Könnygáz és dulakodás fényes nappal – újabb hajmeresztő felvétel jelent meg az ukrán kényszersorozásról (VIDEÓ)

Újabb sokkoló videó terjed az interneten, amely az ukrajnai kényszersorozás egyik durva epizódját mutatja be, és ismét ráirányítja a figyelmet a kényszersorozás körüli egyre nagyobb feszültségre.

A felvételen az látható, hogy egy fiatal civil férfi és katonai toborzók között alakul ki konfliktus. A felvétel azzal kezdődik, hogy az egyik kényszersorozó könnygázt fúj az egyik civil arcába, majd a négy katona megpróbál elrángatni egy fiatalembert.