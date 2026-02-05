Epstein lecsap a síron túlról: szorul a hurok a balos brit kormányfő nyaka körül, a saját pártja végezheti ki

Most omlott össze minden: kilépett a pártból a főideológus, miután nyilvánosságra hozták a titkos emailjeit Epsteinnel
Vége a karriernek: Lord Mandelson belebukott a pedofilbotrányba, kiderült, mennyi pénzt kapott Epsteintől.
Keir Starmer most már sajnálja, hogy a pedofilbotrányba keveredett Peter Mandelsont nevezte ki washingtoni nagykövetnek.
Súlyos politikai nyomás alá került Keir Starmer, miután kiderült: miniszterelnökként úgy nevezte ki Peter Mandelsont az Egyesült Államokba akkreditált brit nagykövetnek, hogy tudott a politikus és a többek között kiskorúak elleni szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epstein közötti szoros kapcsolatról.
Ezt is ajánljuk a témában
Vége a karriernek: Lord Mandelson belebukott a pedofilbotrányba, kiderült, mennyi pénzt kapott Epsteintől.
A GB News beszámolója szerint a mostani botrány könnyen lehet az utolsó szög a saját köreiben is egyre népszerűtlenebb Starmer koporsójában:
már nemcsak az ellenzék, hanem a Munkáspárt több képviselője is bizalmatlansági szavazást követel a kormányfővel szemben.
A Konzervatív Párt vezetője, Kemi Badenoch nyíltan felszólította a munkáspárti képviselőket, hogy „cselekedjenek helyesen”, és támogassanak egy Starmer ellen készülő bizalmatlansági indítványt. Hasonlóan nyilatkozott a liberális demokrata Ed Davey, aki szerint az ország nem engedheti meg magának, hogy a Labour „szappanoperája” elhúzódjon.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Egyesült Királyság legerősebb politikai ereje eközben már tűkön ülve várja a Munkáspárt hanyatlását.
Starmer végül nyilvánosan elismerte, hogy hibát követett el, és kijelentette:
megbánta Mandelson kinevezését, mivel a politikus hazudott a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatának jellegéről és szorosságáról.
A miniszterelnök szerint Mandelson „megtévesztése összeegyeztethetetlen a közszolgálattal”, ugyanakkor hangsúlyozta: a kinevezés idején nem ismerte a kapcsolat „sötét mélységeit”. A megbízatásából már korábban eltávolított, illetve a nemesi rangjáról lemondott brit diplomata és a rejtélyes körülmények között a börtönben elhunyt Epstein viszonyához kapcsolódó dokumentumokat
a brit kormány egyelőre részben a rendőrség tanácsára nem hozza nyilvánosságra, bár a miniszterelnök szerint ő minél előbb fel akarta oldani a titkosítást.
A botrány a Munkáspárton belül is nyílt lázadást indított el. Több képviselő szerint Starmer helyzete „tarhatatlanná válik”, ha nem távolítja el kabinetfőnökét, Morgan McSweeneyt, aki kulcsszerepet játszott Mandelson átvilágításában. Ugyanakkor olyanok is voltak, akik védelmükbe vették a tisztviselőt, mondván:
Mandelson mindenkit megvezetett”.
Ezt is ajánljuk a témában
A korábbi munkáspárti politikus mélyen hitt Jeffrey Epstein ártatlanságában és a pénzembernek küldött érzelmes emailjei most a bukását okozták.
Egy névtelenséget kérő munkáspárti képviselő úgy fogalmazott Starmerrel kapcsolatban:
A bizalom véges dolog. Nem vagyok biztos benne, hogy ma megszavaznám a miniszterelnököt.”
A Reform UK vezetője, Nigel Farage különösen élesen reagált az ügyre. Starmer Epstein-áldozatoknak címzett bocsánatkérését
gyengének és hiteltelennek” nevezte.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök személyeskedő retorikája milliókat sértett meg – Farage szerint ez a Munkáspárt zuhanásának oka.
Szerinte minden jel arra utal, hogy
a miniszterelnököt tájékoztatták Mandelson és Epstein kapcsolatáról,
beleértve azt is, hogy Mandelson azután is kapcsolatban maradt a hírhedt pedofillal, hogy az üzletembert börtönbüntetésre ítélték.
Farage szerint az ügy messze túlmutat egy szokványos politikai botrányon:
Ez az elmúlt száz év legnagyobb brit politikai botránya”
– jelentette ki, hozzátéve, hogy az eset
szexről, pénzről, a királyi családról és bizalmas információk kiszivárogtatásáról” is szól.
A Reform UK vezetője azt jósolta, hogy Starmer tanácsadói gyorsan távozhatnak, és az sem kizárt, hogy maga a miniszterelnök sem marad sokáig hivatalban.
Ezt is ajánljuk a témában
Összeomlott a palota: kiderült, hogy a norvég trónörökösnő és a brit hercegné is Epstein tenyeréből evett.
***
Fotó: Peter Mandelson és Keir Starmer / Carl Court / POOL / AFP