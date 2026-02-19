Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter szlovákia magyarország Barátság kőolajvezeték ukrajna

A fél világ a magyarok döntéséről beszél: Zelenszkij fenyegetése nem maradhatott válasz nélkül

2026. február 19. 08:32

Felbolydult a világsajtó azon a szerdai döntésen, mely szerint Magyarország – valamint Szlovákia – felfüggeszti a dízelszállításokat Ukrajna felé mindaddig, amíg Kijev nem indítja újra az orosz kőolaj szállítását hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

2026. február 19. 08:32
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai kormányülést követően számolt be arról a döntésről, hogy leállításra került Magyarországról a dízel üzemanyag szállítása Ukrajna felé – és mindaddig nem is indul újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolajtranzitot a Barátság vezetéken hazánk irányába. 

A tárcavezető ismertette, hogy január 27-én állt le a kőolajszállítás, és 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Ukrajna „politikai döntése” nyomán minden hitegetés és ígéret ellenére azóta sem indult újra, miközben ez a rendelkezésre álló információk szerint teljes mértékben lehetséges lenne műszakilag.

A washingtoni Béketanács előtt, csütörtökön Szijjártó Péter úgy nyilatkozott: Ukrajna egyértelműen „politikai zsarolásba” kezdett Magyarországgal szemben, egyfajta ellátási vészhelyzet előállításával próbálva a követeléseinek érvényt szerezni. Leszögezte: 

a kormány nem fog engedni ezeknek, hiszen a nemzeti érdekekkel ellentétes lenne belekeveredni a háborúba, 

elküldeni a magyar emberek pénzét Ukrajnába vagy éppen beengedni az országot az Európai Unióba. 

Ezt is ajánljuk a témában

Arról is beszélt: biztonságban van Magyarország üzemanyagellátása és energiaellátása, a Mol megrendelte a tengeri szállítmányokat, azok március elejére oda is érnek a horvátországi kikötőbe, ahonnan öt-tíz napon belül fel tudják őket hozni Magyarországra. Tehát gyakorlatilag 

a stratégiai tartaléknak csak egy kisebb részét kell felhasználni.

Összemosás, tematizálás a világsajtóban

A magyar és a szlovák intézkedés vegyes visszhangot váltott ki a világsajtóban – derül ki az Origo gyűjtéséből. Az ukránok inkább a dízelszállítás felfüggesztésének jelentőségét, következményeit próbálják bagatellizálni.

Az Ukrainszka Pravda ukrán lap az ukrán közvélemény megnyugtatását helyezi fókuszba, azt írják: a dízelszállítmány-kieséssel „semmi különös nem történt”, és 

Kijevnek vannak alternatívái.

A megszólaltatott szakértők mindezek mellett azt kidomborítják, hogy véleményük szerint most milyen mértékű „bajban” van Magyarország és Szlovákia.

Az amerikai ABC News idézi Szijjártó Pétert, aki szerint a szállítások leállítása „az ukrán elnök politikai döntése” volt, ám le is szögezi: Magyarország és Szlovákia „bizonyítékok nélkül” vádolja Ukrajnát a szállítások szándékos feltartóztatásával.

Az AP hírügynökség már a magyarországi választásokra helyezi a hangsúlyt a kapcsolódó cikkében, azt a benyomást keltve, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „agresszív Ukrajna- és EU-ellenes kampányt” folytat. 

Az Euronews a közép-európai egységre is rávilágít, ugyanakkor szerintük – vagyis 

az Európai Bizottság szerint – Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága nincs veszélyben a tartalékoknak köszönhetően. 

A német Berliner Zeitung már tárgyilagosabb cikkben tudatja, hogy Magyarország nem rendelkezik tengeri kikötőkkel, így számára 

a Barátság-vezeték stratégiai fontosságú. 

Elismerik azt is: egyes ukrán sajtójelentések szerint Kijev „jelentős mértékben függ a Magyarországról érkező vagy azon áthaladó energiaimporttól, beleértve a dízelt, a földgázt és a villamos energiát”.

Nyitókép: Thibault Camus / POOL / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kir2vik
2026. február 19. 11:11
Az amerikai ABC News idézi Szijjártó Pétert, aki szerint a szállítások leállítása „az ukrán elnök politikai döntése” volt, ám le is szögezi: Magyarország és Szlovákia „bizonyítékok nélkül” vádolja Ukrajnát a szállítások szándékos feltartóztatásával." :D:D:D Ja, az, hogy nem jön, az nem elég bizonyíték.
Válasz erre
0
0
Arisztokrata
•••
2026. február 19. 09:34 Szerkesztve
Az EU vezetése terrorista organizáció. Kesztyűbábja: a zöld vértörpe.
Válasz erre
6
0
polárüveg
•••
2026. február 19. 09:31 Szerkesztve
Na ilyen a mainstream globálsajtó. "A magyar kormány EU ellenes és Ukrajna ellenes"- harsogják tele a világot. Bezzeg az eddigi Magyarországot sújtó EU-s és ukrán ütésekről, Zelenszkij kocsmai sértegetéseiről, ukrán katonai fenyegetésekről, a Barátság vezeték leállításáról, szétlövéséről való évek óta ismétlődő ukrán nyilatkozatokról mélyen hallgattak, sőt, a Nyugaton hatóságilag már tiltják. Mert védhetetlen ez a kettős mérce. A hazugság bástyájaként építették fel a globál sajtó pénzemberek által fogott seregeit. "És áll, a kőbe zárt világ. De elmúlnak egyszer a szörnyű éjszakák, ... Az éjszakát végre felváltja a nap, És a kőfalak leomlanak." Korál és Taurus együttes Bárki észreveheti: korszakváltás zajlik. A korszakváltás be szokta darálni a régi dolgokat, a hazugság bástyáit is.
Válasz erre
3
0
lyon-v-2
2026. február 19. 09:13
"...a dízelszállítmány-kieséssel „semmi különös nem történt, és Kijevnek vannak alternatívái..." Hála az égnek, akkor így már nem kell nekik ingyen gázolajat sem küldeni, majd hugyoznak maguknak a tankokba vagy toligálják öket. Ezeknek semmit sem exportálnék.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!