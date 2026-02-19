Ft
02. 19.
csütörtök
Rádió 1 Sebestyén Balázs büntetés idősek NMHH

Vérlázító botrányt kavartak Sebestyén Balázsék: idős embereken gúnyolódtak – súlyos büntetésre számíthatnak

2026. február 19. 10:15

Eljárást indított ellenük az NMHH.

2026. február 19. 10:15
null

Az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi előírás megsértése miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa – újabb –eljárást indított a Radio Plus Kft. ellen a „Balázsék” egyik adása kapcsán – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint két állampolgári bejelentés is érkezett a médiatanácshoz a Rádió 1 médiaszolgáltatáson közzétett „Balázsék” 2025. december 9-i adásával kapcsolatban:

a műsorszámban pejoratív megjegyzéseket használtak, és sértő módon beszéltek az idős emberekről, elsősorban az érettebb korosztályba tartozó nőkről.

Ezen megnyilvánulások sérthették az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi követelményt, ezért a médiatanács eljárást indított a Rádió 1 médiaszolgáltatójával, a Radio Plus Kft.-vel szemben.

Ugyancsak bejelentés alapján vizsgálta a testület az RTL tévécsatornán 2025. november 9-én 19 óra 45 perces, valamint 16-án 19 óra 45, valamint 21 óra 50 perces kezdettel sugárzott „Csillag születik” című műsorszámokat. A médiatanács megállapította, hogy az első két műsorszám besorolása a III. korhatár-kategóriába (tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott), valamint a harmadik műsorszám a IV. korhatári kategóriába (tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott) sorolása és sugárzási időpontja is megfelelő volt, ezért nem indított eljárást a médiaszolgáltatóval szemben.

A testület reklámhangerőt vizsgált egy mogyorókrém-hirdetés miatt érkezett bejelentés nyomán, amelyet a TV2 tett közzé 2025. december 20-án. A hatósági ellenőrzés alapján nem merült fel a reklámok hangerejére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése, ezért a médiatanács nem indított eljárást a médiaszolgáltatóval szemben.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Balázsék

Fehér Agyar
2026. február 19. 10:49
Már nem először, nem másodszor gúnyolódtak az idős embereken.
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2026. február 19. 10:45
Mindig is egy gyökér volt.
Válasz erre
2
0
catalina11
2026. február 19. 10:31
Vérlázító botrányt kavartak Sebestyén Balázsék: idős embereken gúnyolódtak " silány banda ez.
Válasz erre
4
0
satrafa-2
2026. február 19. 10:27
Mi bajuk van ezeknek az öregedő nőkkel?
Válasz erre
3
0
