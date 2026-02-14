Könnygáz és dulakodás fényes nappal – újabb hajmeresztő felvétel jelent meg az ukrán kényszersorozásról (VIDEÓ)

Már a legnagyobb osztrák online lap is Magyar Péter drogos bulijával foglalkozik
A Tisza Párt elnökének botránya már nemzetközi szinten is visszhangot keltett.
A kaotikus dulakodásba a járókelők is bekapcsolódtak.
Újabb sokkoló videó terjed az interneten, amely az ukrajnai kényszersorozás egyik durva epizódját mutatja be, és ismét ráirányítja a figyelmet a kényszersorozás körüli egyre nagyobb feszültségre.
A felvételen az látható, hogy egy fiatal civil férfi és katonai toborzók között alakul ki konfliktus. A felvétel azzal kezdődik, hogy az egyik kényszersorozó könnygázt fúj az egyik civil arcába, majd a négy katona megpróbál elrángatni egy fiatalembert.
Egy idős nő is a fiatal férfi segítségére sietett, azonban a katonák félrelökték. A következő pillanatokban egy másik férfi is próbált beavatkozni, de az első kísérletét a katonák visszaverték. A videó végén azonban a férfi visszatért, kezében egy vascsővel, és a sorozótisztek közé csapott, akik egy rövid időre szétszélednek.
Ezt kihasználva a fiatal férfinek végül sikerült elmenekülnie a helyszínről.
Nyitókép forrása: A Piotr X-oldala
***
