Lecsapott a hírhedt terroristacsoport: gránáttal dobálták a nagykövetséget

Titkos jelentésben figyelmeztetnek a németek: támadást indíthatnak Magyarország ellen
Senki sincs biztonságban.
A két elkövető 14 és 12 év szabadságvesztést kapott.
A dán bíróság terrorcselekmény miatt 14 év szabadságvesztésre ítélte a 21 éves Eyasu Semenát, miután 2024 őszén kézigránátokat dobott a koppenhágai izraeli nagykövetségre – írta meg az ILTV nevű izraeli médium Facebook-oldalán.
A támadásban egy másik fiatal, 18 éves svéd állampolgár is részt vett, aki 12 évet kapott.
Ezt is ajánljuk a témában
Senki sincs biztonságban.
A bíróság döntése szerint a két fiatal a Hamász fegyveres erejeként tevékenykedett Dániában.
A büntetésük letöltése után mindkettőjüket kiutasítják majd az országból és véglegesen megtiltják számukra a belépést Dániába.
Eyasu Semena emellett Svédországban több komolyabb bűncselekményekhez is köthető, többek között egy Malmőben zajló gyilkossági nyomozáshoz, amely bandaháborúval áll összefüggésben.
Nyitókép: Facebook / ILTV