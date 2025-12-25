A király beszéde: „Kérem, kapcsolják ki!”

A beszéd során képsorok voltak láthatók a közelmúltbeli Bondi Beach-i támadás és a manchesteri zsinagóga elleni támadás hatásairól is.

Ezek a történetek, amelyekben a bátorság legyőzi a nehézségeket, reményt adnak, folytatta a brit király: az idős katonai veteránoktól kezdve az önzetlen humanitárius segítőkig, akik a század legveszélyesebb konfliktusszónáiban dolgoznak; egészen azokig az emberekig és közösségekig, akik ösztönös bátorsággal, saját biztonságukat kockáztatva lépnek közbe mások védelmében. „Amikor különböző vallású emberekkel találkozom, rendkívül biztatónak találom, mennyi mindenben hasonlítunk: közös vágyunk a békére és az élet minden formája iránti mély tiszteletünk. Ha életutunk során időt szánunk arra, hogy ezekre az erényekre figyeljünk, mindannyian reménytelibb jövőt teremthetünk.”

Károly király arra buzdított mindenkit, hogy kapcsoljuk ki a telefonunkat és más eszközeinket, hogy „engedjük lelkünk megújulni”.

A brit király csütörtökön a westminsteri apátságban elmondott éves ünnepi beszédében elmondta, hogy a bölcs emberekről és pásztorokról szóló karácsonyi történet, akik az éjszakában utaznak, hogy megtalálják megváltójukat, megmutatja, hogyan találhatunk erőt „mások társaságában és kedvességében”.

„A mai napig, a bizonytalanság idején, ezeket az életmódokat minden nagy vallás nagy becsben tartja, és mély reményforrást, ellenálló képességet adnak nekünk a nehézségekkel szemben” – mondta Károly. „Béke a megbocsátáson, egyszerűen a szomszédaink megismerésén és egymás iránti tiszteleten keresztül, új barátságok kialakításával.” Hozzátette: „Ebben, közösségeink nagy sokszínűségével megtalálhatjuk az erőt ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy a jó győzedelmeskedjen a rossz felett”.