Feszül a helyzet: súlyos figyelmeztetés érkezett a Barátság kőolajvezeték leállásáról (VIDEÓ)
A kormány kiemelt ügyként kezeli a kialakult helyzetet.
Az, hogy nem engednek olajat Oroszország felől a Barátság-vezetéken, minden eddigi határon túlmegy.
„Zelenszkij elnök egyre élesebb kirohanásai, a különböző szakértők és politikusok fenyegetései, majd a katonai vezetők invázióval és lerohanással kapcsolatos megszólalásai után úgy tűnik, ez a következő eszköz, amelyet Ukrajna bevet a magyar választások befolyásolása érdekében. Valószínűleg arra játszanak, hogy ha Magyarország nem jut olcsó orosz olajhoz, akkor majd drágábban és hosszabb idő alatt tudja azt beszerezni, ez pedig ellátási zavarokhoz és az üzemanyag drágulásához vezet, amit majd a választók a kormány nyakába varrnak, a kabinetet hibáztatják emiatt.
Kijev ugyanakkor két ponton is elszámolta magát. Egyrészt az ellátás tengeri útvonalon egyelőre biztosítottnak tűnik és árfelhajtó hatás sem látszik, vagyis az ukránok egyelőre inkább csak borsot törtek a kormány orra alá, mintsem valódi bajt okoztak. Másrészt hiába nézik Kijevben hülyének a magyarokat, az emberek átlátnak a szitán.
Sőt, minden egyes ilyen akció csak még jobban tisztítja a képet. Mert minél elszántabban küzd Kijev a kormányváltásért, minél jobban akarja az Orbán-kabinet bukását és a Tisza Párt győzelmét, annál inkább bizonyítja, hogy Magyar Péter a szövetségese és benne látja az Európai Unióba vezető utat.”
Fotó: OHN THYS /AFP