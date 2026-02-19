Orbán Viktor kőkemény üzenete Washingtonból: Zelenszkij beavatkozott a magyar választásokba (VIDEÓ)

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke leállította a Barátság kőolajvezetéket. Ezzel beavatkozott a magyar választásokba. Bármi áron ukránpárti kormányt akarnak. Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

A kormányfő bejegyzéséhez csatolt videóban idézik Zelenszkij azon kijelentését, miszerint „akkor is megtaláljuk a módját, hogy ne legyen orosz olaj”.