Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
politikai erőszak charlie kirk hannover Németország AfD Alice Weidel Die Linke

Célkeresztbe került Alice Weidel, mégsem nyomoz a német ügyészség (VIDEÓ)

2025. december 18. 20:09

A szélsőbalos halálos fenyegetéseket Charlie Kirk meggyilkolása óta nem árt komolyan venni.

2025. december 18. 20:09
null

Nem indít további nyomozást a hannoveri ügyészség azoknak a matricáknak az ügyében, amelyeken az Alternatív Németországnak (AfD) társelnöke, Alice Weidel célkeresztben ábrázolva szerepelt, alatta az angol „Aim here” („Ide célozz”) felirattal – számolt be a Junge Freiheit. A matricákon a hannoveri Linksjugend logója is feltűnt, a hatóságok azonban mégsem láttak okot az eljárás folytatására.

Mi az Linksjugend?

A Linksjugend a szélsőbaloldali Die Linke (Balpárt) ifjúsági szervezete, amely 14 s 35 év között tömöríti a marxista politikai alakulat tagjait és szimpatizánsait.

Az ügyészség indoklása szerint nem sikerült beazonosítani az elkövetőt, és „nincsenek tényszerű bizonyítékok” arra, hogy a Linksjugend Hannover részt vett volna a matricák előállításában vagy terjesztésében.

A Linksjugend logójával ellátott, Alice Weidelt ábrázoló matrica
Forrás: X

A baloldali ifjúsági szervezet ugyanis érdemben nem cáfolta,

mindössze egyszerűen letagadta az érintettségét, ami az ügyészség szerint elegendő volt az eljárás megszüntetéséhez.

A hatóság hangsúlyozta: az eljárás „ismeretlen tettes ellen” folyt, ezért házkutatásokra sem került sor, mivel azokhoz konkrét személyhez köthető gyanúra lett volna szükség. Amennyiben új bizonyítékok merülnének fel, az ügyet újra kivizsgálják.

A matricák október elején jelentek meg Hannover több pontján. Az AfD tartományi frakciója ezt követően tett feljelentést, miután – mint rámutattak –

mindössze néhány héttel korábban az Egyesült Államokban meggyilkolták a konzervatív aktivista Charlie Kirk-öt.

Stephan Bothe, az AfD belpolitikai szóvivője akkor úgy fogalmazott:

Miközben Amerikában politikai gyilkosság történt, Németországban baloldali ifjúsági szervezetek nyíltan erőszakra uszítanak.”

A Junge Freiheit emlékeztet: nem ez az első eset, hogy baloldali ifjúsági szervezetek Weidel halálát relativizáló, vagy nyíltan gyűlöletkeltő üzenetekkel keltenek botrányt, jogi következmények azonban eddig egyik esetben sem születtek.

Mint emlékezetes, a szélsőbaloldali csoportok – amelyek között a Die Linke is képviseltette magát – november végén Gießenben léptek fel tömeges erőszakkal az AfD ifjúsági szervezete ellen, amely újjáalakuló gyűlését tartott a hesseni egyetemvárosban.

Az egésznapos tüntetés alkalmával az antifák a nekik nem tetsző, általuk nácinak bélyegzett újságírókat is tettlegesen bántalmazták.

***

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP
 

