tisza párt Barátság kőolaj vezeték Magyar Péter ukrajna

Ukrajna tovább zsarolja Magyarországot

2026. február 19. 07:56

Az, hogy nem engednek olajat Oroszország felől a Barátság-vezetéken, minden eddigi határon túlmegy.

2026. február 19. 07:56
null
Kaszab Zoltán
Vasárnap.hu

„Zelenszkij elnök egyre élesebb kirohanásai, a különböző szakértők és politikusok fenyegetései, majd a katonai vezetők invázióval és lerohanással kapcsolatos megszólalásai után úgy tűnik, ez a következő eszköz, amelyet Ukrajna bevet a magyar választások befolyásolása érdekében. Valószínűleg arra játszanak, hogy ha Magyarország nem jut olcsó orosz olajhoz, akkor majd drágábban és hosszabb idő alatt tudja azt beszerezni, ez pedig ellátási zavarokhoz és az üzemanyag drágulásához vezet, amit majd a választók a kormány nyakába varrnak, a kabinetet hibáztatják emiatt.

Kijev ugyanakkor két ponton is elszámolta magát. Egyrészt az ellátás tengeri útvonalon egyelőre biztosítottnak tűnik és árfelhajtó hatás sem látszik, vagyis az ukránok egyelőre inkább csak borsot törtek a kormány orra alá, mintsem valódi bajt okoztak. Másrészt hiába nézik Kijevben hülyének a magyarokat, az emberek átlátnak a szitán.

Sőt, minden egyes ilyen akció csak még jobban tisztítja a képet. Mert minél elszántabban küzd Kijev a kormányváltásért, minél jobban akarja az Orbán-kabinet bukását és a Tisza Párt győzelmét, annál inkább bizonyítja, hogy Magyar Péter a szövetségese és benne látja az Európai Unióba vezető utat.” 

Fotó: OHN THYS /AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2026. február 19. 09:20
A magyar kormány az USÁ-ban felteszi az asztalra Zelenszkij és rezsimjének intézkedéseit, beszólásait, majd mellé teszi azt, hogy Zelenszkij rezsimet a németek francia atom oroszokra szórásával akarják segíteni. Ilyenkor jut eszembe Ceauscu, ki hatalma teljében megfenyegette atommal és további országelfoglalással a magyar miniszterelnököt, ki nem szólt semmit, nem háborodott fel v. vitatkozott, hanem hazament és intézkedett. A többit mindenki ismeri. Ceau története azt mutatja, h. önteltség, a személyi kultusz beképzeltsége, a más vélemények, nézetek diktatórikus lenyomása eltorzítja a tisztánlátást, és megfeledkezett az alaptörvényről: a fák nem nőnek az égig. Vajon e törvényt hajlandók-e felismerni más öntelt, diktatórikus hatalmuk teljében fürdő európai politikusok? Feltűnik-e nekik, h. Trump Béketanácsa miért jött létre, a világ mekkora része támogatja? A Tanácsnak a háborús politikusok eszementségükkel, békemegfúrásaikkal az útjában lesznek, mert keresztbe feküdtek. És...??
Válasz erre
1
0
borsos-2
2026. február 19. 08:56
Mekkora népünnepély lesz ukiban, amikor ez a tetves náci banda elbukik és lámpavasra húzzák az összes elkövetőt a polgárok.
Válasz erre
2
0
machet
2026. február 19. 08:36
Rohadjanak meg.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!