Trump: „Teljes szégyen, hogy a G20-at Dél-Afrikában tartják” – az USA bojkottálja a csúcsot

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok kormányának egyetlen képviselője sem vesz részt az idei G20-csúcson, amelyet Dél-Afrikában rendeznek meg – siránkozik a baloldali The Guardian.

Indoklása szerint az országban súlyos visszaélések érik a fehér afrikánereket, akik közül sokan erőszak, halálos támadások és földelkobzások áldozatai lettek.

Trump már korábban jelezte, hogy személyesen nem vesz részt az állam- és kormányfők találkozóján.

Helyettese, J.D. Vance képviselte volna az Egyesült Államokat, ám a legfrissebb információk szerint ő sem utazik el Dél-Afrikába.