Washingtonban is Zelenszkij politikai zsarolása a téma: Szijjártó tiszta vizet öntött a pohárba

Ennek kapcsán leszögezte, hogy Magyarország ezért nem is pusztán azért csatlakozik a Béketanácshoz, mert elvei és értékei alapján a béke ügye mellett áll, hanem azért is, mert az ukrajnai háború közvetlen szomszédságában ez praktikus érdeke is, ugyanis ez a kezdeményezés túlmutathat a gázai helyzeten.

„Mi olyan országot képviselünk itt Washingtonban, amely négy éve egy háború szomszédságában él.

És lássuk be, hogyha Donald Trump lett volna az elnök 2022-ben, akkor a szomszédunkban zajló háború nem tört volna ki, és egészen más lenne az életünk”

– vélekedett.

„Egészen más lenne az élet Európában, Közép-Európában, más lenne az élet Magyarországon. Nem kellett volna a gazdasági erőforrások egy jelentős részét a háború hatásainak kivédésére fordítani, egy csomó fejlesztést végre lehetett volna hajtani, teljesen más lehetőségei lettek volna a gazdaságnak is” – tette hozzá.