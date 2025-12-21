Ft
Luka Vuskovic Németország Bundesliga Eintracht Frankfurt Hamburg

Új hős született Németországban: megmentette ellenfele életét a 18 éves focista

2025. december 21. 15:17

Drámai jelenetek zajlottak le a pályán a szombati Hamburg–Frankfurt német bajnoki mérkőzésen, de Luka Vuskovic, a hazaiak ifjú horvát játékosa végig ura volt a helyzetnek.

2025. december 21. 15:17
null

Drámai jelenetek zajlottak le a pályán a szombati Hamburg–Frankfurt (1–1) német bajnoki futballmérkőzésen – számolt be róla az Origo a Bundesliga hivatalos honlapjára hivatkozva. A 65. percben összeütközött egymással a svájci Miro Muheim és a dán Rasmus Kristensen, melynek következtében utóbbi játékos mozdulatlanul terült el a földön.

Luka Vuskovic, a hamburgiak 18 éves horvát középhátvédje azonnal reagált a bajra, odasietett a Frankfurt labdarúgójához, az oldalára fektette és kihúzta a nyelvét, hogy megakadályozza a fulladást.

Ezt követően gyorsan érkezett az orvosi segítség is, amely után Kristensen a saját lábán hagyta el a pályát, de elővigyázatosságból lecserélték.

A már a horvát felnőttválogatottban is bemutatkozó Vuskovic az angol Tottenham Hotspur kölcsönjátékosaként szerepel a Hamburgnál, eddigi 15 meccsén belső védő létére már két gólt is szerzett, és az ősszel kétszer is megválasztották már a hónap legjobb újoncának a Bundesligában.

Nyitókép: X / TheCroatian

 

elcapo-2
2025. december 21. 16:18
Segített, ami teljesn természetes dolog. A srác már most remek focista 18 évesen!
Csomorkany
2025. december 21. 15:53
Magyarul teljesítette az elsősegélynyújtásra vonatkozó általános kötelezettségét, ami nyilván jót tett a sérült embernek, de hogy az életét mentette volna meg, az valószínű túlzás. Hogy az ellenfél focistája, az ugye tökmindegy, amikor élet-halál a kérdés?
