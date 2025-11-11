Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ANTIFA ERŐSZAK Jürgen Illing Németország Magyarország Európai Beruházási Bank konzul

Magyarország miatt indítottak támadást a németek – a rendőrség azonnal nyomozni kezdett

2025. november 11. 10:24

Megrongálták Magyarország tiszteletbeli konzuljának otthonát és autóját, mert így akartak szolidaritást vállalni a Budapesten kegyetlenkedő szélsőbaloldali aktivistával.

2025. november 11. 10:24
null

Frankfurtban baloldali radikálisok támadták meg Nicola Beer, az Európai Beruházási Bank alelnöke és Jürgen Illing, Magyarország tiszteletbeli konzulja otthonát: a házat lefújták festékkel, Illing autóját megrongálták – írja a Bild.

A cikk alapján

az akció hátterében Maja T., egy Magyarországon fogva tartott német szélsőbaloldali aktivista ügye áll, a támadók szolidaritást követelnek vele. 

A közleményükben Beert és Illinget „Orbán-érdekvédőknek” nevezik, akik szerintük a „kapitalizmus és fasizmus” összefonódását képviselik. A rendőrség nyomoz az ügyben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Kay Nietfeld

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2025. november 11. 11:26
Munkában a nemzetközi szeretet aktivisták. Megtámadnak, lefújnak, agyba-főbe vernek.
Válasz erre
1
0
Agricola
2025. november 11. 10:48
A közleményükben az Antifák Beert és Illinget „Orbán-érdekvédőknek” nevezik, akik szerintük a „kapitalizmus és fasizmus” összefonódását képviselik. A rendőrség nyomoz az ügyben. És ha az Antifák ezt gondolják, akkor szerintük joguk van bármi gaztettet elkövetni. Azt, hogy mi az egyedül helyes út az Antifa döntheti el? Herman Göring birodalmi marsall is hasonlóan gondolkodott. A neki tulajdonított kijelentés szerint: „ Wer bei mir Jude ist, bestimme ich! – Azt, hogy ki a zsidó, én döntöm el!” Ő i úgy gondolta, hogy neki nincs szüksége bizonyítékokra.
Válasz erre
1
0
Bitrex®
2025. november 11. 10:41
Akkor remélem, hogy a kis köcsög Maya büntetését megduplázzák, és fegyházban kell majd letöltenie.
Válasz erre
2
0
Dixtroy
2025. november 11. 10:29
Vandál cselekedetekkel jelzik, hogy a vandál cselekedeteik nem érdemelnek büntetést.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!