A király beszéde: „Kérem, kapcsolják ki!”

A királyi család a brit uralkodóházhoz méltó külsőségekkel üdvözölte az amerikai elnököt.
III. Károly brit király arra szólította fel az embereket karácsonyi beszédében, hogy kapcsolják ki a mobiljaikat, és a konfliktus helyett a kedvességre összpontosítsanak.
A kedvesség, az együttérzés és a remény szükségességéről beszélt III. Károly brit király a „bizonytalanság idején”. Hangsúlyozta: a bátorság győzelméről szóló történetek, amelyek a nehézségeken felülkerekednek, reménnyel töltenek el.
Az éves karácsonyi beszéd központi témája az út, a zarándoklat volt.
Ennek kapcsán a király a hagyományos karácsonyi történetet idézi fel: a szent család útját, valamint a pásztorok és a napkeleti bölcsek látogatását Jézusnál.
Ezeket a történeteket a mai társadalom kihívásaival állította párhuzamba. Elmondta: mindannyian másokkal együtt indultak útnak, és foglaltak mások társaságára és jóindulatára. Fizikai és lelki próbatételeken keresztül jutottak el belső erejük felfedezéséhez. A bizonytalanság idején ezek az életformák ma is értéket jelentenek minden nagy vallás számára, és mély forrásai a reménynek: az ellenálló képességnek a nehézségekkel szemben; a megbocsátáson keresztül elérhető békének; annak, hogy egyszerűen megismerjük a szomszédainkat, és az egymás iránti tisztelet révén új barátságokat hozzunk létre.
A beszéd során képsorok voltak láthatók a közelmúltbeli Bondi Beach-i támadás és a manchesteri zsinagóga elleni támadás hatásairól is.
Ezek a történetek, amelyekben a bátorság legyőzi a nehézségeket, reményt adnak, folytatta a brit király: az idős katonai veteránoktól kezdve az önzetlen humanitárius segítőkig, akik a század legveszélyesebb konfliktusszónáiban dolgoznak; egészen azokig az emberekig és közösségekig, akik ösztönös bátorsággal, saját biztonságukat kockáztatva lépnek közbe mások védelmében. „Amikor különböző vallású emberekkel találkozom, rendkívül biztatónak találom, mennyi mindenben hasonlítunk: közös vágyunk a békére és az élet minden formája iránti mély tiszteletünk. Ha életutunk során időt szánunk arra, hogy ezekre az erényekre figyeljünk, mindannyian reménytelibb jövőt teremthetünk.”
Károly király arra buzdított mindenkit, hogy kapcsoljuk ki a telefonunkat és más eszközeinket, hogy „engedjük lelkünk megújulni”.
A brit király csütörtökön a westminsteri apátságban elmondott éves ünnepi beszédében elmondta, hogy a bölcs emberekről és pásztorokról szóló karácsonyi történet, akik az éjszakában utaznak, hogy megtalálják megváltójukat, megmutatja, hogyan találhatunk erőt „mások társaságában és kedvességében”.
„A mai napig, a bizonytalanság idején, ezeket az életmódokat minden nagy vallás nagy becsben tartja, és mély reményforrást, ellenálló képességet adnak nekünk a nehézségekkel szemben” – mondta Károly. „Béke a megbocsátáson, egyszerűen a szomszédaink megismerésén és egymás iránti tiszteleten keresztül, új barátságok kialakításával.” Hozzátette: „Ebben, közösségeink nagy sokszínűségével megtalálhatjuk az erőt ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy a jó győzedelmeskedjen a rossz felett”.
Károly király, az anglikán egyház címzetes feje a westminsteri apátságot választotta karácsonyi közvetítésének helyszínéül, hogy hangsúlyozza a beszédben zarándoklat témáját. Az apátság, amely a koronázások és királyi esküvők helyszíneként ismert, egyben az évenkénti zarándoklat központja is, amely Hitvalló Edward, Anglia egyik korai királyának tiszteletére szolgál, akit 1161-ben szentté avattak.
„A zarándoklat egy ma már kevésbé használt szó, de különös jelentőséggel bír modern világunkban, és különösen karácsonykor”
– mondta a király. „Ez arról szól, hogy előre utazunk a jövőbe, miközben visszautazunk, hogy emlékezzünk a múltra és tanuljunk a tanulságaiból.”
Károly és családja korábban gyalog zarándoklatot tett a király sandringhami magánbirtokán található Szent Mária Magdolna-templomba, Londontól mintegy 160 kilométerre északra. Károly és Kamilla királynő, Vilmos herceggel és feleségével, Katalinnal, valamint gyermekeikkel, György és Lajos hercegekkel és Sarolta hercegnővel, és a tágabb családdal együtt elsétáltak a templomhoz, és az istentisztelet után üdvözölték az embereket.
A második világháború befejezésének 80. évfordulóját ünneplő, idei események hangsúlyozták a múltból való tanulás szükségességét
– mondta Károly. Bár egyre kevesebb élő veteránja van ennek a konfliktusnak, emlékeznünk kell a háborúban harcolók bátorságára és áldozatára, valamint arra, ahogyan a közösségek összefogtak „ilyen nagy kihívással szemben” – mondta.
„Ezek azok az értékek, amelyek formálták országunkat és a Nemzetközösséget” – mondta. „Ahogy a megosztottságról hallunk, mind belföldön, mind külföldön, ezek azok az értékek, amelyeket soha nem szabad szem elől tévesztenünk.”
Az uralkodó éves ünnepi üzenetét emberek milliói követik az Egyesült Királyságban és a Nemzetközösség egész területén. Az előre felvett beszédet londoni idő szerint délután 3 órakor sugározták, amikor sok család élvezi a hagyományos karácsonyi ebédjét.
A király beszéde egy ukrán kórus által énekelt karácsonyi énekkel zárult.
A beszéd egyike azon ritka alkalmaknak, amikor a 77 éves Károly hangot adhat saját véleményének, és nem kér útmutatást a kormánytól. Az idei szózata mindössze két héttel azután hangzott el, hogy Károly egy mélyen személyes üzenetben azt közölte: az orvosaitól kapott jó hírek azt jelentik, hogy az új évben csökkenteni tudja a rákkezelését.
