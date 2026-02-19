Német beavatkozás: berlini bíróság kötelezni akarja az X-et a magyar választásokról

Egy német bíróság kedden elrendelte, hogy az X adja át a magyarországi választással kapcsolatos adatokat egy „civil” szervezetnek. A berlini bíróság a Democracy Reporting International (DRI) jogvédő csoport javára döntött abban a keresetben, hogy hozzáférjenek adatokhoz a választási befolyásolási kampányok és dezinformáció „kutatása” céljából.

A csoport bírósághoz fordult, miután az X tavaly novemberben elutasította a kérelmüket az adatokhoz való hozzáférés iránt. A Politico azt írta, hogy a magyar választás Brüsszel számára is kulcsfontosságú. Ahogy korábban arról a Mandiner is beszámolt maga a lap vallotta be, Brüsszelben azért imádkoznak, hogy Magyar Péter nyerjen, hozzátették azt is, hogy a Manfred Webe vezette Európai Néppárt (EPP) sem véletlenül vette fel soraiba a Tisza Pártot – Weber rajtuk keresztül akar befolyást szerezni Budapesten.