02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
sorozás videó ukrán fiatal férfi katona

Könnygáz és dulakodás fényes nappal – újabb hajmeresztő felvétel jelent meg az ukrán kényszersorozásról (VIDEÓ)

2026. február 14. 20:49

A kaotikus dulakodásba a járókelők is bekapcsolódtak.

2026. február 14. 20:49
null

Újabb sokkoló videó terjed az interneten, amely az ukrajnai kényszersorozás egyik durva epizódját mutatja be, és ismét ráirányítja a figyelmet a kényszersorozás körüli egyre nagyobb feszültségre.

A felvételen az látható, hogy egy fiatal civil férfi és katonai toborzók között alakul ki konfliktus. A felvétel azzal kezdődik, hogy az egyik kényszersorozó könnygázt fúj az egyik civil arcába, majd a négy katona megpróbál elrángatni egy fiatalembert.

A kaotikus dulakodásba a járókelők is bekapcsolódtak.

Egy idős nő is a fiatal férfi segítségére sietett, azonban a katonák félrelökték. A következő pillanatokban egy másik férfi is próbált beavatkozni, de az első kísérletét a katonák visszaverték. A videó végén azonban a férfi visszatért, kezében egy vascsővel, és a sorozótisztek közé csapott, akik egy rövid időre szétszélednek.

Ezt kihasználva a fiatal férfinek végül sikerült elmenekülnie a helyszínről.

 

Nyitókép forrása: A Piotr X-oldala

***

cutcopy
2026. február 14. 22:09
Alakul a polgári ellenállás, elegük vagy zseléből, a konténerszállító a nap hőse..
Válasz erre
3
0
akitiosz
2026. február 14. 22:07
Élet halál kérdés. Érdekes, hogy több százezer ártatlan ember halálba kényszerítése nem zavarja a halálbüntetés ellenzőit. Ők valahogyan csak a bűnözők életét féltik.
Válasz erre
4
0
Titi
2026. február 14. 22:00
nuevoreynuevaley 2026. február 14. 21:32 Nálad, és a hozzád hasonló mocskos gazembereknél nincs aljasabb, te rohadék, nyomorult, elfajzott pondró! Nem sül le a pofádról a bőr? Úgy néz ki a sok felvétel, mint amit megrendeztek? Van neked fiad, te visszataszító sehonnai? Ha van, mit éreznél, ha ő lenne a főszereplője egy ilyen felvételnek? Vagy rád, apádra, testvéredre csapna le a kétajtós szekrény nagyságú bűnbanda? Nem is érdekel, ugye szemét tetű? Csak a szokásos ballibsi duma a propagandáról! Írogatsz minden következmény nélkül, nagyképű, mocskos gazember? Miért nem mégy a frontra? Tárt karokkal várnak! Könnyű a biztonságos országból ugatni, undorító, áruló gazember! Odapiszkítasz te is ahonnan zabálsz! Tudod, hogy amíg Orbán a kormányfő, biztonságban vagy! Szavazz a hazaáruló brüsszeli csavargók qrvájára, téged, és a fajtádat is beránt romulusz barátod, és a pszichopata bálványod brüsszeli parancsra! Undorító gyáva féreg!
Válasz erre
3
0
kalyibagaliba
2026. február 14. 21:41
Slava Piros Ruhás Öreg Ukránnak!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!