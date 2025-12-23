Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
dél - afrika egyesült államok világrend g20

A G20 alkonya: a világrend átalakul, egy korszak véget ért?

2025. december 23. 06:01

A szervezet ma már egyre inkább a mélyülő nemzetközi törésvonalak tükre. A G20 egyre nehezebben találja helyét a megváltozott világrendben.

2025. december 23. 06:01
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

Meglehetősen furcsa körülmények között adta át Dél-Afrika a G20 elnökséget az Egyesült Államoknak 2024. november 30-án a rioi csúcstalálkozón, ugyanis Washington teljes mértékben bojkottálta a találkozót.

Az Egyesült Államok mellett Kína és Oroszország sem képviseltette magát a legmagasabb vezetői szinten.

G20
Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök megnyitó beszédet tart a G20-csúcstalálkozó plenáris ülésén a johannesburgi Nasrec Expo Centre-ben 2025. november 22-én. Forrás: Misper Apawu / POOL / AFP

A G20 születése és eredeti célja

A G20-at lényegében a liberális globalizáció hívta életre. Abban az időszakban jött létre – a 1997-1998-as ázsiai pénzügyi válságot követően –, amikor világossá vált, hogy a világgazdaság túlságosan összekapcsolódott ahhoz, hogy kizárólag egy szűk nyugati klub kezelje a válságokat. Az elgondolás az volt, hogy ha a válságok globálisak, akkor a válaszoknak is globálisnak kell lenniük. A G20-ra úgy tekintettek, mint a Nyugat és a feltörekvő államok közötti hídra, amely minden régió legbefolyásosabb országait hozta össze. A kritikusok szerint azonban a G20 létrejötte valójában annak a világnak a megszűnését jelezte, amelyet egyben kellett volna tartania.

A multilateralizmus hanyatlása

A 2008-2009-es nagy pénzügyi válság, majd a COVID-19-világjárvány tovább gyorsította a korábbi világrend átalakulását. Ma a nemzetközi rendszert leginkább a kölcsönös bizalmatlanság és a blokkosodás jellemzi. Ahogy a liberális globalizáció, úgy a multilateralizmus is mély válságba került. A G20 mellett más globális szervezetek is hasonló sorsra jutottak: a WTO képtelen volt megakadályozni a kereskedelmi háborúkat, az ENSZ szakosított szervei pedig – amerikai támogatás nélkül – sok esetben gyakorlatilag működésképtelenné váltak. Ezzel párhuzamosan folyamatosan felértékelődnek a regionális együttműködések, mint

  • a BRICS,
  • az ASEAN vagy
  • a Türk Államok Szervezete. 

A töredezett világrend és a G20

Ebben a helyzetben felmerül a kérdés: mit hozhat Donald Trump a G20 életébe? Az amerikai elnök minden bizonnyal igyekszik majd minél látványosabb show-műsorrá tenni az Egyesült Államok elnökségének egy évét. Ugyanakkor az is biztos, hogy Trump számára a G20 nem a kompromisszumok keresésének platformja lesz, hanem elsősorban az amerikai érdekek érvényesítésének eszköze. Ez önmagában is kétségessé teszi, hogy a G20 képes lesz-e betölteni azt az eredeti feladatát, amiért létrehozták. Ebben a környezetben irreális elvárni, hogy a fórum érdemi konszenzusra jusson. A probléma nem a házigazda minőségében vagy képességeiben rejlik, hanem abban, hogy a G20 már nem tükrözi a jelenlegi erőegyensúlyt és politikai kontextust. A világrend jelenlegi képe hosszú ideje a legsúlyosabban töredezett: az Egyesült Államok egyre inkább visszavonul a korábbi „szabályokon alapuló” nemzetközi rendtől, míg a nem nyugati világ párhuzamos struktúrákat épít ki.

Bizonytalan jövő

Mindezek fényében a G20 sorsa erősen kérdéses, és jól szimbolizálja a globális világrend átalakulásának mély bizonytalanságát. Nem tudni, hogy a szervezet képes lesz-e alkalmazkodni az új realitásokhoz, vagy végleg marginalizálódik egy egyre inkább multipoláris, blokkosodó világban. A következő évek eseményei döntik el, hogy a G20 csupán egy letűnt korszak relikviája marad-e, vagy mégis megtalálja helyét egy radikálisan megváltozott nemzetközi rendszerben.

Nyitókép forrása: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

***

 

szantofer
2025. december 23. 08:38
Há' ja. Szétesik a G20, az EU, a NATO, az ENSZ, meg a Tisza párt. Az új világrendben Orbán lesz az Atyaisten, és Putyin meg Trump sírva könyörög neki egy budapesti találkozóért. Magyarország gazdasági nagyhatalom lesz ahol adózni sem kell, és minimum 100 euróért adnak 1 Ft-ot. Ehhez mindössze egyetlen dolog kell, hogy a fidesz nyerje a választásokat.
