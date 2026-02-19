A fél világ a magyarok döntéséről beszél: Zelenszkij fenyegetése nem maradhatott válasz nélkül

Washingtonban is Zelenszkij politikai zsarolása a téma: Szijjártó tiszta vizet öntött a pohárba
A miniszter szerint az Európai Bizottság ma inkább Ukrajna Bizottság.
Felbolydult a világsajtó azon a szerdai döntésen, mely szerint Magyarország – valamint Szlovákia – felfüggeszti a dízelszállításokat Ukrajna felé mindaddig, amíg Kijev nem indítja újra az orosz kőolaj szállítását hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken keresztül.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai kormányülést követően számolt be arról a döntésről, hogy leállításra került Magyarországról a dízel üzemanyag szállítása Ukrajna felé – és mindaddig nem is indul újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolajtranzitot a Barátság vezetéken hazánk irányába.
A tárcavezető ismertette, hogy január 27-én állt le a kőolajszállítás, és
Ukrajna „politikai döntése” nyomán minden hitegetés és ígéret ellenére azóta sem indult újra, miközben ez a rendelkezésre álló információk szerint teljes mértékben lehetséges lenne műszakilag.
A washingtoni Béketanács előtt, csütörtökön Szijjártó Péter úgy nyilatkozott: Ukrajna egyértelműen „politikai zsarolásba” kezdett Magyarországgal szemben, egyfajta ellátási vészhelyzet előállításával próbálva a követeléseinek érvényt szerezni. Leszögezte:
a kormány nem fog engedni ezeknek, hiszen a nemzeti érdekekkel ellentétes lenne belekeveredni a háborúba,
elküldeni a magyar emberek pénzét Ukrajnába vagy éppen beengedni az országot az Európai Unióba.
Arról is beszélt: biztonságban van Magyarország üzemanyagellátása és energiaellátása, a Mol megrendelte a tengeri szállítmányokat, azok március elejére oda is érnek a horvátországi kikötőbe, ahonnan öt-tíz napon belül fel tudják őket hozni Magyarországra. Tehát gyakorlatilag
a stratégiai tartaléknak csak egy kisebb részét kell felhasználni.
A magyar és a szlovák intézkedés vegyes visszhangot váltott ki a világsajtóban – derül ki az Origo gyűjtéséből. Az ukránok inkább a dízelszállítás felfüggesztésének jelentőségét, következményeit próbálják bagatellizálni.
Az Ukrainszka Pravda ukrán lap az ukrán közvélemény megnyugtatását helyezi fókuszba, azt írják: a dízelszállítmány-kieséssel „semmi különös nem történt”, és
Kijevnek vannak alternatívái.
A megszólaltatott szakértők mindezek mellett azt kidomborítják, hogy véleményük szerint most milyen mértékű „bajban” van Magyarország és Szlovákia.
Az amerikai ABC News idézi Szijjártó Pétert, aki szerint a szállítások leállítása „az ukrán elnök politikai döntése” volt, ám le is szögezi: Magyarország és Szlovákia „bizonyítékok nélkül” vádolja Ukrajnát a szállítások szándékos feltartóztatásával.
Az AP hírügynökség már a magyarországi választásokra helyezi a hangsúlyt a kapcsolódó cikkében, azt a benyomást keltve, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „agresszív Ukrajna- és EU-ellenes kampányt” folytat.
Az Euronews a közép-európai egységre is rávilágít, ugyanakkor szerintük – vagyis
az Európai Bizottság szerint – Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága nincs veszélyben a tartalékoknak köszönhetően.
A német Berliner Zeitung már tárgyilagosabb cikkben tudatja, hogy Magyarország nem rendelkezik tengeri kikötőkkel, így számára
a Barátság-vezeték stratégiai fontosságú.
Elismerik azt is: egyes ukrán sajtójelentések szerint Kijev „jelentős mértékben függ a Magyarországról érkező vagy azon áthaladó energiaimporttól, beleértve a dízelt, a földgázt és a villamos energiát”.
