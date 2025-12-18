Célkeresztbe került Alice Weidel, mégsem nyomoz a német ügyészség (VIDEÓ)

Nem indít további nyomozást a hannoveri ügyészség azoknak a matricáknak az ügyében, amelyeken az Alternatív Németországnak (AfD) társelnöke, Alice Weidel célkeresztben ábrázolva szerepelt, alatta az angol „Aim here” („Ide célozz”) felirattal – számolt be a Junge Freiheit. A matricákon a hannoveri Linksjugend logója is feltűnt, a hatóságok azonban mégsem láttak okot az eljárás folytatására.

Mi az Linksjugend? A Linksjugend a szélsőbaloldali Die Linke (Balpárt) ifjúsági szervezete, amely 14 s 35 év között tömöríti a marxista politikai alakulat tagjait és szimpatizánsait.

Az ügyészség indoklása szerint nem sikerült beazonosítani az elkövetőt, és „nincsenek tényszerű bizonyítékok” arra, hogy a Linksjugend Hannover részt vett volna a matricák előállításában vagy terjesztésében.