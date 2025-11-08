Trump: „Teljes szégyen, hogy a G20-at Dél-Afrikában tartják” – az USA bojkottálja a csúcsot

Apartheid után fordított gyarmatosítás – bemutatjuk, mi folyik Dél-Afrikában
Dél-Afrika a tökéletes példa, hogy milyen sors várhat Nyugat-Európára is, ha nem változtat semmin a liberális elit.
Az amerikai elnök szerint üldözik a fehér farmereket, ezért Dél-Afrika nem helye a világ vezetőinek fórumán.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok kormányának egyetlen képviselője sem vesz részt az idei G20-csúcson, amelyet Dél-Afrikában rendeznek meg – siránkozik a baloldali The Guardian.
Indoklása szerint az országban súlyos visszaélések érik a fehér afrikánereket, akik közül sokan erőszak, halálos támadások és földelkobzások áldozatai lettek.
Trump már korábban jelezte, hogy személyesen nem vesz részt az állam- és kormányfők találkozóján.
Helyettese, J.D. Vance képviselte volna az Egyesült Államokat, ám a legfrissebb információk szerint ő sem utazik el Dél-Afrikába.
Az elnök „teljes szégyennek” nevezte, hogy a G20-t egy olyan országban ülésezik, ahol „a fehér farmerek szenvedéseit a kormány tétlenül nézi”.
A Trump-adminisztráció hosszú ideje bírálja a dél-afrikai kormányt, amiért nem védi megfelelően a kisebbségben élő fehér gazdákat.
Az elnök korábban még a menekültkvótát is úgy módosította, hogy
az Egyesült Államokba befogadott 7500 menekült többsége fehér dél-afrikai legyen, mivel otthon üldöztetés és erőszak fenyegeti őket.
A dél-afrikai vezetés visszautasította a vádakat. Cyril Ramaphosa elnök „teljesen hamisnak” nevezte azokat az információkat, amelyek szerint rendszerszintű diszkrimináció sújtaná az afrikánereket, és emlékeztetett arra, hogy a fehér lakosság ma is jóval magasabb életszínvonalon él, mint az ország fekete többsége – több mint harminc évvel az apartheid rendszer bukása után is.
Trump azonban továbbra is élesen támadja Pretoriát: egy korábbi beszédében azt is kijelentette, hogy Dél-Afrikát ki kellene zárni a G20-ból.
Amíg a baloldal egész Európát és Észak-Amerikát is elárasztaná illegális migránsokkal, pár tucat dél-afrikai fehér menekült, akiket Trump engedett be, nagyon szúrja a szemüket.
