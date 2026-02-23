A brit zöldek pártpolitikává tehetik a terror támogatását

Lecsapott a hírhedt terroristacsoport: gránáttal dobálták a nagykövetséget
A két elkövető 14 és 12 év szabadságvesztést kapott.
Egy belső indítvány alapjaiban forgathatja fel a brit Zöld Párt arculatát. A Hamász fegyveres akcióit is legitim „ellenállásként” értelmező javaslat akár hivatalos pártpolitikává válhat. A vita már most antiszemitizmus- és terrorizmusvádakat váltott ki az Egyesült Királyságban.
Egyre komolyabb belső vihart kavart a brit Zöld Pártban egy javaslat, amelyet a Daily Mail szerint akár a párt hivatalos irányvonalává is tehetnek. A Hamász fegyveres akcióinak támogatását is magában foglaló indítvány jövő hónapban kerülhet napirendre. A kezdeményezés már most antiszemitizmus-vádakat és terrorizmust támogató retorika miatti felháborodást váltott ki.
A Hamász támogatását is értelmezhető módon érintő javaslat „A cionizmus rasszizmus” címet viseli, és azt indítványozza, hogy a párt támogassa a palesztin „ellenállást” Izraellel szemben „minden, a nemzetközi jog által elérhető eszközzel”.
A Daily Mail szerint a kezdeményezés mögött példátlanul erős, alulról szerveződő támogatói kampány áll.
Az indítvány egyik támogatója, Franck Magennis ügyvéd egy online eseményen úgy fogalmazott, hogy ez a megfogalmazás eufemisztikus módja annak, hogy a palesztinoknak joguk van a fegyveres harcra, és ezt nekik támogatnunk kell. Magennis korábban közreműködött abban a kísérletben is, amely a Hamász levételét célozta a brit terrorszervezeti listáról.
Ezt is ajánljuk a témában
A két elkövető 14 és 12 év szabadságvesztést kapott.
A javaslatot Lubna Speitan brit palesztin művész terjesztette elő. Egy korábbi, 2025 szeptemberében elhangzott beszédében így fogalmazott:
Az egyetlen előrelépés bármely nép felszabadításában erővel fog történni, amit erővel vettek el, azt erővel kell visszavenni, és ez katonai beavatkozással jár, és én támogatom a fegyveres harchoz való jogunkat. Soha nem szabad ezt tagadnunk...
Hozzátette:
Megtagadom, hogy elítéljem bármely elnyomott vagy megszállt nép ellenállását, mert jogunk van hozzá.
A javaslat értelmében a cionizmus támogatását a rasszizmus egyik formájaként kellene kezelni. A Campaign Against Antisemitism arra figyelmeztetett, hogy mivel a brit zsidók túlnyomó többsége cionistának vallja magát, az indítvány lényegében őket bélyegezné rasszistának, és egy félelmetes hangulatú meghurcolás lehetőségét teremtené meg. John Mann, a kormány antiszemitizmus elleni független tanácsadója így fogalmazott:
Ez a terrorizmus és a zsidók elleni nyílt rasszizmus támogatása. Nincs benne semmi kétértelmű.
Hozzátette:
Ez messze túlmutat mindazon, ami Jeremy Corbyn alatt történt a Munkáspártban. Ez Corbynt mérsékeltnek tünteti fel.
Az izraeli külügyminiszter-helyettes, Sáren Hászkell a Daily Mailnek nyilatkozva kijelentette:
Ez a Zöld Párt indítványa az egyik leggyűlöletesebb és legrasszistább dokumentum, amit valaha olvastam.
Szerinte a dokumentum Izrael megsemmisítésére szólít fel és a terrorizmus igazolására törekszik Izrael ellen. A lap feltárta azt is, hogy közösségi médiás kampány buzdít új tagokat a pártba való belépésre kifejezetten azért, hogy megszavazzák az indítványt. Videók lépésről lépésre magyarázzák el, miként lehet részt venni a szavazásban.
Bár a párt szóvivője hangsúlyozta, hogy az indítvány jelenleg nem pártpolitika, és csupán egy javasolt indítvány, amelynek még át kell mennie a prioritási szavazáson, a vita már most komoly törésvonalakat mutat. Zsidó párttagok a Daily Mailnek arról beszéltek, hogy a javaslat elfogadása esetén félnének a biztonságukért, és egy őket képviselő csoport szerint az indítvány hivatalosan is zsidóellenessé tenné a pártot.
Nyitókép: Oli SCARFF / AFP