Hátborzongató felvétel: a nyílt utcán kapták el az ukrán férfit, majd a kisbuszban úgy összeverték, hogy belehalt sérüléseibe – a hatóság szerint „elesett”

Az ukrán portál arról ír, a férfi rokonai kételkednek a rendőrök által elmondottakban, nem tudják, hogy pontosan hol halt meg Oleh, és hogy milyen állapotban szállították kórházba. A szomszéd ház kamerájának felvételén, amit sikerült megszerezniük, látszik, ahogy egy ezüstszínű kisbusz és egy fekete személyautó behajt az udvarra és megáll.

„És aztán az látszik, hogy futnak az egyenruhás emberek, úgy öt ember…de hát este volt, rosszul lehetett látni, de 5-6 ember biztosan volt…, arra fele futnak, amerre ő sétált. És kész… nincs több információnk” – fogalmazott az áldozat egy rokona.

A rendőrség három embert tartóztatott le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megverték Oleh Leszint. A Dnyiprói Rendőrség nyilatkozatában az áll, hogy július 7-én éjfélkor jött a bejelentés egy férfi haláláról. Az igazságügyi szakértő előzetes információja alapján a halál oka fejsérülés volt. A rendőrök lefoglalták a sértett vérének nyomait tartalmazó közlekedési eszközt. A Dnyipropetrovszki TCK még aznap közzétett egy bejelentést arról, hogy az intézmény vezetősége teljes körű támogatást biztosít a rendvédelmi szerveknek és együttműködik velük a nyomozás során – írja az ukrán portál.

A TCK katonáival szemben, akiket Oleh Leszin megverésével gyanúsítanak, már elrendelték a kényszerintézkedéseket. A tanúvallomásaik jegyzőkönyvét az ügyész olvasta fel.