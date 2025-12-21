Új hős született Németországban: megmentette ellenfele életét a 18 éves focista

A már a horvát felnőttválogatottban is bemutatkozó Vuskovic az angol Tottenham Hotspur kölcsönjátékosaként szerepel a Hamburgnál, eddigi 15 meccsén belső védő létére már két gólt is szerzett, és az ősszel kétszer is megválasztották már a hónap legjobb újoncának a Bundesligában.

Nyitókép: X / TheCroatian