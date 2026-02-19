Eszünk megáll: az oroszok pénzén élősködik az ukrán ex-tábornok családja – több tízmilliárd rubelt keres az illegális bizniszen
2026. február 19. 10:05
Szégyenérzet: nulla. Vagyon: felbecsülhetetlen.
A CatCasino nevű illegális online kaszinóhálózat, mely főként orosz és FÁK-országbeli játékosokat céloz, Uszman Urazov nyugalmazott vezérőrnagy – aki aktív tisztként az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának csapattámogatási osztályát vezette, és a katonai fegyelemért is felelt – családjához tartozik – írja az Izvesztyija beszámolója alapján a VG.
Az üzletet Urazov lánya, Okszana Urazova vezeti. A CatAffs ernyőmárka alá több online kaszinó – köztük a CatCasino – tartozik, éves profitjuk szakértők szerint meghaladhatja a 360 millió dollárt, napi szinten akár egymillió dolláros nettó nyereséggel – mondta a lapnak Petr Vrublevsky, a BadBank Telegram-csatorna tulajdonosa.
A bevételek jelentős része állítólag orosz felhasználóktól származik, a kifizetések pedig kétes szolgáltatókon, például a Piastrixen keresztül történnek. Az Izvesztyija szerint a Piastrix – amely ukrán tulajdonban van, és nem jogosult pénzügyi tevékenységre Oroszországban – évente több tízmilliárd rubelt vonhat ki az országból.
Urazova – aki Portugáliában Adão e Silva néven él – 1981-ben született Kijevben, a Kijevi Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetemen, majd az Egyesült Királyságban tanult közgazdaságtant, később fintech és FMCG-területen dolgozott. A közösségi médiában a CatAffs vezetőjeként szerepelt; a márkához köthető fotóit az Izvesztyija cikke után törölhették.
A hölgy önmagát az online játékok, a magas kockázatú fizetések és a kriptovaluták szakértőjeként mutatja be, továbbá a 8PE Entertainment alapítójaként, amely állítása szerint máltai szerencsejáték-engedéllyel rendelkezik, de erre nincs semmilyen nyilvános bizonyíték. A CatAffs honlapja szerint a hálózat a Curaçaón kiadott NV365/JAZ engedély alapján működik, amely azonban az orosz lap szerint 2024. augusztus 18-án lejárt. Oroszországban a hálózat fő oldalait a Roszkomnadzor blokkolja, de egyes „tüköroldalakon” továbbra is elérhetők.
