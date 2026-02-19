Megnéztem Puzsérék állatos-orbános rajzfilmjét, a nERDŐt, hogy önnek már ne kelljen

A Szondi utca alkotója, Roznár Levente egészen biztosan balra hajlik, de vitathatatlanul minőséget tett le az asztalra. Az önjelölt viccesemberek és a humort mint ellenzéki monopóliumot einstandolni próbáló, frusztráltan vicsorgó féltehetségek között azt a szintet hozta animációban, amit mondjuk (a csak balra tartó, de, ami fontos, szintén magas nívót képviselő, univerzumteremtő) Grafitember karikatúrában.

Persze semmi sincs ingyen: mivel rajzfilmet készíteni elképesztően sok munka, az első, nulla forintból leforgatott évad közepén törvényszerűen megjelentek a megvásárolható tárgyak, a második évadra pedig – a korai megtekintésért cserébe – elő lehet fizetni némi jelképes összeggel is. De ez így abszolút korrekt.

Nos, ellenben tegnap megnéztem Puzsér Róberték nERDŐ: Az utódlás című, humorosnak gondolt rajzfilmjét, amit sajtóvetítéssel, előzetessel, mindenféle résztvevők megmutatásával és persze a főmegmondó személyes súlyával hirdettek, és végül vasárnap este tettek elérhetővé az isteni nép számára. Annyit elöljáróban elmondhatok, és ezt érdemes ízlelgetni: