„Magyarország és Szlovákia leállította Ukrajna dízelellátását, mert az ukránok nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket. De mi áll a dolog hátterében? Öt pontban a lényeg!

1. Kijev és Brüsszel Magyar Péterben reménykedik: Már teljesen nyíltan beszélnek Kijevben és Brüsszelben arról, hogy Magyar Pétert akarják hatalomba segíteni, mert ő támogatná Ukrajna uniós tagságát és finanszírozását. A brüsszeli Politicóban is megjelent a Zelenszkij-terv, ami ezt a forgatókönyvet vázolta fel.