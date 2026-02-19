Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Németország brüsszel Magyar Péter soros hálózat választás

Német beavatkozás: berlini bíróság kötelezni akarja az X-et a magyar választásokról

2026. február 19. 08:24

Támadásba lendültek a „civil” szervezetek.

2026. február 19. 08:24
merz von der leyen

Egy német bíróság kedden elrendelte, hogy az X adja át a magyarországi választással kapcsolatos adatokat egy „civil” szervezetnek. A berlini bíróság a Democracy Reporting International (DRI) jogvédő csoport javára döntött abban a keresetben, hogy hozzáférjenek adatokhoz a választási befolyásolási kampányok és dezinformáció „kutatása” céljából.

A csoport bírósághoz fordult, miután az X tavaly novemberben elutasította a kérelmüket az adatokhoz való hozzáférés iránt. A Politico azt írta, hogy a magyar választás Brüsszel számára is kulcsfontosságú. Ahogy korábban arról a Mandiner is beszámolt maga a lap vallotta be, Brüsszelben azért imádkoznak, hogy Magyar Péter nyerjen, hozzátették azt is, hogy a Manfred Webe vezette Európai Néppárt (EPP) sem véletlenül vette fel soraiba a Tisza Pártot – Weber rajtuk keresztül akar befolyást szerezni Budapesten.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

A Democracy Interference Observatory nevű szervezet az üggyel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a keresetet benyújtó DRI 2023-as finanszírozásának 80 százaléka, több mint 6 millió euró az EU-tól (26 százalék), a német szövetségi kormánytól (47 százalék) és a holland kormánytól (7 százalék) származik,

a jogi támogatást pedig az Open Society Foundations által támogatott Gesellschaft für Freiheitsrechte biztosította.

A szervezet szerint ez egyértelműen mutatja, hogy a szóban forgó ügy a magyar választásokba való tudatos beavatkozás része.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Olivier HOSLET / POOL / AFP

***

 

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. február 19. 11:09
Az ellenzék meg van őrülve! DK Klára már azon töri a fejét, hogy Orbán apja birtokával mit fog csinálni? Egy villa lopás nem volt elég most Hatvanpuszta kell neki! Nem zavarja, hogy magántulajdon nem TSZCS!
Válasz erre
0
0
Kerezs
2026. február 19. 10:17
Teljesen mindegy, hogy ki milyen adatokhoz kér hozzáférést a digitális világból, legyen az akár az X. Magyarországon az emberek a mostani választás alkalmával a valóság(most még) alapján direktben fogják odatenni az x-et. Az unokák esetében már nem vagyok meggyőződve, de úgy gondolom, hogy hosszú távon a valóságot nem győzheti le a virtuális tér.
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2026. február 19. 10:17
A civil szervezetek egyetlen feltétellel nézhetnének bele az ilyen anyagokba, ha őket is megszavazza a nép, mint a képviselőket. Addig ezek csak valaki által dróton rángatott aljadékok...
Válasz erre
0
0
survivor
2026. február 19. 10:13
Mi az hogy " civil" ? Nem "katonai" ?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!