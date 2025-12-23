A németek csak pislognak Magyarország kulcsszerepe miatt; Magyar Péter stratégiai hibát követett el; Macron a magyar kormányfő nyomdokaiban

Magyarország a német autóipar célkeresztjében

A Handelsblatt szerint a német autóipar jelentős átalakuláson megy keresztül a belső égésű motorok gyártásának csökkenése és az elektromos hajtások térnyerése miatt. A Volkswagen és a Mercedes-Benz még fenntartja a hagyományos motorok gyártását Németországban, de termelésük jelentős részét már külföldre helyezték át, vagy áttértek az elektromos meghajtásokra.

Kiemelkedő szerepet kap az Audi Hungaria győri üzeme, amely kulcsfontosságú motorbeszállítóvá vált: innen érkeznek a motorok többek között az Audi és a Cupra modellekhez is.

A szerkezeti átalakulás komoly munkaerő-átcsoportosítással jár, ugyanakkor új lehetőségeket teremt az akkumulátor- és e-mobilitási technológiák területén.