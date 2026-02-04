Ft
dánia svédországban hamász terrorizmus izrael

Lecsapott a hírhedt terroristacsoport: gránáttal dobálták a nagykövetséget

2026. február 04. 14:28

A két elkövető 14 és 12 év szabadságvesztést kapott.

2026. február 04. 14:28
null

A dán bíróság terrorcselekmény miatt 14 év szabadságvesztésre ítélte a 21 éves Eyasu Semenát, miután 2024 őszén kézigránátokat dobott a koppenhágai izraeli nagykövetségre – írta meg az ILTV nevű izraeli médium Facebook-oldalán.

A támadásban egy másik fiatal, 18 éves svéd állampolgár is részt vett, aki 12 évet kapott.

A bíróság döntése szerint a két fiatal a Hamász fegyveres erejeként tevékenykedett Dániában.

A büntetésük letöltése után mindkettőjüket kiutasítják majd az országból és véglegesen megtiltják számukra a belépést Dániába.

Eyasu Semena emellett Svédországban több komolyabb bűncselekményekhez is köthető, többek között egy Malmőben zajló gyilkossági nyomozáshoz, amely bandaháborúval áll összefüggésben.

Nyitókép: Facebook / ILTV

