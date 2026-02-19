Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
meloni matteo salvini ngo bíróság olasz hajó ítélet

Meloni teljesen kiakadt: a bírósági ítélet szerint az olasz államnak finanszíroznia kell az illegális migrációt

2026. február 19. 09:49

Az államnak hetvenhatezer eurónyi kártérítést kell fizetni.

2026. február 19. 09:49
null

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök abszurdnak nevezte szerda este egy videóüzenetben a palermói bíróság ítéletét, amely hetvenhatezer euró bírságra ítélte az olasz államot a Sea-Watch német nem kormányzati szervezet javára az NGO egyik hajójának hét évvel ezelőtti lefoglalása miatt.

Giorgia Meloni azt mondta, elállt a szava a bíróság döntésének hallatán, amely szerint az olasz adófizetők hetvenhatezer eurójából kártérítést kell fizetni annak a nem kormányzati szervezetnek, amelynek hajója az illegális bevándorlás támogatása jegyében 2019-ben áttörte az olasz partokat védelmező hajóblokádot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Az olasz miniszterelnök felidézte: 2019 júniusában az NGO egyik hajójának, a Sea-Watch 3-nak a kapitánya, Carola Rackete annak ellenére, hogy az olasz hatóságok nemet mondtak a hajó Lampedusán való kikötésére, nekihajtott az olasz pénzügyőrség egyik hajójának, és elérte a sziget partját. A civil hajó negyvenkét migránst szállított.

A Sea-Wach 3-at a hatóságok feltartóztatták és lefoglalták.

A palermói bíróság hét év elteltével úgy döntött, hogy az NGO-hajó lefoglalása törvénytelen volt, és kártérítés kifizetésére ítélte az olasz államot.

Giorgia Meloni ezt kommentáló videóüzenetében elmondta, hogy a Sea-Watch ujjongva üdvözölte az olasz bírósági ítéletet. „A jog ismét a polgári engedetlenségnek adott igazat” – idézte Meloni a civil szervezet kommentárját.

„Én azt kérdezem, hogy a bírók feladata az, hogy tiszteletben tartassák a törvényeket, vagy az, hogy jutalmazzák azt, aki azzal kérkedik, hogy nem tartja tiszteletben a törvényeket?” – tette fel a kérdést Giorgia Meloni.

Hozzátette, nem érti, hogy az olasz bíróságok milyen üzenetet akarnak továbbítani az „objektíven abszurd döntéssorozatukkal”.

Giorgia Meloni utalt arra, hogy hétfőn a római fellebbviteli bíróság hétszáz euró kártérítést ítélt egy többszörösen büntetett előéletű algériai illegális bevándorlónak, akit a hatóságok az Albániában létesített kiutasító táborba helyeztek át. Meloni szerint ez a döntés is szégyennek számít, de semmi a Sea-Watch-ra vonatkozó ítéletet képest.

Ezt is ajánljuk a témában

Mit akarnak megmutatni a bíróságok? Azt, hogy a római kormánynak nem szabad szembeszállnia a tömeges illegális bevándorlással? 

– kérdezte Meloni, hangsúlyozva, hogy a bíróságok átpolitizált része minden eszközzel keresztbe igyekszik tenni a kormánynak.

„Sajnálom, hogy ha nem is olyan keveseknek csalódást okozok, de mi kiváltképp makacsok vagyunk, és továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy betartsuk az olaszoknak adott szavunkat az olasz állam szabályainak és törvényeinek tiszteletben tartása érdekében. Mindent, ami szükséges, megteszünk a határok és polgáraink biztonsága védelmében” – jelentette ki Giorgia Meloni.

2019 nyarán Matteo Salvini belügyminiszter mondott nemet a Sea-Watch 3 kikötésére. A kapitányt néhány napos házi őrizet után szabadon engedték. Salvini akkor pökhendi német kommunistának nevezte Racketét.

A német aktivistát 2024-ben beválasztották az Európai Parlamentbe a német Baloldali Párt színeiben, de 2025-ben másnak adta át a helyét.

Szerda este Matteo Salvini is rövid videót közölt: az olasz igazságügy reformját sürgette, amelyről márciusban tartanak népszavazást.

Piergiorgio Morosini, a palermói bíróság elnöke közleményben hangoztatta, hogy a bíróság döntése jogilag megalapozott és támadhatatlan. Úgy vélte, hogy a bírókat nem lehet támadni az egyik félnek nem tetsző ítélet miatt.

(MTI)

Nyitókép: Marco Simoncelli / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2026. február 19. 10:58
A hiba ott történt, amikor a germán mocskos embercsempész kapitányt Carola Racketet nem kötötték fel azonnal a legmagasabb árbócra.
Válasz erre
0
0
szendreila-4
2026. február 19. 10:42
Csak annyira kéne következetesnek lennie Meloninak, mint OV.-nak, máris hatékonyabb lenne a patrióta oldal.
Válasz erre
1
0
Vasalo
2026. február 19. 10:30
Hát nem tudom a mai birosági döntéseit értelmezni. Az olasz kimondja, hogy finanszirozni kell az ILLEGÁLIS migráciot, a szlovák, hogy a 10-20 éves börtönre váro gazemberek hamis vallomásokat tehetnek mások ellen, a szlovák alkotmánybiroság be sem fogadja a kormány törvényjavaslatát az NGOk átvilágitására, Németországban elitélnek egy nyugdijast mert egy politikust gyengeelmélyünek ( Schwachkopf) titulál, ugyanazt a politikust kirugják az ENSZböl mert hamisitott életrajzot ad be, akárcsak z EU elnöke doktori diplomát kapott Németországban mert San Franciscoban megtalálta a Stanford egyetemet, nem tanulásra. Ilyen emberek még arra is képesek, hogy kritikusaiktól bármilyen ok vagy birosági itélet nélkül megtiltják a saját vagyonuk használatát, söt eltiltják az “EU légterének” a használatátol. Ugy látszik nyugaton már a tánciskolában is jogi dokori cimeket osztogatnak a jogositványok mellé. Mi folyik itt? Ezt még Hofi sem tudná feldolgozni. 💩💩💩💩💩💩
Válasz erre
0
0
Szomszéd
2026. február 19. 10:23
Hát, kíváncsi vagyok, mit lépnek Meloniék. Úgy tűnik, hogy az olasz bírók (egy része?) keményebben száll szembe a hatalommal, mint az itteni magyar bírók. Meloniék megoldása (remélhetőleg lesz valami értelmes), mintaként szolgálhat Viktoréknak a választás utánra.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!