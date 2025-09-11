Túl messzire mentek az orosz drónok – Washington léphet

Thune Oroszország legutóbbi lépéseit „provokatív cselekménynek” nevezte, amely „kísérlet volt az Egyesült Államok és NATO-szövetségeseink próbára tételére”.

A Lindsey Graham (R-S.C.) és Richard Blumenthal (D-Conn.) szenátorok által vezetett kétpárti törvényjavaslat a szenátusban rekedt, annak ellenére, hogy elegendő támogatottsággal rendelkezik ahhoz, hogy felülírjon egy vétót.

Az intézkedés vámokat vetne ki az orosz energiát importáló országokra, és másodlagos szankciókat vezetne be az orosz energia termelést támogató külföldi vállalatokra.

A szenátusi asszisztensek, köztük Graham és Thune asszisztensei, a Fehér Házzal együttműködve próbálják megoldani azokat a „technikai” problémákat, amelyeket Thune a törvényjavaslattal kapcsolatban említett. Graham várhatóan a héten tárgyal Trump-tal a tárgyalások előrehaladásáról.