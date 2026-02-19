Ft
mozgósítás kényszersorozás ukrajna felvétel

Újabb sokkoló videó Ukrajnából: amint meglátnak egy kisbuszt, pánik tör ki az utcán (VIDEÓ)

2026. február 19. 09:43

Egyre több felvétel kerül nyilvánosságra az ukrajnai utcai mozgósításokról. A legfrissebb videón egy fiatal férfit rángatnak a hóban egy jól ismert kisbusz felé, miközben a járókelők tehetetlenül figyelik az eseményeket.

2026. február 19. 09:43
null

Ukrajnában továbbra is intenzíven zajlik a kényszersorozás, a sorozótisztek pedig rendszeresen jelennek meg az utcákon – írta meg a Magyar Nemzet

A legújabb felvételen egy fiatal férfit látható, akit egyenruhások egy kisbusz irányába vonszolnak a hóban. 

A jelenetet egy autós rögzítette, aki láthatóan nem mert lassítani a helyszínen, de sikerült megörökítenie az incidenst.

A videón több egyenruhás idegesen próbálja a jármű felé kényszeríteni a férfit. 

Az ilyen kisbuszok az elmúlt hónapokban országszerte a mozgósítás szimbólumává váltak. 

Több beszámoló szerint a civilek gyakran tartanak attól, hogy dokumentálják az ilyen eseteket, mivel korábban előfordult, hogy az intézkedéseket rögzítő személyekkel szemben is erőszakot alkalmaztak.

Egy korábbi esetben például egy nő próbálta felvenni, ahogy egy földön fekvő férfit sokkolóval kényszerítenek, ám a kamera észlelése után az egyik egyenruhás paprikaspray-t vetett be. 

Az ilyen jelenetek egyre gyakrabban kerülnek nyilvánosságra, és jelentős visszhangot váltanak ki a közösségi médiában.

Az ukrán társadalomban egyre erősebb a feszültség a mozgósítás módszerei miatt. 

Több alkalommal civilek próbálták megakadályozni a kényszersorozásokat, nemrég Odesszában is többen közbeléptek egy férfi elhurcolásakor, amelynek során az egyenruhások és a helyiek között fizikai összetűzés is kialakult. 

A kérdés egyre inkább az, hogy meddig tartható fenn ez a gyakorlat, és mikor éri el a társadalmi türelem a határát.

Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP

bergmann
2026. február 19. 10:16
Emlékezzünk, a háború elején a libsik azon örömködtek, hogy Putyin támadása egységes nemzetté kovácsolja ezt az Ukrajnának nevezett szemétdombot. Abban a pillanatban mikor megszűnik a határzár, kiürül az ország.
Jose
2026. február 19. 10:12
Azt nem értem, hogy miért tiltakoznak a bevonulás ellen életerős férfiak. Eddig úgy tudtuk, hogy önként és hősiesen védik a hazájukat.
Welszibard
2026. február 19. 10:07
Pau Valery francia író szerint a háború: „A háború olyan hely, ahol fiatalok, akik nem ismerik egymást és nem gyűlölik egymást, mégis megölik egymást, olyan emberek döntései alapján, akik ismerik és gyűlölik egymást, de nem ölik meg egymást.”
mnmn
2026. február 19. 09:56
A haladó européerek mindig azt állították hogy az ukránok önkéntesek és a hazájukat védik. Kételkedik valaki?
