Orbán Viktor kőkemény üzenete Washingtonból: Zelenszkij beavatkozott a magyar választásokba (VIDEÓ)

Most érkezett: az ukránok már tudják, mikor indulhat újra a Barátság – a látszatra sem adnak
Volodimir Zelenszki céljai egyértelműek.
„Brüsszelben meg is találták azt az embert, aki nem tud nekik nemet mondani.”
Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke leállította a Barátság kőolajvezetéket. Ezzel beavatkozott a magyar választásokba. Bármi áron ukránpárti kormányt akarnak. Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.
A kormányfő bejegyzéséhez csatolt videóban idézik Zelenszkij azon kijelentését, miszerint „akkor is megtaláljuk a módját, hogy ne legyen orosz olaj”.
A narrációban elhangzik, hogy Zelenszkij leállította a Magyarországot ellátó Barátság olajvezetéket.
„Ezzel beavatkoztak a választásokba. Ukránpárti kormányt akarnak bármi áron” – teszik hozzá.
Szintén idézik Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki úgy fogalmazott, „ideje teljesen megszabadulni a mocskos orosz olajtól és gáztól”.
A narráció szerint „Brüsszelben meg is találták azt az embert, aki nem tud nekik nemet mondani”, a felvételen ekkor Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke látszik, majd tőle hallható: „megszüntetjük az orosz energiafüggőséget”.
„Emlékezzünk: Brüsszel kérésére a Tisza Párt kitiltaná az olcsó orosz energiát, megszüntetné a rezsicsökkentést és a magyarok pénzét Ukrajnába küldené” – hangzik el a videóban.
„Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás”
– emelik ki.
Ezt is ajánljuk a témában
Volodimir Zelenszki céljai egyértelműek.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán