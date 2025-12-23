A G20 alkonya: a világrend átalakul, egy korszak véget ért?

A G20-at lényegében a liberális globalizáció hívta életre. Abban az időszakban jött létre – a 1997-1998-as ázsiai pénzügyi válságot követően –, amikor világossá vált, hogy a világgazdaság túlságosan összekapcsolódott ahhoz, hogy kizárólag egy szűk nyugati klub kezelje a válságokat. Az elgondolás az volt, hogy ha a válságok globálisak, akkor a válaszoknak is globálisnak kell lenniük. A G20-ra úgy tekintettek, mint a Nyugat és a feltörekvő államok közötti hídra, amely minden régió legbefolyásosabb országait hozta össze. A kritikusok szerint azonban a G20 létrejötte valójában annak a világnak a megszűnését jelezte, amelyet egyben kellett volna tartania.

A multilateralizmus hanyatlása

A 2008-2009-es nagy pénzügyi válság, majd a COVID-19-világjárvány tovább gyorsította a korábbi világrend átalakulását. Ma a nemzetközi rendszert leginkább a kölcsönös bizalmatlanság és a blokkosodás jellemzi. Ahogy a liberális globalizáció, úgy a multilateralizmus is mély válságba került. A G20 mellett más globális szervezetek is hasonló sorsra jutottak: a WTO képtelen volt megakadályozni a kereskedelmi háborúkat, az ENSZ szakosított szervei pedig – amerikai támogatás nélkül – sok esetben gyakorlatilag működésképtelenné váltak. Ezzel párhuzamosan folyamatosan felértékelődnek a regionális együttműködések, mint

a BRICS,

az ASEAN vagy

a Türk Államok Szervezete.

A töredezett világrend és a G20