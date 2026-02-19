Drogbotrány: ha ez bekövetkezik, az Magyar Péter végét jelenti

Nagy Attila Tibor az Indexnek nyilatkozva elmondta, a radnaimark.hu oldal legutóbbi frissítése egyértelműen fenyegető jelzésként értelmezhető, mivel azt a látszatot kelti, hogy Magyar Péter nem mondott igazat a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos korábbi nyilatkozataiban. Az elemző kiemeli: óriási a tét a Tisza Párt számára.

Ha a választók körében hihetővé válik, hogy Magyar valóban fogyasztott drogot az adott napon, akkor gyakorlatilag elillanhat a miniszterelnöki esélye, hiszen a kábítószer-használat a politikában – különösen egy miniszterelnök-jelölt esetében – továbbra is tabutéma.

Nagy Attila Tibor szerint, ha netán olyan fotó vagy videó kerülne nyilvánosságra, amely látszólag alátámasztja Magyar Péter kábítószer-fogyasztását, a politikus nagy valószínűséggel azonnal hamisítással vagy mesterséges intelligenciával készült manipulációval vádolná az anyagot.