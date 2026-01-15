Balázsék átléptek egy határt: túl intim volt az epizód – gigabírsággal sújtották a Rádió 1-et

A jogsértés miatt a médiatanács a Radio Plus Kft.-t 11 millió 150 ezer forint bírsággal sújtotta,

és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig 275 ezer forint bírságot rótt ki a jogsértés ismételtségére tekintettel.

Ugyanezen ülésén a testület a médiaszolgáltatóval szemben újabb eljárás indításáról is döntött annak megállapítására, hogy megfelelő volt-e a „Balázsék” 2025. október 14-én és 16-án sugárzott adásainak klasszifikációja.