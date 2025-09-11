Túl messzire mentek az orosz drónok – Washington léphet

John Thune, a szenátus többségi vezetője szerdán kijelentette, hogy Moszkva legutóbbi lépései nyomán „fokozott érdeklődés” mutatkozik az Oroszország elleni szankciókat előirányzó törvényjavaslat elfogadásával kapcsolatban – számolt be a Politico.
„Sok vita folyik arról, hogy »cselekednünk kell«”
– mondta Thune újságíróknak, hozzátéve, hogy „képviselők nagyon érdekeltek” a lehetséges jogalkotási lépésekben.
„Provokatív cselekménynek”
Kijelentései azt követően hangzottak el, hogy orosz drónok szerdán behatoltak Lengyelország légterébe, és Oroszország a hétvégén támadásokat indított Kijev ellen.