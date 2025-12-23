Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
emmanuel macron magyar péter Németország ukrajna

A németek csak pislognak Magyarország kulcsszerepe miatt; Magyar Péter stratégiai hibát követett el; Macron a magyar kormányfő nyomdokaiban

2025. december 23. 05:49

Ezek voltak a hétfői nap legolvasottabb hírei.

2025. december 23. 05:49
null

Magyarország a német autóipar célkeresztjében 

A Handelsblatt szerint a német autóipar jelentős átalakuláson megy keresztül a belső égésű motorok gyártásának csökkenése és az elektromos hajtások térnyerése miatt. A Volkswagen és a Mercedes-Benz még fenntartja a hagyományos motorok gyártását Németországban, de termelésük jelentős részét már külföldre helyezték át, vagy áttértek az elektromos meghajtásokra.

Kiemelkedő szerepet kap az Audi Hungaria győri üzeme, amely kulcsfontosságú motorbeszállítóvá vált: innen érkeznek a motorok többek között az Audi és a Cupra modellekhez is.

A szerkezeti átalakulás komoly munkaerő-átcsoportosítással jár, ugyanakkor új lehetőségeket teremt az akkumulátor- és e-mobilitási technológiák területén.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter hibázott

A legfrissebb Mestertervben is téma volt, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt továbbra is következetesen kerüli a kényes témákat, különösen az orosz-ukrán háborút és Ukrajna uniós csatlakozását, mivel ezek megosztóak és választási kockázatot jelentenek. Tarr Zoltán alelnök korábbi elszólása is ezt támasztja alá: nem szabad nyíltan állást foglalni, mert az bukást hozhat.

A párt mégis állást foglalt Ukrajna mellett a 2025. március 15-én indított Nemzet Hangja konzultációval, ahol a résztvevők 58 százaléka támogatta Ukrajna EU-tagságát.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ez hiba volt: Magyar Péter, ha a választók többségét akarja megnyerni – akik inkább elutasítják a gyors ukrán csatlakozást –, nem engedhette volna meg magának ezt a témát. Azóta a Tisza még inkább kerüli a kérdést. A helyzetet tovább nehezíti, hogy európai pártcsaládjuk, az Európai Néppárt aktívan támogatja Ukrajna mielőbbi, akár 2027-ig tartó uniós csatlakozását, ami ellentétben áll a magyar közvélemény többségi véleményével. A Tisza így kénytelen egyensúlyozni a hazai szavazói elvárások és a brüsszeli irányvonal között, ami hosszú távon fenntarthatatlan.

Ezt is ajánljuk a témában

Macron is követi a magyar miniszterelnököt 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szombati sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a béketárgyalások sikeréhez kulcsfontosságú az Egyesült Államok aktív részvétele és közvetítő szerepe. Értékelte Emmanuel Macron francia elnök javaslatát, miszerint az EU-nak helyre kellene állítania a párbeszédet Oroszországgal, ha az USA szerepvállalása gyengülne – hasonlóan ahhoz, amit Orbán Viktor magyar miniszterelnök hónapok óta hangoztat.

Zelenszkij megerősítette, hogy Macron felvetette a tartalékterveket arra az esetre, ha az USA nem tudná megállítani Oroszországot. Ugyanakkor az ukrán elnök szerint jelenleg a legfontosabb a meglévő szövetségesi formátum (USA mint mediátor, Európa mint támogató) megőrzése és érte való "küzdelem". Ha ez kudarcot vall, akkor lehet más opciókon gondolkodni, de addig ragaszkodik a jelenlegi keretekhez. Az elnök korábban jelezte, hogy készen áll egy 20 pontos béketerv bemutatására a háború lezárásához.

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
evpus
•••
2025. december 23. 08:42 Szerkesztve
Mindig is csodálkozom azon, hogy miért lehet az hogy Európát ennyi elmebeteg vezesse, az nem lehet! De sajnos így van! Évek óta azon dolgoznak, hogy nekünk rossz és még rosszabb legyen. Macron az egyik legaljasabb, kétszínű háborús uszító! Réges régen meneszteni kellett volna, hogy ne tudjon ártani! A történelem folyamán a franciák mindig úgy helyezkedtek, hogy a végén ők húzzák a legnagyobb hasznot!!
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. december 23. 07:25
Ja Macron... Az csak helyezkedni akar az újra felosztásban....DDD
Válasz erre
1
0
bagira004
2025. december 23. 06:08
Nagy hazugság Macron magyarok útját járja . Macron olyan mint a piaci légy, hallgatózik mások véleményét Ursulának viszi, ócska ugri bugri selyem ficsúr. Tiszás állandóan üvölt mint a fába szorult féreg . Hozzá nem lehet szólni , kivel veszekszik .Még nincs hatalmon remélem nem lesz már is diktátori pózba vágta magát . Erőszakkal csalással akar hatalomra jutni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!