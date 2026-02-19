Meloni teljesen kiakadt: a bírósági ítélet szerint az olasz államnak finanszíroznia kell az illegális migrációt

A palermói bíróság hét év elteltével úgy döntött, hogy az NGO-hajó lefoglalása törvénytelen volt, és kártérítés kifizetésére ítélte az olasz államot.

Giorgia Meloni ezt kommentáló videóüzenetében elmondta, hogy a Sea-Watch ujjongva üdvözölte az olasz bírósági ítéletet. „A jog ismét a polgári engedetlenségnek adott igazat” – idézte Meloni a civil szervezet kommentárját.

„Én azt kérdezem, hogy a bírók feladata az, hogy tiszteletben tartassák a törvényeket, vagy az, hogy jutalmazzák azt, aki azzal kérkedik, hogy nem tartja tiszteletben a törvényeket?” – tette fel a kérdést Giorgia Meloni.

Hozzátette, nem érti, hogy az olasz bíróságok milyen üzenetet akarnak továbbítani az „objektíven abszurd döntéssorozatukkal”.

Giorgia Meloni utalt arra, hogy hétfőn a római fellebbviteli bíróság hétszáz euró kártérítést ítélt egy többszörösen büntetett előéletű algériai illegális bevándorlónak, akit a hatóságok az Albániában létesített kiutasító táborba helyeztek át. Meloni szerint ez a döntés is szégyennek számít, de semmi a Sea-Watch-ra vonatkozó ítéletet képest.