Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gießen Németország rendőrség AfD Antifa

Tombol az antifa-erőszak Németországban: így vertek újságírókat az AfD ellen tiltakozó szélsőbalosok

2025. december 10. 17:01

„Nácik, kifelé!” – skandálták az arcukat maszkkal eltakaró, vagy éppen anélkül őrjöngő, szélsőbalos politikai aktivisták, miközben bántalmazták a sajtó munkatársait.

2025. december 10. 17:01
null

Gyűlölettől eltorzult, vagy éppen fekete maszkokkal eltakart arcok,  arcok, „Nácik, kifelé!”-skandálás és az újságíróknak, illetve a kameráknak címzett pofonok. Ilyen és ehhez hasonló jelenetekkel van tele a Tichys Einblick november 29-ei, a gießeni AfD-ellenes tüntetésről, és az ott erőszakoskodó antifákról készített videóösszeállítása.

A rendőrség kénytelen volt vízágyút bevetni az antifa tagjai ellen, amiért élesen bírálták őket a baloldali pártok
A rendőrség kénytelen volt vízágyút bevetni az antifa tagjai ellen, amiért élesen bírálták őket a baloldali pártok
Forrás: Sascha Schuermann / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

A Hessen tartományban található egyetemvárosban az említett napon több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak (AfD) párt újjáalakult, korábban a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal által szélsőjobboldalivá nyilvánított ifjúsági szervezetének gyűlése ellen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Bár, a demonstráció összességében békés maradt, a feltüzelt szélsőbaloldali radikálisok által kiprovokált kisebb-nagyobb összecsapásokban nagyjából 50 rendőr megsérült.

A Tichys Einblick próbálta kideríteni, hogy kik finanszírozták a koncertekkel és különféle kitelepülésekkel tarkított, egész napos, utaztatott tömeggel levezényelt demonstrációt.

Ám sem a szélsőbaloldali Die Linke, sem a vörös csillaggal demonstráló Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) illetékesei nem voltak hajlandóak érdemben nyilatkozni a kérdésről.

Ezt is ajánljuk a témában

Lendül a pofon, és lerepül a fejed

A stáb akkor került a szélsőbalos aktivisták látókörébe, amikor az egyik – később az erőszakos dulakodást ellenük vezényelő –, arcát nyíltan vállaló antifával próbálták megszólaltatni.

A szemüveges férfi már akkor „Nácik, kifelé!” kiáltozással próbálta az újságírók ellen hergelni a tömeget, majd a riporter barna színű bőrdzsekijén élcelődött, arra utalva, hogy

aki ilyen színű ruhadarabot hord, az nyilvánvalóan csak is nemzetiszocialista és fasiszta lehet.

Az alábbi videóban 6:20-tól látható, ahogy a stáb próbál beszélgetni a tüntetőkkel, majd egyszer csak több maszkos antifa, az előbbi férfi vezetésével lökdösni kezdi őket, megpróbálják eltakarni, majd kiütni a kezükből a kamerát, majd elkezdődik a megfélemlítő, tömeges skandálás, amely közben el-elcsattan egy-egy pofon. Az erőszakot még a tömeg egy része is értetlenül, lefagyva nézte végig.

Az újságírókat a maszkos aktivisták végül a közelben álló rendőrcsoportig üldözték, ahol az egyenruhások útját állták az erőszakoskodóknak.

A felvételeken jól látszik, hogyan alkalmaz célzott politikai erőszakot a szélsőbaloldali, Magyarországon terrorista szervezetként nyilvántartott csoport a nekik nem tetsző orgánumok munkatársai, de általában a nekik nem tetsző politikusok vagy a rendőrök ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

Ilyenkor nincs szó áldozathibáztatásról

A gießeni események december 3-án a Bundestagban is heves vitát váltottak ki, amelynek során a témát előterjesztő AfD képviselője, Uwe Schulz a következőképpen fogalmazott:

„Szombaton lobbicsoportok, NGO-k és a szokásos tüntetői körök előre begyakorolt módon özönlötték el a várost. Ez a gombnyomásra működő véleményterror minősített esete. A szombati nap a szélsőbaloldali hatalomátvétel és önbíráskodás napja volt Gießenben.

A rendőri erőknek épp csak sikerült – talán utoljára – megvédeniük az állam erőszakmonopóliumát.”

A többi párt a következőképpen reagált:

  • CDU/CSU: Marc Henrichmann szerint 24 ezer békés tüntető tiltakozott az AfD ellen, amit csupán „ezer szélsőbaloldali rendbontó árnyékolt be”. A nagyobbik kormánypárt elítélte a rendőrök elleni erőszakot, amelyre a nap folyamán sor került.
  • Zöldek: Irene Mihalic úgy vélte, az AfD áldozati szerepet játszik, miközben a demonstrálók „elsöprő többsége” békés volt; a valódi veszély szerinte az AfD rendezvénye jelentette.
  • SPD: Ingo Vogel hangsúlyozta, hogy mindegy, melyik oldalról érkezik az erőszak, a gyülekezési jog csak békésen gyakorolható; „nincs általános jog az ellenállásra, különösen nem az erőszakra”.
  • Die Linke: Desiree Becker szerint „Gießen nem lángolt, hanem ragyogott”, és a rendőrséget bírálta, ami szerinte nem békéltetően lépett fel, hanem több helyen erőszakot alkalmazott a tömeggel szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: YouTube
 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
makaó
2025. december 10. 19:40
Így tüzeli a Mandi a jobbosokat az ellenzék ellen, hogy teret ad az ilyen szarháziaknak, mint ez a recipp nevű senkiházi inkubátorszökevény?
Válasz erre
0
0
Jose
2025. december 10. 19:01
Megjött, visszatért hozzánk az agyhalott recip baba. Örüljünk. (Hogy nem volt itt pár hónapig.)
Válasz erre
0
0
makaó
•••
2025. december 10. 18:59 Szerkesztve
Azt írták, hogy 50 rendőr megsérült. És hány ANTIFA-s ? 500 ? Ha nem, akkor úgy kell a rendőröknek.
Válasz erre
1
0
Jose
2025. december 10. 18:58
A germánoknak mindegy, hogy adott esetben nácik vagy komcsik, csak lehessen gyűlölködni, verekedni, meg gyilkolászni. Ha meghallok bizonyos német szavakat (tanultam németül, de számomra szörnyű hallani ezt a nyelvet, aminek elsődleges oka a 2. vh. természetesen, a másodlagos meg az, hogy magyar fülnek elég undorító a hangzása) - pl. raus, hande hoch, akkor azért beindulnak a reflexeim, és csinálnék ezt-azt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!