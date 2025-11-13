Elfogadhatatlan és veszélyes: a németek is szégyellik, ami „Magyarország miatt” történt

A Süddeutsche Zeitung nyomtatott kiadásában megjelent véleménycikke elítéli a baloldali politikai erőszakot, például Nicola Beer volt EP-alelnök és férje, Jürgen Illing – Magyarország tiszteletbeli konzulja Frankfurtban – elleni támadásokat, amelyeket Orbán Viktorhoz fűződő állítólagos kapcsolataik miatt követtek el.

A szerző hangsúlyozza:

az ilyen akciók nemcsak hogy morálisan elfogadhatatlanok, de kontraproduktívak is, mert hiteltelenítik a kritikát Orbán rendszerével szemben és veszélyes precedenst teremtenek.

A cikk kiemeli továbbá, hogy az Antifa radikalizmusával saját céljait ássa alá, miközben a Magyarországon fogvatartott Maja T. ügyét is öncélúan használja fel.