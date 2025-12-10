Tombol az antifa-erőszak Németországban: így vertek újságírókat az AfD ellen tiltakozó szélsőbalosok

A szemüveges férfi már akkor „Nácik, kifelé!” kiáltozással próbálta az újságírók ellen hergelni a tömeget, majd a riporter barna színű bőrdzsekijén élcelődött, arra utalva, hogy

aki ilyen színű ruhadarabot hord, az nyilvánvalóan csak is nemzetiszocialista és fasiszta lehet.

Az alábbi videóban 6:20-tól látható, ahogy a stáb próbál beszélgetni a tüntetőkkel, majd egyszer csak több maszkos antifa, az előbbi férfi vezetésével lökdösni kezdi őket, megpróbálják eltakarni, majd kiütni a kezükből a kamerát, majd elkezdődik a megfélemlítő, tömeges skandálás, amely közben el-elcsattan egy-egy pofon. Az erőszakot még a tömeg egy része is értetlenül, lefagyva nézte végig.

Az újságírókat a maszkos aktivisták végül a közelben álló rendőrcsoportig üldözték, ahol az egyenruhások útját állták az erőszakoskodóknak.