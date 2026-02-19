Ft
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza párt magyar péter Magyar Péter hazugságai európai parlament

Magyar Péter máig nem tisztázta, hogyan került a neve egy háborúpárti iratra (VIDEÓ)

2026. február 19. 07:09

A Tisza-vezér tavaly az Európai Parlamentben aláírt egy dokumentumot, amelyen az aláírók fegyverek küldését szorgalmazták Ukrajnába. Magyar Péter zavaros szöveggel állt elő, de a mai napig nem tisztázta mi történt pontosa. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 24. rész.

2026. február 19. 07:09
null
Kovács András
Kovács András

Bár a háború kérdésében rendre próbál kitérő válaszokat adni Magyar Péter, az Európai Parlamentben mégis tavaly aláírt egy dokumentumot, amelyen az aláírók fegyverek küldését szorgalmazták.

Magyar
Mai napig nem tudjuk, hogy a Magyar Péter, mit gondol valójában az ukrajnai háborúról

2025. március 12-én Dömötör Csaba, a Fidesz Európai parlamenti képviselője osztotta meg a fényképet elsőként, miszerint: „Magyar Péternek már papírja van arról, hogy további háborút akar, és ezt saját aláírásával is bizonyította.” A politikus szerint a nyilatkozat valójában „az eddigi legsúlyosabb háborúpárti állásfoglalás”, és nem Európa védelméről szól. A fideszes képviselő szerint Magyar Péter és a néppárti-baloldali koalíció a tervezetben azt hangsúlyozza, hogy Európa jövője szerintük az ukrán a harctéren fog eldőlni, ezért Ukrajna feltétlen katonai támogatását követelik. 

  • Az állásfoglalás szerint több fegyvert és lőszert kell biztosítani Ukrajnának. 
  • Azt is követelik, hogy minden uniós tagország a saját GDP-je 0,25 százalékát biztosítsa a katonai támogatásra. 

Dömötör Csaba hozzátette: Nem nevesítik, de egyértelmű, hogy hazánkat akarják pellengérre állítani, mert nem akar háborút – vonta le a következtetéseit, emellett szerinte ezentúl, ha valaki nem ért egyet a háborús állásfoglalásokkal, békét szeretne, akkor figyelmen kívül lehet hagyni az álláspontját.ű

Magyar Péter össze-vissza beszélt

„Tévesen jelent meg a nevem az európai védelem jövőjéről szóló közös határozati javaslaton” – idézte az MTI Magyar Pétert, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjét, aki szerdán Strasbourgban beszélt az ügyről. Magyar Péter felszólalásában jelezte: szeretne hivatalos magyarázatot kapni az elnökségtől vagy a Néppárt elnökségétől, hogyan történhetett meg, hogy a neve rákerült arra a papírra, amit soha nem írt alá. „Garanciát kérek arra, hogy ez a jövőben nem ismétlődik meg. Már megtámadott az Orbán- és Fidesz-propaganda, mert a nevem felkerült a határozatra. Hogyan történhetett ez meg az Európai Parlamentben? Soha nem adtam a nevem ehhez a dokumentumhoz, hivatalos magyarázatot várok a parlament elnökétől és Néppárt elnökségétől” – jelentette ki Magyar Péter. A határozatról szóló szavazás megkezdése előtt Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is tájékoztatta a képviselőket, hogy Magyar Péter neve tévesen jelent meg a dokumentumon. Hozzátette: a szerkesztési hibát javítani fogják – közölte az MTI.

A Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán az ülésen elmondottakhoz képest konkrétabb vádat fogalmazott meg: szerinte a legmagasabb szinten zajlik az európai parlamenti vizsgálat, hogy kiderüljön, az aláírását a Fidesz-frakció egyik embere hamisította, vagy éppen más az ő felbujtásukra. Ez utóbbi magyarázat azért tűnik nehezen hihetőnek, mert az Európai Parlamentnek éppen az a Néppárt adja a vezetését, amely a dokumentumot jegyzi. 

A kormánypártisággal nehezen vádolható EUrologus akkor azt írta parlamenti forrásaira hivatkozva, hogy eset rendkívüli furcsa, sőt, évtizedes tapasztalattal rendelkező munkatársak szerint ilyen még soha nem történt. 

Vagyis akarata ellenére egyetlen képviselő neve sem jelent meg egy hasonló dokumentumon, ráadásul a parlamenti rendszer működése olyan, hogy a rögzítés után azonnal és automatikusan számos más helyen is megjelentetik az érintett képviselő nevét, mint kezdeményezőt.

Magyar a mai napig nem tisztázta pontosan hogyan került a neve a háborúpárti iratra. 

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

 

kalmanok
2026. február 19. 07:53
Jelentős győzelmet aratna a Tisza Párt a Fidesszel szemben, ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választást – derül ki az Iránytű Intézet reprezentatív közvélemény-kutatásából E szerint a teljes népesség 40 százaléka Magyar Péter pártját, 33 pedig a kormánypártokat támogatná. A pártot választani tudó biztos szavazók körében 50-37 az állás a Tisza javára.
soma100
2026. február 19. 07:40
Fidesz megbízott ügynökei, Rogán, esetleg Tom Cruise-t bérelték fel, hogy a Mission: Impossible-ből megszokott módon Magyar Péterre maszkírozva tegye meg ezt a lejárató lépést. De a legvalószínűbb, hogy a Magyar Péterben benne élő második énje, aki Magyar Péter akarata ellenére viszi el piálni, drogozni, lejáratni Magyarországot, az írta alá, és ez ellen a jóságos, szeretetországot építő Magyar Péter nem tehetett semmi.
fotos88
2026. február 19. 07:31
Ez egy olyan papír, mint a Tisza adós 600 oldalas nem létező dokumentum? Ez is olyan amit a Fidesz kreált? Egy olyan amiről a bíróság kimondta, hogy semmilyen módon nem köthető a Tisza párthoz? Amúgy az MNB rablás már lett tisztázva? Vagy az nem annyira fontos?
