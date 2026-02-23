A brit zöldek pártpolitikává tehetik a terror támogatását

Egyre komolyabb belső vihart kavart a brit Zöld Pártban egy javaslat, amelyet a Daily Mail szerint akár a párt hivatalos irányvonalává is tehetnek. A Hamász fegyveres akcióinak támogatását is magában foglaló indítvány jövő hónapban kerülhet napirendre. A kezdeményezés már most antiszemitizmus-vádakat és terrorizmust támogató retorika miatti felháborodást váltott ki.

A Hamász támogatását is értelmezhető módon érintő javaslat „A cionizmus rasszizmus” címet viseli, és azt indítványozza, hogy a párt támogassa a palesztin „ellenállást” Izraellel szemben „minden, a nemzetközi jog által elérhető eszközzel”.