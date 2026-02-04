Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
ANTIFA ERŐSZAK hammerbande maja t Németország magyarország támadás szövetségi bűnügyi hivatal

Titkos jelentésben figyelmeztetnek a németek: támadást indíthatnak Magyarország ellen

2026. február 04. 10:05

A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal információi alapján Maja T. ügye miatt támadások érhetik Magyarország németországi külképviseleteit.

2026. február 04. 10:05
null

A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) titkos jelentésben figyelmeztetett, hogy a „Hammerbande”-per ítélethirdetését követően támadások érhetik Magyarország németországi külképviseleteit – írja a Junge Freiheit.

A cikk szerint

baloldali szélsőségesek Maja T. mellett szerveznek tüntetéseket Németországban és más országokban.

Az ügy előzménye, hogy a magyar bíróságok többeket elítéltek a Budapesten történt erőszakos cselekmények miatt, az Egyesült Államok pedig nemrégiben terrorcsoportnak minősítette a „Hammerbande”-t.

Nyitókép: AFP/DPA/Jens Buttner

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

