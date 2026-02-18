Hátborzongató felvétel: a nyílt utcán kapták el az ukrán férfit, majd a kisbuszban úgy összeverték, hogy belehalt sérüléseibe – a hatóság szerint „elesett”

Könnygáz és dulakodás fényes nappal – újabb hajmeresztő felvétel jelent meg az ukrán kényszersorozásról (VIDEÓ)
A kaotikus dulakodásba a járókelők is bekapcsolódtak.
Vadásznak a férfiakra Ukrajnában, senki sincs biztonságban. Ez a háború valósága.
Újabb áldozata van a brutális ukrajnai kényszersorozásnak. „Oleh Leszin 55 éves. Rokonai elmondása szerint július 6-án késő este kivitte a kutyát sétálni a ház körül, és nem tért vissza. 17 éves lánya egész éjjel kereste, de Olehet nem lehetett telefonon elérni” – számol be az ukrajnai Szabad Európa.
Másnap reggel az ukrán férfi rokonaival közölte a rendőrség: Oleh Leszint
megverték a kisbuszban, elvitték a kórházba, ahol meghalt.
Az ukrán portál arról ír, a férfi rokonai kételkednek a rendőrök által elmondottakban, nem tudják, hogy pontosan hol halt meg Oleh, és hogy milyen állapotban szállították kórházba. A szomszéd ház kamerájának felvételén, amit sikerült megszerezniük, látszik, ahogy egy ezüstszínű kisbusz és egy fekete személyautó behajt az udvarra és megáll.
„És aztán az látszik, hogy futnak az egyenruhás emberek, úgy öt ember…de hát este volt, rosszul lehetett látni, de 5-6 ember biztosan volt…, arra fele futnak, amerre ő sétált. És kész… nincs több információnk” – fogalmazott az áldozat egy rokona.
A rendőrség három embert tartóztatott le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megverték Oleh Leszint. A Dnyiprói Rendőrség nyilatkozatában az áll, hogy július 7-én éjfélkor jött a bejelentés egy férfi haláláról. Az igazságügyi szakértő előzetes információja alapján a halál oka fejsérülés volt. A rendőrök lefoglalták a sértett vérének nyomait tartalmazó közlekedési eszközt. A Dnyipropetrovszki TCK még aznap közzétett egy bejelentést arról, hogy az intézmény vezetősége teljes körű támogatást biztosít a rendvédelmi szerveknek és együttműködik velük a nyomozás során – írja az ukrán portál.
A TCK katonáival szemben, akiket Oleh Leszin megverésével gyanúsítanak, már elrendelték a kényszerintézkedéseket. A tanúvallomásaik jegyzőkönyvét az ügyész olvasta fel.
A gyanúsítottak azt állítják, Oleh Leszint ők az utcán vették észre, amikor már rosszul volt. Úgy döntöttek, hogy segítenek, és elvitték a Dnyipropetrovszki területi katonai-orvosi bizottságba.
„Felemeltük a testet, betettük az autóba és kész. Kihajtottunk a Panikahira [utcára]. A férfi fel akart állni és elesett” – fogalmazott a TCK-s katona.
Az áldozat rokona arról beszélt, hogy ő már megjárta a frontot, visszatért Dnyipróba, de nincs semmi garancia arra, hogy ne járjon ugyanúgy, mint Oleh.
Miért harcolunk? Ezért a fekete fogolyszállítóért? Aztán jön a busz és bedobálják az embereket. Miért harcolunk?
– kérdezte idegesen az áldozat rokona.
A Szabad Európa szerint mindhárom TCK-s katonát óvadék nélküli előzetes letartóztatásba helyezték.
Az ukrán Szabad Európa videós összefoglalója:
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP