Magyar Péter máig nem tisztázta, hogyan került a neve egy háborúpárti iratra (VIDEÓ)

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
A Tisza-vezér tavaly az Európai Parlamentben aláírt egy dokumentumot, amelyen az aláírók fegyverek küldését szorgalmazták Ukrajnába. Magyar Péter zavaros szöveggel állt elő, de a mai napig nem tisztázta mi történt pontosa. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 24. rész.
Bár a háború kérdésében rendre próbál kitérő válaszokat adni Magyar Péter, az Európai Parlamentben mégis tavaly aláírt egy dokumentumot, amelyen az aláírók fegyverek küldését szorgalmazták.
2025. március 12-én Dömötör Csaba, a Fidesz Európai parlamenti képviselője osztotta meg a fényképet elsőként, miszerint: „Magyar Péternek már papírja van arról, hogy további háborút akar, és ezt saját aláírásával is bizonyította.” A politikus szerint a nyilatkozat valójában „az eddigi legsúlyosabb háborúpárti állásfoglalás”, és nem Európa védelméről szól. A fideszes képviselő szerint Magyar Péter és a néppárti-baloldali koalíció a tervezetben azt hangsúlyozza, hogy Európa jövője szerintük az ukrán a harctéren fog eldőlni, ezért Ukrajna feltétlen katonai támogatását követelik.
Dömötör Csaba hozzátette: Nem nevesítik, de egyértelmű, hogy hazánkat akarják pellengérre állítani, mert nem akar háborút – vonta le a következtetéseit, emellett szerinte ezentúl, ha valaki nem ért egyet a háborús állásfoglalásokkal, békét szeretne, akkor figyelmen kívül lehet hagyni az álláspontját.ű
„Tévesen jelent meg a nevem az európai védelem jövőjéről szóló közös határozati javaslaton” – idézte az MTI Magyar Pétert, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjét, aki szerdán Strasbourgban beszélt az ügyről. Magyar Péter felszólalásában jelezte: szeretne hivatalos magyarázatot kapni az elnökségtől vagy a Néppárt elnökségétől, hogyan történhetett meg, hogy a neve rákerült arra a papírra, amit soha nem írt alá. „Garanciát kérek arra, hogy ez a jövőben nem ismétlődik meg. Már megtámadott az Orbán- és Fidesz-propaganda, mert a nevem felkerült a határozatra. Hogyan történhetett ez meg az Európai Parlamentben? Soha nem adtam a nevem ehhez a dokumentumhoz, hivatalos magyarázatot várok a parlament elnökétől és Néppárt elnökségétől” – jelentette ki Magyar Péter. A határozatról szóló szavazás megkezdése előtt Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is tájékoztatta a képviselőket, hogy Magyar Péter neve tévesen jelent meg a dokumentumon. Hozzátette: a szerkesztési hibát javítani fogják – közölte az MTI.
A Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán az ülésen elmondottakhoz képest konkrétabb vádat fogalmazott meg: szerinte a legmagasabb szinten zajlik az európai parlamenti vizsgálat, hogy kiderüljön, az aláírását a Fidesz-frakció egyik embere hamisította, vagy éppen más az ő felbujtásukra. Ez utóbbi magyarázat azért tűnik nehezen hihetőnek, mert az Európai Parlamentnek éppen az a Néppárt adja a vezetését, amely a dokumentumot jegyzi.
A kormánypártisággal nehezen vádolható EUrologus akkor azt írta parlamenti forrásaira hivatkozva, hogy eset rendkívüli furcsa, sőt, évtizedes tapasztalattal rendelkező munkatársak szerint ilyen még soha nem történt.
Vagyis akarata ellenére egyetlen képviselő neve sem jelent meg egy hasonló dokumentumon, ráadásul a parlamenti rendszer működése olyan, hogy a rögzítés után azonnal és automatikusan számos más helyen is megjelentetik az érintett képviselő nevét, mint kezdeményezőt.
Magyar a mai napig nem tisztázta pontosan hogyan került a neve a háborúpárti iratra.
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter