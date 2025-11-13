Elfogadhatatlan és veszélyes: a németek is szégyellik, ami „Magyarország miatt” történt

Magyarország miatt indítottak támadást a németek – a rendőrség azonnal nyomozni kezdett
A tiszteletbeli konzul otthona és autója látta kárát.
A német lap publicistája szerint morálisan elfogadhatatlan és kontraproduktív, hogy a radikalizálódó Antifa-tagok megrongálták Magyarország tiszteletbeli konzuljának autóját.
A Süddeutsche Zeitung nyomtatott kiadásában megjelent véleménycikke elítéli a baloldali politikai erőszakot, például Nicola Beer volt EP-alelnök és férje, Jürgen Illing – Magyarország tiszteletbeli konzulja Frankfurtban – elleni támadásokat, amelyeket Orbán Viktorhoz fűződő állítólagos kapcsolataik miatt követtek el.
A szerző hangsúlyozza:
az ilyen akciók nemcsak hogy morálisan elfogadhatatlanok, de kontraproduktívak is, mert hiteltelenítik a kritikát Orbán rendszerével szemben és veszélyes precedenst teremtenek.
A cikk kiemeli továbbá, hogy az Antifa radikalizmusával saját céljait ássa alá, miközben a Magyarországon fogvatartott Maja T. ügyét is öncélúan használja fel.
Ezt is ajánljuk a témában
A tiszteletbeli konzul otthona és autója látta kárát.
Nyitókép: AFP/DPA/Sebastian Gollnow
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.