Felfoghatatlan: 79 millió eurót kell fizetnie a migránsoknak ennek az EU-s országnak

Ez már nem összeesküvés-elmélet: az európai lakosság egy részének lecserélésére szólított fel az EP-képviselő
Elképesztő taps fogadta a jobboldali európaiak helyére migránsokat követelő Irene Montero tüzes szónoklatát.
Amiért nem bírálták el elég gyorsan a kérelmeiket.
A holland bevándorlási hivatalnak (IND) tavaly 79 millió euró kártérítést kellett fizetnie menedékkérőknek, miután az eljárások elbírálása a törvényben előírt határidőn túl húzódott el – írta szerdán a Dutchnews hírportál a hivatal kimutatására hivatkozva.
Ezt is ajánljuk a témában
Elképesztő taps fogadta a jobboldali európaiak helyére migránsokat követelő Irene Montero tüzes szónoklatát.
Az összeg több mint kétszerese a 2024–es kifizetéseknek. A menedékkérők bírósághoz fordulhatnak kártérítésért, ha ügyük vizsgálata hat hónapnál tovább tart. Az IND adatai szerint az átlagos elbírálási idő mára több mint egy évre nőtt.
A szolgálat tájékoztatása szerint 2025 végén mintegy 51 ezer ember várta még kérelmének elbírálását, és az idei célkitűzések teljesítése sem valószínű. A kérelmek valamivel több mint egyharmadát hagyják jóvá.
Az IND adatai alapján tavaly valamivel több mint 24 ezren nyújtottak be először menedékkérelmet Hollandiában, ami nyolcezerrel kevesebb, mint 2024-ben.
Az IND ismét felszólított a késedelmek miatt kiszabható bírságok rendszerének eltörlésére, mondván, az nem segíti a menekültügyi vizsgálatok gyorsítását.
Gyorsabb döntéseket szeretnénk hozni, de nem tudunk, még a bírság fenyegetése mellett sem”
– idézte a szolgálat közleményét a Dutchnews hírportál. Hozzátették: a bírságokkal kapcsolatos perek pénzt és kapacitást vonnak el, amelyet inkább az ügyek feldolgozására fordítanának.
A hivatal közölte azt is, hogy tavaly 84 480–an kértek tartózkodási engedélyt Hollandiában, ami közel 2,4 százalékos csökkenés. A holland állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmek száma 3 ezerrel 51 760–ra esett vissza.
A magasan képzett munkavállalói és más vízumkérelmek 86 százalékát jóváhagyták, a legtöbb kérelmező indiai, török és amerikai állampolgár volt.
Az alacsony képzettséget igénylő munkavállalási engedélyek közel 70 százalékát engedélyezték, elsősorban ukrán, indiai és Fülöp-szigeteki jelentkezők esetében.
A holland állampolgárságért folyamodók között a szíriaiak, az indiaiak és a törökök voltak a legnagyobb számban.
(MTI)
Nyitókép forrása: Facebook/Manfred Weber