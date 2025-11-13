Ft
11. 13.
csütörtök
Nicola Beer Jürgen Illing Németország Magyarország erőszak Süddeutsche Zeitung antifa

Elfogadhatatlan és veszélyes: a németek is szégyellik, ami „Magyarország miatt” történt

2025. november 13. 11:10

A német lap publicistája szerint morálisan elfogadhatatlan és kontraproduktív, hogy a radikalizálódó Antifa-tagok megrongálták Magyarország tiszteletbeli konzuljának autóját.

2025. november 13. 11:10
null

A Süddeutsche Zeitung nyomtatott kiadásában megjelent véleménycikke elítéli a baloldali politikai erőszakot, például Nicola Beer volt EP-alelnök és férje, Jürgen Illing – Magyarország tiszteletbeli konzulja Frankfurtban – elleni támadásokat, amelyeket Orbán Viktorhoz fűződő állítólagos kapcsolataik miatt követtek el.

A szerző hangsúlyozza:

az ilyen akciók nemcsak hogy morálisan elfogadhatatlanok, de kontraproduktívak is, mert hiteltelenítik a kritikát Orbán rendszerével szemben és veszélyes precedenst teremtenek.

A cikk kiemeli továbbá, hogy az Antifa radikalizmusával saját céljait ássa alá, miközben a Magyarországon fogvatartott Maja T. ügyét is öncélúan használja fel.

Nyitókép: AFP/DPA/Sebastian Gollnow

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Teréz Pitykéz
2025. november 13. 13:19
Aki ilyet csinál bűnöző és ha egy ideológia mögé bújva csinálja akkor terrorista és börtönben kell megrohadnia …
pipa89
2025. november 13. 13:16
EZ NEMCSAK MORÁLISAN ELFOGADHATATLAN! EZ BŰNCSELEKMÉNY! EZ TERROR! ÉS A NÉMET KORMÁNY HALLGATÓLAGOSAN BELEGYEZIK, TÁMOGATJA A TERRORT!!!
mr-nem-semmi
2025. november 13. 13:12
Tehát, a genya német mainstream média úgy bírálja az Antifát, hogy közben védi az Antifát. És a végén mindig Orbán Viktor a bűnös. Tipikus.
RWG1
2025. november 13. 13:04
Ha valóban fasiszták ellen akarnának harcolni ezek a patkányok, akkor kimennének a frontra az oroszok oldalán. Persze biztonságosabb falkába verődve ártatlan civileket lincseni.
