Titkos jelentésben figyelmeztetnek a németek: támadást indíthatnak Magyarország ellen

Magyarország miatt indítottak támadást a németek – a rendőrség azonnal nyomozni kezdett
A tiszteletbeli konzul otthona és autója látta kárát.
A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal információi alapján Maja T. ügye miatt támadások érhetik Magyarország németországi külképviseleteit.
A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) titkos jelentésben figyelmeztetett, hogy a „Hammerbande”-per ítélethirdetését követően támadások érhetik Magyarország németországi külképviseleteit – írja a Junge Freiheit.
A cikk szerint
baloldali szélsőségesek Maja T. mellett szerveznek tüntetéseket Németországban és más országokban.
Az ügy előzménye, hogy a magyar bíróságok többeket elítéltek a Budapesten történt erőszakos cselekmények miatt, az Egyesült Államok pedig nemrégiben terrorcsoportnak minősítette a „Hammerbande”-t.
