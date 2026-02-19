Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Zelenszkij orosz-ukrán háború Egyesült Államok

Teljesen eluralkodott a paranoia Zelenszkijn: kétségbeesetten támadt rá legfőbb szövetségeseire

2026. február 19. 09:36

Már mindenkiben az ellenségét látja az ukrán elnök.

2026. február 19. 09:36
null

Volodimir Zelenszkij kemény kritikával illette szövetségeseit, amiért – szerinte – nem informálják kellő mértékben a kijevi vezetést – írja a KárpátHír.

Azt hiszem, a partnereinknek felelniük kell a kérdésre: mit akarnak. Valóban választásokat akarnak Ukrajnában, vagy egyszerűen csak le akarnak váltani engem? Mert az oroszok csak le akarnak váltani”

– hangoztatta a Piers Morgannak adott interjújában az ukrán elnök. Itt azonban nem állt meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Zelenszkij felszólította az Egyesült Államokat, hogy végezze a feladatát, és kényszerítse rá Oroszországot a két hónapos szünetre.

Ezt megfejelte azzal, hogy ha ezt megteszik az amerikaiak, akkor ő mindent megtesz, hogy a – jelenleg erősen ellenálló – ukrán parlamentet meggyőzze a lépés szükségességéről.

Mindezeken felül azt is nehezményezte Zelenszkij, hogy tudomása szerint az Egyesült Államok, Oroszország és „bizonyos európai országok” Kijev bevonása nélkül egyeztetnek egy új NATO–orosz dokumentumról.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2026. február 19. 10:52
Nem hiszem, hogy Ukrajnának osztottak lapot ebben a háborúban.
Válasz erre
0
0
faramuci
2026. február 19. 10:36
Hát ámerika akárhogy nézem elszabadult a torzszülött akit Victoria Nuland kihordott....irányíthatatlanná vált frankenstein...😁😈
Válasz erre
2
0
egyszeri
2026. február 19. 10:30
Mindenesetre, félretehetne néhány marmonkanna benzint a végjátékra. A történelmi ismeretek alapján jól jöhet az még. Persze a mellékelt használati utasítással.
Válasz erre
0
0
szvetozar
2026. február 19. 10:29
"Zelenszkij felszólította az Egyesült Államokat, hogy végezze a feladatát, és kényszerítse rá Oroszországot a két hónapos szünetre." Ez óriási! Felszólította, hogy végezze a feladatát:)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!