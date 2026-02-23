A brit zöldek pártpolitikává tehetik a terror támogatását

Ft
02. 23.
hétfő
02. 23.
hétfő
2026. február 23. 13:31

Egy belső indítvány alapjaiban forgathatja fel a brit Zöld Párt arculatát. A Hamász fegyveres akcióit is legitim „ellenállásként” értelmező javaslat akár hivatalos pártpolitikává válhat. A vita már most antiszemitizmus- és terrorizmusvádakat váltott ki az Egyesült Királyságban.

2026. február 23. 13:31
Egyre komolyabb belső vihart kavart a brit Zöld Pártban egy javaslat, amelyet a Daily Mail szerint akár a párt hivatalos irányvonalává is tehetnek. A Hamász fegyveres akcióinak támogatását is magában foglaló indítvány jövő hónapban kerülhet napirendre. A kezdeményezés már most antiszemitizmus-vádakat és terrorizmust támogató retorika miatti felháborodást váltott ki.

A Hamász támogatását is értelmezhető módon érintő javaslat „A cionizmus rasszizmus” címet viseli, és azt indítványozza, hogy a párt támogassa a palesztin „ellenállást” Izraellel szemben „minden, a nemzetközi jog által elérhető eszközzel”

A Daily Mail szerint a kezdeményezés mögött példátlanul erős, alulról szerveződő támogatói kampány áll.

Az indítvány egyik támogatója, Franck Magennis ügyvéd egy online eseményen úgy fogalmazott, hogy ez a megfogalmazás eufemisztikus módja annak, hogy a palesztinoknak joguk van a fegyveres harcra, és ezt nekik támogatnunk kell. Magennis korábban közreműködött abban a kísérletben is, amely a Hamász levételét célozta a brit terrorszervezeti listáról.

Hamász és a „fegyveres harc” zöld programban

A javaslatot Lubna Speitan brit palesztin művész terjesztette elő. Egy korábbi, 2025 szeptemberében elhangzott beszédében így fogalmazott: 

Az egyetlen előrelépés bármely nép felszabadításában erővel fog történni, amit erővel vettek el, azt erővel kell visszavenni, és ez katonai beavatkozással jár, és én támogatom a fegyveres harchoz való jogunkat. Soha nem szabad ezt tagadnunk...

Hozzátette:

 Megtagadom, hogy elítéljem bármely elnyomott vagy megszállt nép ellenállását, mert jogunk van hozzá.

A javaslat értelmében a cionizmus támogatását a rasszizmus egyik formájaként kellene kezelni. A Campaign Against Antisemitism arra figyelmeztetett, hogy mivel a brit zsidók túlnyomó többsége cionistának vallja magát, az indítvány lényegében őket bélyegezné rasszistának, és egy félelmetes hangulatú meghurcolás lehetőségét teremtené meg. John Mann, a kormány antiszemitizmus elleni független tanácsadója így fogalmazott: 

Ez a terrorizmus és a zsidók elleni nyílt rasszizmus támogatása. Nincs benne semmi kétértelmű.

Hozzátette: 

Ez messze túlmutat mindazon, ami Jeremy Corbyn alatt történt a Munkáspártban. Ez Corbynt mérsékeltnek tünteti fel.

Az izraeli külügyminiszter-helyettes, Sáren Hászkell a Daily Mailnek nyilatkozva kijelentette:

 Ez a Zöld Párt indítványa az egyik leggyűlöletesebb és legrasszistább dokumentum, amit valaha olvastam.

Szerinte a dokumentum Izrael megsemmisítésére szólít fel és a terrorizmus igazolására törekszik Izrael ellen. A lap feltárta azt is, hogy közösségi médiás kampány buzdít új tagokat a pártba való belépésre kifejezetten azért, hogy megszavazzák az indítványt. Videók lépésről lépésre magyarázzák el, miként lehet részt venni a szavazásban. 

Bár a párt szóvivője hangsúlyozta, hogy az indítvány jelenleg nem pártpolitika, és csupán egy javasolt indítvány, amelynek még át kell mennie a prioritási szavazáson, a vita már most komoly törésvonalakat mutat. Zsidó párttagok a Daily Mailnek arról beszéltek, hogy a javaslat elfogadása esetén félnének a biztonságukért, és egy őket képviselő csoport szerint az indítvány hivatalosan is zsidóellenessé tenné a pártot.

Nyitókép: Oli SCARFF / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
2026. február 23. 14:27
Nos, Európát a britek, a franciák és legfőképpen a németek nyírták ki. Schmidt Máriának igaza volt, amikor azt mondta, hogy Németország nincs többé! Hát, Franciaország sem, és Brüsszel sem! AZ EU = CITY OF LONDON!
Válasz erre
1
0
nedudgi
2026. február 23. 13:38
Ez eddig is így volt, csak nem ennyire nyíltan.
Válasz erre
1
0
sanya55-2
2026. február 23. 13:35
A hamasznak a léthez sincs joguk💀
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!