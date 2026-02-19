Újabb sokkoló videó Ukrajnából: amint meglátnak egy kisbuszt, pánik tör ki az utcán (VIDEÓ)

Ukrajnában továbbra is intenzíven zajlik a kényszersorozás, a sorozótisztek pedig rendszeresen jelennek meg az utcákon – írta meg a Magyar Nemzet.

A legújabb felvételen egy fiatal férfit látható, akit egyenruhások egy kisbusz irányába vonszolnak a hóban.

A jelenetet egy autós rögzítette, aki láthatóan nem mert lassítani a helyszínen, de sikerült megörökítenie az incidenst.