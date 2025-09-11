„Barátaid hisznek neked és szeretnek!”– üzente Epsteinnek a most kirúgott brit diplomata

Túl messzire mentek az orosz drónok – Washington léphet
A korábbi munkáspárti politikus mélyen hitt Jeffrey Epstein ártatlanságában és a pénzembernek küldött érzelmes emailjei most a bukását okozták.
Peter Mandelson brit nagykövetet csütörtökön elbocsátották washingtoni posztjáról, miután új információk láttak napvilágot barátságáról Jeffrey Epstein hírhedt pénzemberrel, akit szexuális bűncselekmények vádjával ítéltek el, és akinek tevékenysége körül továbbra is sok a kérdőjel.
A Politico beszámolója szerint egy friss szivárogtatásból az derült ki, hogy Mandelson mág azután is baráti viszonyban maradt Epsteinnel, hogy vádat emeltek ellene.
A kirúgás kellemetlen időben történtik, ugyanis Donald Trump jövő héten állami látogatásra érkezik az Egyesült Királyságba, amelynek keretében bankettet ad a tiszeletére Károly király a windsori kastélyban.
Mandelson az első nagy név idén, aki távozásra lett kényszerítve az Epsteinnel való kapcsolata miatt.
A brit külügyminisztérium közleményében azt írta, hogy Mandelsont „azonnali hatállyal” visszahívták nagyköveti posztjáról, miután e-mailekből kiderült, hogy kapcsolata Epsteinnel „mélységében és kiterjedésében” „jelentősen eltért attól, ami kinevezésekor ismert volt”.
„Különösen Peter Mandelson azon állítása, hogy Jeffrey Epstein első ítélete téves volt és meg kell támadni, új információ”
– tette hozzá a közlemény.
Keir Starmer miniszterelnök, aki kezdetben ragaszkodott ahhoz, hogy Mandelson továbbra is élvezi a kormány teljes bizalmát, egyre nagyobb nyomás alá került, hogy tegyen lépéseket az új információk fényében.
Amikor Epsteint 2008 júniusában kiskorú megrontásával vádolták, Mandelson azt írta: „A barátaid melletted állnak és szeretnek”, és arra buzdította, hogy „küzdjön a korai szabadulásért”.
„Nagyra becsüllek téged, és reménytelennek és dühösnek érzem magam amiatt, ami történt. Még mindig alig tudom felfogni” – írta Mandelson a The Sun újság által közzétett e-mailekben.
Mandelson, aki négy évet töltött Brüsszelben Nagy-Britannia európai biztosaiként, politikai karrierje során több botránnyal is szembesült. Kétszer is lemondott Tony Blair volt munkáspárti miniszterelnök kabinetjéből – egyszer 1998-ban, majd újra 2001-ben.
