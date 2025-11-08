Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
afrikáner Dél-Afrikában diszkrimináció Donald Trump G20

Trump: „Teljes szégyen, hogy a G20-at Dél-Afrikában tartják” – az USA bojkottálja a csúcsot

2025. november 08. 10:03

Az amerikai elnök szerint üldözik a fehér farmereket, ezért Dél-Afrika nem helye a világ vezetőinek fórumán.

2025. november 08. 10:03
null

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok kormányának egyetlen képviselője sem vesz részt az idei G20-csúcson, amelyet Dél-Afrikában rendeznek meg – siránkozik a baloldali The Guardian

Indoklása szerint az országban súlyos visszaélések érik a fehér afrikánereket, akik közül sokan erőszak, halálos támadások és földelkobzások áldozatai lettek.

Trump már korábban jelezte, hogy személyesen nem vesz részt az állam- és kormányfők találkozóján. 

Helyettese, J.D. Vance képviselte volna az Egyesült Államokat, ám a legfrissebb információk szerint ő sem utazik el Dél-Afrikába. 

Az elnök „teljes szégyennek” nevezte, hogy a G20-t egy olyan országban ülésezik, ahol „a fehér farmerek szenvedéseit a kormány tétlenül nézi”.

A Trump-adminisztráció hosszú ideje bírálja a dél-afrikai kormányt, amiért nem védi megfelelően a kisebbségben élő fehér gazdákat. 

Az elnök korábban még a menekültkvótát is úgy módosította, hogy 

az Egyesült Államokba befogadott 7500 menekült többsége fehér dél-afrikai legyen, mivel otthon üldöztetés és erőszak fenyegeti őket.

Ezt is ajánljuk a témában

A dél-afrikai vezetés visszautasította a vádakat. Cyril Ramaphosa elnök „teljesen hamisnak” nevezte azokat az információkat, amelyek szerint rendszerszintű diszkrimináció sújtaná az afrikánereket, és emlékeztetett arra, hogy a fehér lakosság ma is jóval magasabb életszínvonalon él, mint az ország fekete többsége – több mint harminc évvel az apartheid rendszer bukása után is. 

Trump azonban továbbra is élesen támadja Pretoriát: egy korábbi beszédében azt is kijelentette, hogy Dél-Afrikát ki kellene zárni a G20-ból.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Celal Gunes / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. november 08. 10:16
A pokrovszki dél-afrikai (ukrán) feketéknek ez nem jó hír :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!