Lecsapott a hírhedt terroristacsoport: gránáttal dobálták a nagykövetséget

A büntetésük letöltése után mindkettőjüket kiutasítják majd az országból és véglegesen megtiltják számukra a belépést Dániába.

Eyasu Semena emellett Svédországban több komolyabb bűncselekményekhez is köthető, többek között egy Malmőben zajló gyilkossági nyomozáshoz, amely bandaháborúval áll összefüggésben.

Nyitókép: Facebook / ILTV