendes« nyugati társadalmak kohézióját aláásó folyamatnak a hangos kivetülése a palesztin kérdés európai problémává transzformálása.

A bevándoroltatással felduzzadt muszlim közösségek önálló politikai közösségként való megjelenésével a »palesztin kérdés exportálása« nem csupán külpolitikai kihívás, hanem Európa számára belbiztonsági és kulturális identitásbeli krízissé vált, amely próbára teszi a kontinens hagyományos békefenntartó intézményeit és jelentős nyomást helyez a mindennapokra.