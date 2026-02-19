4. Orbán Viktor nem hagyja magát zsarolni: Orbán Viktort azonban nem olyan fából faragták, hogy engedjen a zsarolásnak; kitart a magyar nemzeti érdekek mellett. Éppen ezért a magyar álláspont megváltoztatása helyett komoly válaszlépéssel reagált Magyarország: a vezeték leállítása miatt szintén érintett Szlovákiával közösen szüneteltetik Ukrajna dízelellátását mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajvezetéket.
5. Ha Ukrajna tovább keménykedik, áram sem lesz: Mind a magyar kormány, mind a szlovák kormány jelezte, hogy ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor Magyarország és Szlovákia leállítja az áram- és gázellátást, ami súlyos csapás lenne Ukrajnára, hiszen ez a két ország kiemelt szerepet játszik Ukrajna ellátásában.”
