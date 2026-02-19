Ft
02. 19.
csütörtök
szlovákia Barátság-kőolajvezeték Magyar Péter ukrajna orbán viktor

Ha Ukrajna tovább keménykedik, áram sem lesz!

2026. február 19. 07:48

Orbán Viktor nem hagyja magát zsarolni.

2026. február 19. 07:48
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Magyarország és Szlovákia leállította Ukrajna dízelellátását, mert az ukránok nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket. De mi áll a dolog hátterében? Öt pontban a lényeg!

1. Kijev és Brüsszel Magyar Péterben reménykedik: Már teljesen nyíltan beszélnek Kijevben és Brüsszelben arról, hogy Magyar Pétert akarják hatalomba segíteni, mert ő támogatná Ukrajna uniós tagságát és finanszírozását. A brüsszeli Politicóban is megjelent a Zelenszkij-terv, ami ezt a forgatókönyvet vázolta fel.

2. Ellátási zavarral segítenének a Tiszának: Ukrajna újra tudná indítani a kőolajvezetéket, azonban ezt politikai okokból nem teszik meg. A politikai ok teljesen világos: ha nincs üzemanyag, akkor Magyarország megbénul, leáll a gazdaság és a közlekedés is. Ez politikai válságot is eredményezne, amiből a Tisza hasznot húzhatna.

3. Magyar Péter eligazításon volt Münchenben: Nem véletlen, hogy Magyar Péter éppen az elmúlt napokban találkozott a legdurvábban háborúpárti európai vezetőkkel, köztük a horvát kormányfővel is, akinek szintén fontos szerepe van az ügyben, ugyanis Horvátországon keresztül lehetne pótolni a most kieső kőolajszállítmányokat. A német kancellár – akivel ugyancsak találkozott Magyar Péter – szintén nyíltan kimondta, hogy abban reménykedik, áprilisban megváltozik Magyarország álláspontja Ukrajna ügyében.

4. Orbán Viktor nem hagyja magát zsarolni: Orbán Viktort azonban nem olyan fából faragták, hogy engedjen a zsarolásnak; kitart a magyar nemzeti érdekek mellett. Éppen ezért a magyar álláspont megváltoztatása helyett komoly válaszlépéssel reagált Magyarország: a vezeték leállítása miatt szintén érintett Szlovákiával közösen szüneteltetik Ukrajna dízelellátását mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajvezetéket.

5. Ha Ukrajna tovább keménykedik, áram sem lesz: Mind a magyar kormány, mind a szlovák kormány jelezte, hogy ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor Magyarország és Szlovákia leállítja az áram- és gázellátást, ami súlyos csapás lenne Ukrajnára, hiszen ez a két ország kiemelt szerepet játszik Ukrajna ellátásában.”

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

ügyvéd
2026. február 19. 10:46
Szemét népség! Mindent le kell állítani!
satrafa-2
2026. február 19. 09:29
Nekem ez a kőolajmizéria magas, nagyon magas... :( A Druzsba vezetéken kapjuk a kőolajat, amiből a magyar és szlovák olajfinomítókban dízelt csinálnak. Aztán ezt küldjük az ukránok tankjaiba. Akkor az ukránok támogatják az orosz állam Ukrajna elleni háborúját... Ha valamit nem jól mondok, valaki javítson ki.
szilvarozsa
2026. február 19. 09:19
A csapok elzárása után jöhet az ukrán kamionok kitiltása is.
borsos-2
2026. február 19. 08:58
Az mondják, hogy a földön fekvőbe nem illik belerúgni. De mit tegyünk azzal, aki a földön fekve belénk rúg?
