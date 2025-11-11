Magyarország miatt indítottak támadást a németek – a rendőrség azonnal nyomozni kezdett

Frankfurtban baloldali radikálisok támadták meg Nicola Beer, az Európai Beruházási Bank alelnöke és Jürgen Illing, Magyarország tiszteletbeli konzulja otthonát: a házat lefújták festékkel, Illing autóját megrongálták – írja a Bild.

A cikk alapján

az akció hátterében Maja T., egy Magyarországon fogva tartott német szélsőbaloldali aktivista ügye áll, a támadók szolidaritást követelnek vele.

A közleményükben Beert és Illinget „Orbán-érdekvédőknek” nevezik, akik szerintük a „kapitalizmus és fasizmus” összefonódását képviselik. A rendőrség nyomoz az ügyben.