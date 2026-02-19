Vérlázító botrányt kavartak Sebestyén Balázsék: idős embereken gúnyolódtak – súlyos büntetésre számíthatnak

Balázsék átléptek egy határt: túl intim volt az epizód – gigabírsággal sújtották a Rádió 1-et
A „Balázsék” egyik adása – amelyben intim masszázsgélt teszteltek a műsorvezetők – jócskán átlépte a rádióműsor korhatárbesorolását.
Eljárást indított ellenük az NMHH.
Az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi előírás megsértése miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa – újabb –eljárást indított a Radio Plus Kft. ellen a „Balázsék” egyik adása kapcsán – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.
A közlemény szerint két állampolgári bejelentés is érkezett a médiatanácshoz a Rádió 1 médiaszolgáltatáson közzétett „Balázsék” 2025. december 9-i adásával kapcsolatban:
a műsorszámban pejoratív megjegyzéseket használtak, és sértő módon beszéltek az idős emberekről, elsősorban az érettebb korosztályba tartozó nőkről.
Ezen megnyilvánulások sérthették az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi követelményt, ezért a médiatanács eljárást indított a Rádió 1 médiaszolgáltatójával, a Radio Plus Kft.-vel szemben.
Ugyancsak bejelentés alapján vizsgálta a testület az RTL tévécsatornán 2025. november 9-én 19 óra 45 perces, valamint 16-án 19 óra 45, valamint 21 óra 50 perces kezdettel sugárzott „Csillag születik” című műsorszámokat. A médiatanács megállapította, hogy az első két műsorszám besorolása a III. korhatár-kategóriába (tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott), valamint a harmadik műsorszám a IV. korhatári kategóriába (tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott) sorolása és sugárzási időpontja is megfelelő volt, ezért nem indított eljárást a médiaszolgáltatóval szemben.
A testület reklámhangerőt vizsgált egy mogyorókrém-hirdetés miatt érkezett bejelentés nyomán, amelyet a TV2 tett közzé 2025. december 20-án. A hatósági ellenőrzés alapján nem merült fel a reklámok hangerejére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése, ezért a médiatanács nem indított eljárást a médiaszolgáltatóval szemben.
(MTI)
Nyitókép: Facebook / Balázsék