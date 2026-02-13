Ft
volodimir zelenszkij budapesten brüsszel pénz ukrán ukrajna

Távol a kényszersorozásoktól: Luxusautók, luxusszállodák, prostituáltak – az ukrán elit Budapesten

2026. február 13. 12:19

Miközben Volodimir Zelenszkij és Brüsszel folyamatosan nyomást gyakorol Magyarországra, addig Budapesten éli luxus életét az ukrán elit egy része. Riportunk.

2026. február 13. 12:19
null

2022. február 24.-én Oroszország megtámadta Ukrajnát  és a háború azóta is itt zajlik a szomszédunkban.Mi Kárpátalján forgattunk, áldozatokat mutattunk be, családokon segítettünk. Most pedig feltártuk Ukrajna egy másik arcát is. Miközben emberek halnak meg a harcokban, addig egyes ukránok luxushotelekben élnek, sportautókkal járnak és a budapesti éjszakában szórják a pénzt. 

Mindeközben Volodimir Zelenszkij és Brüsszel folyamatosan nyomást gyakorol Magyarországra.

 De honnan van minderre a pénz? Nyomozásunk gyorsan elvezetett a prostitúció világához és a szervezett hálózatokhoz, ugyanis rekord számú ukrán hirdetés jelent meg Budapesten.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

