Magyarország miatt indítottak támadást a németek – a rendőrség azonnal nyomozni kezdett

Felháborodott az erőszakos antifa: Maja T. szerint a börtönben nincs elég napfény, és nem jut hozzá a vitaminjaihoz
Megrongálták Magyarország tiszteletbeli konzuljának otthonát és autóját, mert így akartak szolidaritást vállalni a Budapesten kegyetlenkedő szélsőbaloldali aktivistával.
Frankfurtban baloldali radikálisok támadták meg Nicola Beer, az Európai Beruházási Bank alelnöke és Jürgen Illing, Magyarország tiszteletbeli konzulja otthonát: a házat lefújták festékkel, Illing autóját megrongálták – írja a Bild.
az akció hátterében Maja T., egy Magyarországon fogva tartott német szélsőbaloldali aktivista ügye áll, a támadók szolidaritást követelnek vele.
A közleményükben Beert és Illinget „Orbán-érdekvédőknek” nevezik, akik szerintük a „kapitalizmus és fasizmus” összefonódását képviselik. A rendőrség nyomoz az ügyben.
Hiába vergődött, végül letartóztatásban maradt.
Nyitókép: AFP/Kay Nietfeld
