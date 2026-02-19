Eszünk megáll: az oroszok pénzén élősködik az ukrán ex-tábornok családja – több tízmilliárd rubelt keres az illegális bizniszen

A CatCasino nevű illegális online kaszinóhálózat, mely főként orosz és FÁK-országbeli játékosokat céloz, Uszman Urazov nyugalmazott vezérőrnagy – aki aktív tisztként az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának csapattámogatási osztályát vezette, és a katonai fegyelemért is felelt – családjához tartozik – írja az Izvesztyija beszámolója alapján a VG.

Az üzletet Urazov lánya, Okszana Urazova vezeti. A CatAffs ernyőmárka alá több online kaszinó – köztük a CatCasino – tartozik, éves profitjuk szakértők szerint meghaladhatja a 360 millió dollárt, napi szinten akár egymillió dolláros nettó nyereséggel – mondta a lapnak Petr Vrublevsky, a BadBank Telegram-csatorna tulajdonosa.