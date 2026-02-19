Ft
zelenszkij magyarország barátság ukrajna oroszország

Miközben Zelenszkijék a Barátság vezetékkel viccelődnek, épp egy uniós tagállam menti meg Ukrajnát a fagyhaláltól

2026. február 19. 07:30

A lengyel állami tulajdonú energiacég több mint 1 milliárd köbméter földgázt tervez szállítani Ukrajnának 2026-ban.

2026. február 19. 07:30
null

A lengyel állami Orlen 2026-ban több mint 1 milliárd köbméter földgázt szállíthat Ukrajnának – írja a Világgazdaság a a Pravda alapján. Ireneusz Fafar, a cég vezérigazgatója elmondta, hogy az Orlen Ukrajnába irányuló ide szállítási volumene mintegy 40 százalékos növekedést jelentene a 2025-ös 700 millió köbméteres volumenhez képest. 

A szállításokat az Orlen és ukrán partnerek, elsősorban az ukrán állami tulajdonú Naftogaz NJSC közötti kereskedelmi szerződések alapján végzik. Tavaly az erőforrás egy részét a csúcsigények fedezésére szállították le a megnövekedett kereslet időszakaiban, az orosz támadásokat követő termelés-összeomlás miatt – írja a VG. 

Az ukrán külügyi szóvivő teljesen hülyének nézi Magyarországot

Magyarország „pontosan tudja”, hogy a Barátság kőolajvezeték azért állt le, mert Oroszország csapást mért rá – jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdán a Telegramon. 

A szóvivő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai bejelentésére reagált, amelyben a magyar tárcavezető közölte, hogy Magyarország leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, és mindaddig nem indítja újra, amíg Kijev helyre nem állítja a kőolajtranzitot a Barátság kőolajvezetéken Magyarország irányába. 

Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése. Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket, a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek” – írta Tihij. 

A lap emlékeztet: az elmúlt napokban komoly politikai vita bontakozott ki a Barátság kőolajvezeték miatt, miután a magyarországi szakaszon leállt az olajszállítás. Szijjártó Péter szerint Ukrajna politikai döntést hozott a tranzit leállításáról, ezért Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult, miközben a Mol 500 ezer tonna orosz kőolajat rendelt tengeri szállítással, amely várhatóan március elején érkezik a horvát kikötőbe. A magyar kormány leszögezte: az energia- és üzemanyag-ellátás nincs veszélyben, ugyanakkor Magyarország leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást mindaddig, amíg nem indul újra a kőolaj a vezetéken.  

Nyitókép forrása: SERGEY BOBOK / AFP
 

 

