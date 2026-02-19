Teljesen eluralkodott a paranoia Zelenszkijn: kétségbeesetten támadt rá legfőbb szövetségeseire

Orbán Viktor kőkemény üzenete Washingtonból: Zelenszkij beavatkozott a magyar választásokba (VIDEÓ)
„Brüsszelben meg is találták azt az embert, aki nem tud nekik nemet mondani.”
Már mindenkiben az ellenségét látja az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij kemény kritikával illette szövetségeseit, amiért – szerinte – nem informálják kellő mértékben a kijevi vezetést – írja a KárpátHír.
Azt hiszem, a partnereinknek felelniük kell a kérdésre: mit akarnak. Valóban választásokat akarnak Ukrajnában, vagy egyszerűen csak le akarnak váltani engem? Mert az oroszok csak le akarnak váltani”
– hangoztatta a Piers Morgannak adott interjújában az ukrán elnök. Itt azonban nem állt meg.
Zelenszkij felszólította az Egyesült Államokat, hogy végezze a feladatát, és kényszerítse rá Oroszországot a két hónapos szünetre.
Ezt megfejelte azzal, hogy ha ezt megteszik az amerikaiak, akkor ő mindent megtesz, hogy a – jelenleg erősen ellenálló – ukrán parlamentet meggyőzze a lépés szükségességéről.
Mindezeken felül azt is nehezményezte Zelenszkij, hogy tudomása szerint az Egyesült Államok, Oroszország és „bizonyos európai országok” Kijev bevonása nélkül egyeztetnek egy új NATO–orosz dokumentumról.
Ezt is ajánljuk a témában
„Brüsszelben meg is találták azt az embert, aki nem tud nekik nemet mondani.”
Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP