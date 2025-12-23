Magyar Péter masírozik a szakadék felé, és közben a balosok rémálma húzza a talpalávalót

Feltámadt a baloldali panoptikum, és minden erejét összeszedve egy utolsó támadásra indult Orbán Viktor ellen. A kamumessiásban látják most a lehetőségét a kormányváltásnak. Semmi kétség: velük együtt ismét visszatérne az emberek megnyomorítása, az adóterhek drasztikus emelése és a kormány családtámogatási rendszerének az eltörlése és a nyugdíjak megnyirbálása.

Természetesen ezt a folyamatot nem nézte tétlenül Wellor sem. Egy zseniális dalban el is mondta a véleményét arról, hogy a régi bukott baloldali figurák ismét akcióba léptek.

A Tisza-szakértők és malacok című legújabb slágerében kőkemény lecsap Lendvaira, Bokrosra, Lengyelre, Petschnigre, Surányira és Bod Péter Ákosra is.