02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt nagy attila tibor Magyar Péter kábítószer

Drogbotrány: ha ez bekövetkezik, az Magyar Péter végét jelenti

2026. február 19. 08:59

Nagy Attila Tibor szerint hasonlóra sem volt még példa a magyar politikában.

2026. február 19. 08:59
null

Nagy Attila Tibor az Indexnek nyilatkozva elmondta, a radnaimark.hu oldal legutóbbi frissítése egyértelműen fenyegető jelzésként értelmezhető, mivel azt a látszatot kelti, hogy Magyar Péter nem mondott igazat a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos korábbi nyilatkozataiban. Az elemző kiemeli: óriási a tét a Tisza Párt számára.

Ha a választók körében hihetővé válik, hogy Magyar valóban fogyasztott drogot az adott napon, akkor gyakorlatilag elillanhat a miniszterelnöki esélye, hiszen a kábítószer-használat a politikában – különösen egy miniszterelnök-jelölt esetében – továbbra is tabutéma. 

Nagy Attila Tibor szerint, ha netán olyan fotó vagy videó kerülne nyilvánosságra, amely látszólag alátámasztja Magyar Péter kábítószer-fogyasztását, a politikus nagy valószínűséggel azonnal hamisítással vagy mesterséges intelligenciával készült manipulációval vádolná az anyagot.

Hozzátette: a magyar politikai történelemben mindeddig nem volt rá példa, hogy egy komoly eséllyel bíró miniszterelnök-jelöltet ilyen súlyos – kábítószer-fogyasztásra utaló – gyanú érjen a nyilvánosság előtt.

Nyitókép forrása: Mediaworks/ Markovics Gábor

kistv
2026. február 19. 11:11
Már megint vége lesz MP-nek? Minden héten legalább ötször.
Válasz erre
0
0
basti64
2026. február 19. 10:59
Szegény pöcspeti! Nem állt fel neki valszeg és ha már ott volt az a fehér por, hát belemártotta a micsodáját, aztán sikerült neki becsempészni a lompost
Válasz erre
0
0
orwell-1985
2026. február 19. 10:58
nem szabad szem elől veszteni. vannak olyan emberek(?) akik az OV gyűlöletükben azt is eltűrnék ha MP a pöcsét is a levesükbe mártaná. még elkeserítőbb, hogy 40% támogatotsága van. az öszödi beszéd már el let felejtve amit a kádárjugend elmondott. belebukott a dögbolsevik? nem. az mszp nem rúgta ki. 2006-os brutális megtorlást nem is ismerik a fiatalok, a töbsége nem is élt. egy biztos, bármit tesz, bármit hazudik, betépve részegen, bármilyen hazaárulást követ el ez a zelensky klón nem bukik be. egy valamire az emberek nincsennek felkészűlve elvakúlt gyűlöletükben: a következményekre ha megnyeri a választásokat. példát lehet venni milosevityrol akit a szerbek választottak. drékba törte jugoszláviát. még minimum 50 év kell ahhoz , hogy szerbia ott legyen ahol volt a polgárháború előtt. MP hatalomrajutása után minimum 10év kell a leváltására és még 10, hogy ott legyen az ország ahol volt. fel vannak erre készűlve, főleg a fiatalok, hogy a legszebb éveiket feláldozzák híú MP oltárára?
Válasz erre
3
0
Bitrex®
2026. február 19. 10:46
Lassan lehet szervezni a Tisza búcsúbuliját a LOCK-ban. Aztán onnan indulhat az "Út a börtönbe" program, ahol rájuk rohad a "plastic lock".
Válasz erre
1
0
