A fél világ a magyarok döntéséről beszél: Zelenszkij fenyegetése nem maradhatott válasz nélkül

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai kormányülést követően számolt be arról a döntésről, hogy leállításra került Magyarországról a dízel üzemanyag szállítása Ukrajna felé – és mindaddig nem is indul újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolajtranzitot a Barátság vezetéken hazánk irányába.

A tárcavezető ismertette, hogy január 27-én állt le a kőolajszállítás, és