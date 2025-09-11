Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
törvényjavaslat Moszkva Oroszország John Thune Kongresszus Egyesült Államok

Túl messzire mentek az orosz drónok – Washington léphet

2025. szeptember 11. 13:47

Egyre nagyobb az esélye annak, hogy szankciókat fogad el Oroszországgal szemben az amerikai törvényhozás.

2025. szeptember 11. 13:47
null

John Thune, a szenátus többségi vezetője szerdán kijelentette, hogy Moszkva legutóbbi lépései nyomán „fokozott érdeklődés” mutatkozik az Oroszország elleni szankciókat előirányzó törvényjavaslat elfogadásával kapcsolatban – számolt be a Politico. 

„Sok vita folyik arról, hogy »cselekednünk kell«” 

– mondta Thune újságíróknak, hozzátéve, hogy „képviselők nagyon érdekeltek” a lehetséges jogalkotási lépésekben.

„Provokatív cselekménynek”

Kijelentései azt követően hangzottak el, hogy orosz drónok szerdán behatoltak Lengyelország légterébe, és Oroszország a hétvégén támadásokat indított Kijev ellen.

Thune Oroszország legutóbbi lépéseit „provokatív cselekménynek” nevezte, amely „kísérlet volt az Egyesült Államok és NATO-szövetségeseink próbára tételére”.

A Lindsey Graham (R-S.C.) és Richard Blumenthal (D-Conn.) szenátorok által vezetett kétpárti törvényjavaslat a szenátusban rekedt, annak ellenére, hogy elegendő támogatottsággal rendelkezik ahhoz, hogy felülírjon egy vétót. 

Az intézkedés vámokat vetne ki az orosz energiát importáló országokra, és másodlagos szankciókat vezetne be az orosz energia termelést támogató külföldi vállalatokra.

A szenátusi asszisztensek, köztük Graham és Thune asszisztensei, a Fehér Házzal együttműködve próbálják megoldani azokat a „technikai” problémákat, amelyeket Thune a törvényjavaslattal kapcsolatban említett. Graham várhatóan a héten tárgyal Trump-tal a tárgyalások előrehaladásáról.

„Elnök úr, a Kongresszus ön mellett áll. Készen állunk arra, hogy elfogadjuk a törvényt, amely felhatalmazza önt a szigorú új szankciók és vámok bevezetésére, amelyeket ön saját belátása szerint alkalmazhat. Célunk, hogy felhatalmazzuk Önt a növekvő fenyegetés kezelésében” – írta Graham szerdán egy közösségi média bejegyzésében.

Thune azonban nem mondta ki egyértelműen, hogy készen áll a törvényjavaslat beterjesztésére, megjegyezve, hogy előtte még „néhány beszélgetést” kell lefolytatnia. Thune többször is kijelentette, hogy Trump zöld utat kell adjon neki, mielőtt a törvényjavaslatot beterjeszti. 

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
•••
2025. szeptember 11. 15:06 Szerkesztve
Ahogy ursula gépét eltéritették rádiózavarással úgy az orosz drónokat is félrevezethették😀 Ámbár ez jobban fájhat az ukiknak mintha kijev felé tartottak volna. Mert a lengyelek mindjárt tucatnyi himarsot kértek. Amit ukrajna elöl visznek el. Ravasz ez a putyin na😀 Trump is örül. Mert a lengyelek legalább fizetnek is érte😀
Válasz erre
1
0
titi77
2025. szeptember 11. 15:03
a trump azt mondja: nem örülök neki, aztán részéről le van tudva a dolog. a többi kisegér meg cincoghat amennyit akar.
Válasz erre
1
0
Ehetős Odó
2025. szeptember 11. 15:03
Sok hűhó semmiért.
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2025. szeptember 11. 14:57
Még meg sem várják a vizsgálat eredményét a drónok ügyében, már büntetővámmal fenyegetik az orosz olaj vásárlóit, köztük hazánkat is.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!