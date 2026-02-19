Ft
Orbán Viktor kőkemény üzenete Washingtonból: Zelenszkij beavatkozott a magyar választásokba (VIDEÓ)

2026. február 19. 08:51

„Brüsszelben meg is találták azt az embert, aki nem tud nekik nemet mondani.”

2026. február 19. 08:51
null

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke leállította a Barátság kőolajvezetéket. Ezzel beavatkozott a magyar választásokba. Bármi áron ukránpárti kormányt akarnak. Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

A kormányfő bejegyzéséhez csatolt videóban idézik Zelenszkij azon kijelentését, miszerint „akkor is megtaláljuk a módját, hogy ne legyen orosz olaj”.

A narrációban elhangzik, hogy Zelenszkij leállította a Magyarországot ellátó Barátság olajvezetéket.

„Ezzel beavatkoztak a választásokba. Ukránpárti kormányt akarnak bármi áron” – teszik hozzá.

Szintén idézik Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki úgy fogalmazott, „ideje teljesen megszabadulni a mocskos orosz olajtól és gáztól”.

A narráció szerint „Brüsszelben meg is találták azt az embert, aki nem tud nekik nemet mondani”, a felvételen ekkor Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke látszik, majd tőle hallható: „megszüntetjük az orosz energiafüggőséget”.

„Emlékezzünk: Brüsszel kérésére a Tisza Párt kitiltaná az olcsó orosz energiát, megszüntetné a rezsicsökkentést és a magyarok pénzét Ukrajnába küldené” – hangzik el a videóban.

„Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás”

– emelik ki.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

