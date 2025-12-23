Ft
Lengyel László mszp wellor magyar péter bokros lajos lendvai ildikó bod péter ákos

Magyar Péter masírozik a szakadék felé, és közben a balosok rémálma húzza a talpalávalót

2025. december 23. 06:06

Feltámadt a baloldali panoptikum, Wellor zseniális dalban mondta el a véleményét.

2025. december 23. 06:06
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Péter

„Végérvényesen besorolt a bukott baloldali holdudvar Magyar Péter mögé.  A napokban Lendvai Ildikó kijelentette, hogy kemény és vastag igennel szavaz Magyar Péterékre jövőre. Ezzel a kijelentésével az egykori MSZP elnök letette a hűségesküt.

Így ő is csatlakozott a baloldali liberális holdudvar olyan alakjaihoz, mint a megszorítócsomagja miatt a 90-es évek közepén hírhedtté vált Bokros Lajos egykori szocialista pénzügyminiszter, Lengyel László közgazdász, a Kéri–Petschnig házaspár vagy éppen a viccesnek szánt hasonlatával, az embereket levágás előtt álló malacokhoz hasonlító Bod Péter Ákos.

Feltámadt a baloldali panoptikum, és minden erejét összeszedve egy utolsó támadásra indult Orbán Viktor ellen. A kamumessiásban látják most a lehetőségét a kormányváltásnak. Semmi kétség: velük együtt ismét visszatérne az emberek megnyomorítása, az adóterhek drasztikus emelése és a kormány családtámogatási rendszerének az eltörlése és a nyugdíjak megnyirbálása.

Természetesen ezt a folyamatot nem nézte tétlenül Wellor sem. Egy zseniális dalban el is mondta a véleményét arról, hogy a régi bukott baloldali figurák ismét akcióba léptek.

A  Tisza-szakértők és malacok című legújabb slágerében kőkemény lecsap Lendvaira, Bokrosra, Lengyelre, Petschnigre, Surányira és Bod Péter Ákosra is.

Íme néhány ütős mondat az új dalból:

 

»Mélyen tisztelt publikum!

Lecsúszott néhány Unicum,

beindult a komikum

és életre kelt a panoptikum!

 

Emelkedik a libidó,

itt van megint IIdikó,

kemény, vastag nála az igen,

a megváltót látja Petiben,

előjönnek ezzel a nővel,

ez aztán politikai manőver!

Lendvai hangja lázálom,

megdöbbenek a gázáron.

 

Megint lobog a vörös zászló,

beköszönt a Lengyel László,

előkerül a szürke mellény,

programot ír az észlény,

de lehet, hogy ruhája kardigán,

minket tart majd rabigán,

előjött a közgázos zombi,

mögötte a tiszás adólobbi.«”

Nyitókép: YouTube

 

 

