Megnéztem Puzsérék állatos-orbános rajzfilmjét, a nERDŐt, hogy önnek már ne kelljen

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
NER mint Nagyszerű Erdei Rend, akkugyár-utalások tömkelege, Orbán Viktor egy borz lett, de van benne egy Magyar Péter-szerű zebra is.
A tavalyi évet egyértelműen letarolta a Különös történések a Szondi utcában című rajzfilmsorozat. A százezres nézettséget produkáló, egyszemélyes alkotás-széria sikere a figurák hitelességében rejlik, abban, hogy az alkotó alapvetően megad egy minimális tiszteletet minden politikai oldal vagy éppen szórakoztatóipari hulladéklerakó összes karakterének, s abban, hogy
végtelenül könnyed, nem ragaszkodik rögeszmésen semmihez, nem akar megfelelni senkinek, bármikor hoz teljesen komoly felvetéseket, majd vált át szürreális szintre.
Mindeközben felépített egy komplett univerzumot
meg mindenféle földi jóval és rosszal, közben főhőse, a liberális értelmiségi Gyula karakterén keresztül mutat rá, mennyire szűk is ez az úgynevezett széles látókör, miközben persze a jobboldalt és főként a jobboldali médiát sem kíméli, sőt.
A Szondi utca alkotója, Roznár Levente egészen biztosan balra hajlik, de vitathatatlanul minőséget tett le az asztalra. Az önjelölt viccesemberek és a humort mint ellenzéki monopóliumot einstandolni próbáló, frusztráltan vicsorgó féltehetségek között azt a szintet hozta animációban, amit mondjuk (a csak balra tartó, de, ami fontos, szintén magas nívót képviselő, univerzumteremtő) Grafitember karikatúrában.
Persze semmi sincs ingyen: mivel rajzfilmet készíteni elképesztően sok munka, az első, nulla forintból leforgatott évad közepén törvényszerűen megjelentek a megvásárolható tárgyak, a második évadra pedig – a korai megtekintésért cserébe – elő lehet fizetni némi jelképes összeggel is. De ez így abszolút korrekt.
Nos, ellenben tegnap megnéztem Puzsér Róberték nERDŐ: Az utódlás című, humorosnak gondolt rajzfilmjét, amit sajtóvetítéssel, előzetessel, mindenféle résztvevők megmutatásával és persze a főmegmondó személyes súlyával hirdettek, és végül vasárnap este tettek elérhetővé az isteni nép számára. Annyit elöljáróban elmondhatok, és ezt érdemes ízlelgetni:
az említett Szondi utca nulla forintból leforgatott első évada, amit egy szem srác készített a saját ötleteiből, kedvteléséből és idejéből, kenterbe veri a neves szakemberek, művészek, garabonciások és megmondóemberek humorosnak vélt, valójában borzasztóan ócska, didaktikus rettenetét,
ami kapcsán Puzsérék azt gondolták, hogy az említett figurák, de persze elsősorban a fő-főmegmondó neve majd elviszi a hátán az egészet, hiszen ők aztán nem csak baromi élesszeműek, de nagyon-nagyon viccesek is.
Alapvetően igyekszem igazságos lenni azokkal az alkotásokkal szemben is, amelyek konzekvensen és állandó jelleggel egy irányba igyekeznek terelni a nézőt, akkor is, ha az az irány nagyon nem az én irányom.
Mondhatnám, hogy a nERDŐ című rajzfilmsorozat első epizódja helyenként humoros. De nem az. Az, hogy a magyar közélet – elsősorban kormánypárti – szereplőit „lefordította” állatokra, egy vicces tablóra elég lenne, de nekünk ezt a tablót tizennyolc (plusz még ki tudja, hány) percig kell néznünk, úgy, hogy ez az egész alkotás csúcspontja, és nyilván a második gesztus után roppant unalmassá válik.
Az alaptörténet az, hogy az Orbán Viktorra rajzolt borz készül bejelenteni az utódját, és furcsa viszony fűzi a Varga Juditra hasonlító unikornishoz, akire bizonytalan okokból valamiféle tojásokat bízott. A különféle, állatként újrarajzolt politikusok pedig igyekeznek kedvében járni.
A földrajzi keretet a „szürke folyam” adja, vagyis az autópálya, ami elválasztja az erdőt egy szomszédos erdőtől – gondolom ez lenne a határkerítés –, s mint később a zebra-Magyar Péter, aki a pocok-Németh Balázs helyére ugrik be műsort vezetni, közli, hogy ott „nem olyan állatok élnek, mint mi”.
A meglehetősen akadozó történetvezetést epizódszerűen szakítják meg a humorforrásnak szánt elemek:
a borz repetitív szájnyalogatása, a korai Gálvölgyi show szintjét idéző altesti utalások, és olyan szájbarágós mondatok,
mint „minél alkalmatlanabb vagy egy feladatra, annál nagyobb bizalmat jelez, ha rád bízzák” (az idézet sem itt, sem másutt nem pontos, nem vagyok hajlandó még egyszer visszatekerni és megnézni), vagy a Nagyszerű Erdei Rend, amit, hogy mindenki értsen, többször elmondanak.
Ami mondjuk a Szondi utca zsenialitása, az a végtelen könnyedség és önirónia. A nERDŐben a könnyedség ismeretlen fogalom, minden szereplő infantilis túltekerése, az izzadtságszagú poénok, a tizenkétéves gyerekeknek szánt képregényekből kiemelt ellenpontozó humor (ezt és ezt mondja komoly arccal a szereplő – az ellenkezője történik a következő jelenetben, haha), a nyolcéves gyerekeknek szánt rajzfilmekből másolt, kamerába riadt arccal nézős, „ajjaj, ezt most jól megjártam”-jelenetek
olyan szekunder szégyenérzetet generálnak, amit alig tud oldani a nem is öniróniaként, inkább afféle beágyazott elemként megjelenő, bazári bábjátékot imitáló rész, amikor a borz lecsapja a Gyurcsány-fajdkakast.
Dehogy alig; semennyire. És akkor az ásítanivaló „humorforrások”: pálinkásüveg a borznál, aki a vécéről jön ki, a hatósági áras csirkefarhátas plakát, őszintén, ennyire hülyének nézik a kedves nézőt, hogy egy árnyalatnyival finomabb vagy csavarosabb utalásokból nem értené meg az üzenetet?
És akkor a rengeteg logikai bukfenc – a neres tévét néző állati közönség miért nézi lelkesen a pocok-Németh Balázst, és miért akar átkapcsolni, amikor a zebra-Magyar Péter megjelenik a színen? Most akkor ők mi vagyunk, az elbutított, köztévén élő nép, vagy mégis kapcsolgatnánk, vagy egyáltalán, mi a bánat ez a jelenet?
Ha olyan rettentően harácsoló a hatalom, akkor miért egy hatalmas szemétdomb a borzvár? A borzhoz való viszonyban benne van minden kognitív disszonanciája a baloldali kritikáknak; most akkor félnek a borztól, rajonganak érte, utálják, de hasznot lesnek, vagy mégis mitől van egyben ez az egész?
A jelenet után az agyam felidézte azt a podcast-adást, amikor Puzsérék ezt az egészet igyekeztek népszerűsíteni, olyan szavakat használva, hogy „ez egy ambiciózus szerelemprojekt”, meg hogy „ha nem bírunk kritikusabbá válni a vezetőinkkel szemben”, akkor csúnya világ lesz. Tisztán emlékszem az alkotói csapat egyik tagjára, talán egy grafikusra, aki olyat volt képes belemondani a kamerába erről, hogy „frappáns poénok” lesznek benne.
Igazán kár, hogy a jelek szerint mindegyiket kivágták belőle.
És vissza Puzsérra: te jóságos Isten, hogyan lehetett képes valaki, aki, mielőtt a politikai megbolondulás útjára lépett, egészen élvezetes és lényeglátó filmkritikákat gyártott, kiadni a kezéből ezt a nem is tudom, micsodát? És hogyan tudtak olyanok asszisztálni ehhez, mint például Scherer Péter?
Hatás szempontjából végülis igazuk van: ha erre vesznek jegyet az emberek, akkor, ha más nem, az alkotók nevének bizalmat szavazott legalább egy jól látható törzsbázis. Ha nem sikerül javítani a színvonalon úgy a harmadik rész idejére, s mégis marad az úgymond teltház, akkor az legalább azt bizonyítja, hogy igazi rajongótáborról van szó, amelyik identitása részének tekinti, hogy bármit, amit a Szélsőközép elé tesz, áhítattal fogyassza, még akkor is, ha az bizony
átmenet a Völkischer Beobachter karikatúrái, és a Sas József-féle „pesti humor” bundáskenyérszagú böffenetei között.
A nERDŐt egyetlenegy dolog menthetne meg a végső feledéstől: ha legkésőbb ebben a harmadik részben kiderülne, hogy ez az egész szándékosan egy meta-alkotás, önmaga paródiája. Akkor legalább az a geg megmaradna belőle, hogy jól meg lett táncoltatva a közönség mindkét oldalon. Aki akart, felháborodott a borz-Orbánon, aki akarta, ideológiai alapon istenítette a kreativitását ennek az animált tanmesének, majd a végén kiderül, hogy egy percig sem gondolták komolyan az alkotók, és csak tükröt akartak mutatni. Na, annak legalább közepes lenne.
Frissítés: a jelek szerint a törzsközönség sem volt elájulva az alkotástól. Ez a cikk kedden íródott, azóta a YouTube-csatornán az alkotók kiírták, hogy „az a célunk, hogy a következő rész már sokkal jobb legyen”, s hogy „a negatív visszajelzések ellenére mi örülünk, hogy ez a projekt elindult, és a folytatáson dolgozunk”.
Valóban: a topkommentek a következők: „Olyan ez mint amit a Gyula nézne a Szondi utcából”; „Ez kb. olyan lett mint az első ívhegesztésem. Azt mondták, hogy vagy ne foglalkozzak ezzel, vagy sokkal többet”, illetve: „Sajnos többet nevettem a kommenteken, mint az előadáson”.
