Magyar Péter máig nem tisztázta, hogyan került a neve egy háborúpárti iratra (VIDEÓ)

Dömötör Csaba hozzátette: Nem nevesítik, de egyértelmű, hogy hazánkat akarják pellengérre állítani, mert nem akar háborút – vonta le a következtetéseit, emellett szerinte ezentúl, ha valaki nem ért egyet a háborús állásfoglalásokkal, békét szeretne, akkor figyelmen kívül lehet hagyni az álláspontját.ű

Magyar Péter össze-vissza beszélt

„Tévesen jelent meg a nevem az európai védelem jövőjéről szóló közös határozati javaslaton” – idézte az MTI Magyar Pétert, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjét, aki szerdán Strasbourgban beszélt az ügyről. Magyar Péter felszólalásában jelezte: szeretne hivatalos magyarázatot kapni az elnökségtől vagy a Néppárt elnökségétől, hogyan történhetett meg, hogy a neve rákerült arra a papírra, amit soha nem írt alá. „Garanciát kérek arra, hogy ez a jövőben nem ismétlődik meg. Már megtámadott az Orbán- és Fidesz-propaganda, mert a nevem felkerült a határozatra. Hogyan történhetett ez meg az Európai Parlamentben? Soha nem adtam a nevem ehhez a dokumentumhoz, hivatalos magyarázatot várok a parlament elnökétől és Néppárt elnökségétől” – jelentette ki Magyar Péter. A határozatról szóló szavazás megkezdése előtt Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is tájékoztatta a képviselőket, hogy Magyar Péter neve tévesen jelent meg a dokumentumon. Hozzátette: a szerkesztési hibát javítani fogják – közölte az MTI.

A Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán az ülésen elmondottakhoz képest konkrétabb vádat fogalmazott meg: szerinte a legmagasabb szinten zajlik az európai parlamenti vizsgálat, hogy kiderüljön, az aláírását a Fidesz-frakció egyik embere hamisította, vagy éppen más az ő felbujtásukra. Ez utóbbi magyarázat azért tűnik nehezen hihetőnek, mert az Európai Parlamentnek éppen az a Néppárt adja a vezetését, amely a dokumentumot jegyzi.

A kormánypártisággal nehezen vádolható EUrologus akkor azt írta parlamenti forrásaira hivatkozva, hogy eset rendkívüli furcsa, sőt, évtizedes tapasztalattal rendelkező munkatársak szerint ilyen még soha nem történt.