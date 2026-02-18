Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború rendőrség orosz-ukrán háború kényszersorozás ukrajna áldozat

Hátborzongató felvétel: a nyílt utcán kapták el az ukrán férfit, majd a kisbuszban úgy összeverték, hogy belehalt sérüléseibe – a hatóság szerint „elesett”

2026. február 18. 14:56

Vadásznak a férfiakra Ukrajnában, senki sincs biztonságban. Ez a háború valósága.

2026. február 18. 14:56
null

Újabb áldozata van a brutális ukrajnai kényszersorozásnak. „Oleh Leszin 55 éves. Rokonai elmondása szerint július 6-án késő este kivitte a kutyát sétálni a ház körül, és nem tért vissza. 17 éves lánya egész éjjel kereste, de Olehet nem lehetett telefonon elérni” – számol be az ukrajnai Szabad Európa.

Másnap reggel az ukrán férfi rokonaival közölte a rendőrség: Oleh Leszint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

megverték a kisbuszban, elvitték a kórházba, ahol meghalt.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán portál arról ír, a férfi rokonai kételkednek a rendőrök által elmondottakban, nem tudják, hogy pontosan hol halt meg Oleh, és hogy milyen állapotban szállították kórházba. A szomszéd ház kamerájának felvételén, amit sikerült megszerezniük, látszik, ahogy egy ezüstszínű kisbusz és egy fekete személyautó behajt az udvarra és megáll.

„És aztán az látszik, hogy futnak az egyenruhás emberek, úgy öt ember…de hát este volt, rosszul lehetett látni, de 5-6 ember biztosan volt…, arra fele futnak, amerre ő sétált. És kész… nincs több információnk” – fogalmazott az áldozat egy rokona.

A rendőrség három embert tartóztatott le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megverték Oleh Leszint. A Dnyiprói Rendőrség nyilatkozatában az áll, hogy július 7-én éjfélkor jött a bejelentés egy férfi haláláról. Az igazságügyi szakértő előzetes információja alapján a halál oka fejsérülés volt. A rendőrök lefoglalták a sértett vérének nyomait tartalmazó közlekedési eszközt. A Dnyipropetrovszki TCK még aznap közzétett egy bejelentést arról, hogy az intézmény vezetősége teljes körű támogatást biztosít a rendvédelmi szerveknek és együttműködik velük a nyomozás során – írja az ukrán portál.

A TCK katonáival szemben, akiket Oleh Leszin megverésével gyanúsítanak, már elrendelték a kényszerintézkedéseket. A tanúvallomásaik jegyzőkönyvét az ügyész olvasta fel.

A gyanúsítottak azt állítják, Oleh Leszint ők az utcán vették észre, amikor már rosszul volt. Úgy döntöttek, hogy segítenek, és elvitték a Dnyipropetrovszki területi katonai-orvosi bizottságba.

„Felemeltük a testet, betettük az autóba és kész. Kihajtottunk a Panikahira [utcára]. A férfi fel akart állni és elesett” – fogalmazott a TCK-s katona.

Az áldozat rokona arról beszélt, hogy ő már megjárta a frontot, visszatért Dnyipróba, de nincs semmi garancia arra, hogy ne járjon ugyanúgy, mint Oleh.

Miért harcolunk? Ezért a fekete fogolyszállítóért? Aztán jön a busz és bedobálják az embereket. Miért harcolunk?

– kérdezte idegesen az áldozat rokona.

A Szabad Európa szerint mindhárom TCK-s katonát óvadék nélküli előzetes letartóztatásba helyezték.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán Szabad Európa videós összefoglalója:

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vanyai-0
2026. február 18. 16:53
Ezek állatok nincs más magyarázat !!! Meddig tűri ezt a jogallamisagu nyugat ??
Válasz erre
0
0
RigbyMordecai
2026. február 18. 16:37
Ó, szegény ő is ... R.I.P. :( Az ukik nyertek (csináltak!) egy olyan katonának remélt, de meghalt embert, aki egyetlen egy lőszerrel sem védte/tudta védeni az ő hazájukat, mert mielőtt hasznos lehetett volna nekik, már megölték. Pedig lehetett volna másképp is hasznos, nem csak a golyók alatt-mögött. És a jövőbeni lakosság is csökkent egy fővel. És ha továbbra is így megy, hogy saját lakosságuk ilyen bodri módon, értelmetlenül és gyorsan csökkenget, hát máris értelmét veszti a nagy honvédő háború. Hacsak nem a jövőbeni, külföldről érkező újjáépítőkért, a hazájuk új lakosaiért óhajták vérüket ontani innentől fogva. ..... Éljen Zelenszkij elnök úr! ... még egy fél óráig. Aztán találja el valami a fejét. Csak valami hegyes, ütős legyen.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 18. 16:26
elore a zutolso ukriig, de az utolsoig !
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
•••
2026. február 18. 15:19 Szerkesztve
Az emberiesség elleni bűntett (angolul: crimes against humanity) a nemzetközi jog által meghatározott legsúlyosabb bűncselekmények egyike, amely egy polgári lakosság ellen irányuló, kiterjedt vagy szisztematikus támadás részét képezi. Ide tartozik többek között a a saját állam által a saját polgárai ellen is elkövethető, ha szisztematikus vagy kiterjedt a támadás. Ezek a bűntettek nem évülnek el. Az EU vezetői ezt támogatják minden rendelkezésükre áklló eszközzel, sőt, jogellenesen, aki a bűnös ukrán kormány ellen foglal állást, azt büntetik, ezért: Leyen, a Bizottság, a Parlament vezetői: HÁBORÚS BŰNÖSÖKNEK tekintendők.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!