Miközben Zelenszkijék a Barátság vezetékkel viccelődnek, épp egy uniós tagállam menti meg Ukrajnát a fagyhaláltól

A szóvivő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai bejelentésére reagált, amelyben a magyar tárcavezető közölte, hogy Magyarország leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, és mindaddig nem indítja újra, amíg Kijev helyre nem állítja a kőolajtranzitot a Barátság kőolajvezetéken Magyarország irányába.

„Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése. Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket, a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek” – írta Tihij.

A lap emlékeztet: az elmúlt napokban komoly politikai vita bontakozott ki a Barátság kőolajvezeték miatt, miután a magyarországi szakaszon leállt az olajszállítás. Szijjártó Péter szerint Ukrajna politikai döntést hozott a tranzit leállításáról, ezért Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult, miközben a Mol 500 ezer tonna orosz kőolajat rendelt tengeri szállítással, amely várhatóan március elején érkezik a horvát kikötőbe. A magyar kormány leszögezte: az energia- és üzemanyag-ellátás nincs veszélyben, ugyanakkor Magyarország leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást mindaddig, amíg nem indul újra a kőolaj a vezetéken.

Nyitókép forrása: SERGEY BOBOK / AFP

