02. 19.
csütörtök
ukrán hadsereg orosz rubel ukrán

Eszünk megáll: az oroszok pénzén élősködik az ukrán ex-tábornok családja – több tízmilliárd rubelt keres az illegális bizniszen

2026. február 19. 10:05

Szégyenérzet: nulla. Vagyon: felbecsülhetetlen.

2026. február 19. 10:05
null

A CatCasino nevű illegális online kaszinóhálózat, mely főként orosz és FÁK-országbeli játékosokat céloz, Uszman Urazov nyugalmazott vezérőrnagy – aki aktív tisztként az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának csapattámogatási osztályát vezette, és a katonai fegyelemért is felelt – családjához tartozik – írja az Izvesztyija beszámolója alapján a VG.

Az üzletet Urazov lánya, Okszana Urazova vezeti. A CatAffs ernyőmárka alá több online kaszinó – köztük a CatCasino – tartozik, éves profitjuk szakértők szerint meghaladhatja a 360 millió dollárt, napi szinten akár egymillió dolláros nettó nyereséggel – mondta a lapnak Petr Vrublevsky, a BadBank Telegram-csatorna tulajdonosa.

A bevételek jelentős része állítólag orosz felhasználóktól származik, a kifizetések pedig kétes szolgáltatókon, például a Piastrixen keresztül történnek. Az Izvesztyija szerint a Piastrix – amely ukrán tulajdonban van, és nem jogosult pénzügyi tevékenységre Oroszországban – évente több tízmilliárd rubelt vonhat ki az országból.

Urazova – aki Portugáliában Adão e Silva néven él – 1981-ben született Kijevben, a Kijevi Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetemen, majd az Egyesült Királyságban tanult közgazdaságtant, később fintech és FMCG-területen dolgozott. A közösségi médiában a CatAffs vezetőjeként szerepelt; a márkához köthető fotóit az Izvesztyija cikke után törölhették.

A hölgy önmagát az online játékok, a magas kockázatú fizetések és a kriptovaluták szakértőjeként mutatja be, továbbá a 8PE Entertainment alapítójaként, amely állítása szerint máltai szerencsejáték-engedéllyel rendelkezik, de erre nincs semmilyen nyilvános bizonyíték. A CatAffs honlapja szerint a hálózat a Curaçaón kiadott NV365/JAZ engedély alapján működik, amely azonban az orosz lap szerint 2024. augusztus 18-án lejárt. Oroszországban a hálózat fő oldalait a Roszkomnadzor blokkolja, de egyes „tüköroldalakon” továbbra is elérhetők.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitókép: Pixabay

sozlib_abschaum
2026. február 19. 10:17
Ezt sose hittem volna, a hoholia korrupció és bűnözök gyülekezete.
Válasz erre
0
0
Tuners
2026. február 19. 10:08
Ja. Tehát az ukránok iparszerűen nyomják a scam bizniszt. De ez már évek óta ismert tény. #kutyábólnemleszszalonna
Válasz erre
3
0
