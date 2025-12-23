A G20 alkonya: a világrend átalakul, egy korszak véget ért?

Ebben a helyzetben felmerül a kérdés: mit hozhat Donald Trump a G20 életébe? Az amerikai elnök minden bizonnyal igyekszik majd minél látványosabb show-műsorrá tenni az Egyesült Államok elnökségének egy évét. Ugyanakkor az is biztos, hogy Trump számára a G20 nem a kompromisszumok keresésének platformja lesz, hanem elsősorban az amerikai érdekek érvényesítésének eszköze. Ez önmagában is kétségessé teszi, hogy a G20 képes lesz-e betölteni azt az eredeti feladatát, amiért létrehozták. Ebben a környezetben irreális elvárni, hogy a fórum érdemi konszenzusra jusson. A probléma nem a házigazda minőségében vagy képességeiben rejlik, hanem abban, hogy a G20 már nem tükrözi a jelenlegi erőegyensúlyt és politikai kontextust. A világrend jelenlegi képe hosszú ideje a legsúlyosabban töredezett: az Egyesült Államok egyre inkább visszavonul a korábbi „szabályokon alapuló” nemzetközi rendtől, míg a nem nyugati világ párhuzamos struktúrákat épít ki.
Bizonytalan jövő
Mindezek fényében a G20 sorsa erősen kérdéses, és jól szimbolizálja a globális világrend átalakulásának mély bizonytalanságát. Nem tudni, hogy a szervezet képes lesz-e alkalmazkodni az új realitásokhoz, vagy végleg marginalizálódik egy egyre inkább multipoláris, blokkosodó világban. A következő évek eseményei döntik el, hogy a G20 csupán egy letűnt korszak relikviája marad-e, vagy mégis megtalálja helyét egy radikálisan megváltozott nemzetközi rendszerben.
Nyitókép forrása: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP
***