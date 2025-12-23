A németek csak pislognak Magyarország kulcsszerepe miatt; Magyar Péter stratégiai hibát követett el; Macron a magyar kormányfő nyomdokaiban

Komoly változás zajlik, és a németek rájöttek: Magyarország kulcsszerephez jut
A szerkezeti váltás komoly munkaerő-átcsoportosítást eredményez.
Ezek voltak a hétfői nap legolvasottabb hírei.
A Handelsblatt szerint a német autóipar jelentős átalakuláson megy keresztül a belső égésű motorok gyártásának csökkenése és az elektromos hajtások térnyerése miatt. A Volkswagen és a Mercedes-Benz még fenntartja a hagyományos motorok gyártását Németországban, de termelésük jelentős részét már külföldre helyezték át, vagy áttértek az elektromos meghajtásokra.
Kiemelkedő szerepet kap az Audi Hungaria győri üzeme, amely kulcsfontosságú motorbeszállítóvá vált: innen érkeznek a motorok többek között az Audi és a Cupra modellekhez is.
A szerkezeti átalakulás komoly munkaerő-átcsoportosítással jár, ugyanakkor új lehetőségeket teremt az akkumulátor- és e-mobilitási technológiák területén.
Ezt is ajánljuk a témában
A szerkezeti váltás komoly munkaerő-átcsoportosítást eredményez.
A legfrissebb Mestertervben is téma volt, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt továbbra is következetesen kerüli a kényes témákat, különösen az orosz-ukrán háborút és Ukrajna uniós csatlakozását, mivel ezek megosztóak és választási kockázatot jelentenek. Tarr Zoltán alelnök korábbi elszólása is ezt támasztja alá: nem szabad nyíltan állást foglalni, mert az bukást hozhat.
A párt mégis állást foglalt Ukrajna mellett a 2025. március 15-én indított Nemzet Hangja konzultációval, ahol a résztvevők 58 százaléka támogatta Ukrajna EU-tagságát.
Mráz Ágoston Sámuel szerint ez hiba volt: Magyar Péter, ha a választók többségét akarja megnyerni – akik inkább elutasítják a gyors ukrán csatlakozást –, nem engedhette volna meg magának ezt a témát. Azóta a Tisza még inkább kerüli a kérdést. A helyzetet tovább nehezíti, hogy európai pártcsaládjuk, az Európai Néppárt aktívan támogatja Ukrajna mielőbbi, akár 2027-ig tartó uniós csatlakozását, ami ellentétben áll a magyar közvélemény többségi véleményével. A Tisza így kénytelen egyensúlyozni a hazai szavazói elvárások és a brüsszeli irányvonal között, ami hosszú távon fenntarthatatlan.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza elnökének terve egy pontban félresiklott.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szombati sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a béketárgyalások sikeréhez kulcsfontosságú az Egyesült Államok aktív részvétele és közvetítő szerepe. Értékelte Emmanuel Macron francia elnök javaslatát, miszerint az EU-nak helyre kellene állítania a párbeszédet Oroszországgal, ha az USA szerepvállalása gyengülne – hasonlóan ahhoz, amit Orbán Viktor magyar miniszterelnök hónapok óta hangoztat.
Zelenszkij megerősítette, hogy Macron felvetette a tartalékterveket arra az esetre, ha az USA nem tudná megállítani Oroszországot. Ugyanakkor az ukrán elnök szerint jelenleg a legfontosabb a meglévő szövetségesi formátum (USA mint mediátor, Európa mint támogató) megőrzése és érte való "küzdelem". Ha ez kudarcot vall, akkor lehet más opciókon gondolkodni, de addig ragaszkodik a jelenlegi keretekhez. Az elnök korábban jelezte, hogy készen áll egy 20 pontos béketerv bemutatására a háború lezárásához.
Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök szerint most az a legfontosabb, hogy a jelenlegi szövetségesi formátum egyben maradjon, és az Egyesült Államok közvetítői szerepe megmaradjon.
***