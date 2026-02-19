Újabb sokkoló videó Ukrajnából: amint meglátnak egy kisbuszt, pánik tör ki az utcán (VIDEÓ)

Hátborzongató felvétel: a nyílt utcán kapták el az ukrán férfit, majd a kisbuszban úgy összeverték, hogy belehalt sérüléseibe – a hatóság szerint „elesett”
Vadásznak a férfiakra Ukrajnában, senki sincs biztonságban. Ez a háború valósága.
Egyre több felvétel kerül nyilvánosságra az ukrajnai utcai mozgósításokról. A legfrissebb videón egy fiatal férfit rángatnak a hóban egy jól ismert kisbusz felé, miközben a járókelők tehetetlenül figyelik az eseményeket.
Ukrajnában továbbra is intenzíven zajlik a kényszersorozás, a sorozótisztek pedig rendszeresen jelennek meg az utcákon – írta meg a Magyar Nemzet.
A legújabb felvételen egy fiatal férfit látható, akit egyenruhások egy kisbusz irányába vonszolnak a hóban.
A jelenetet egy autós rögzítette, aki láthatóan nem mert lassítani a helyszínen, de sikerült megörökítenie az incidenst.
A videón több egyenruhás idegesen próbálja a jármű felé kényszeríteni a férfit.
Az ilyen kisbuszok az elmúlt hónapokban országszerte a mozgósítás szimbólumává váltak.
Több beszámoló szerint a civilek gyakran tartanak attól, hogy dokumentálják az ilyen eseteket, mivel korábban előfordult, hogy az intézkedéseket rögzítő személyekkel szemben is erőszakot alkalmaztak.
Egy korábbi esetben például egy nő próbálta felvenni, ahogy egy földön fekvő férfit sokkolóval kényszerítenek, ám a kamera észlelése után az egyik egyenruhás paprikaspray-t vetett be.
Az ilyen jelenetek egyre gyakrabban kerülnek nyilvánosságra, és jelentős visszhangot váltanak ki a közösségi médiában.
Az ukrán társadalomban egyre erősebb a feszültség a mozgósítás módszerei miatt.
Több alkalommal civilek próbálták megakadályozni a kényszersorozásokat, nemrég Odesszában is többen közbeléptek egy férfi elhurcolásakor, amelynek során az egyenruhások és a helyiek között fizikai összetűzés is kialakult.
A kérdés egyre inkább az, hogy meddig tartható fenn ez a gyakorlat, és mikor éri el a társadalmi türelem a határát.
Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP