Felfoghatatlan: 79 millió eurót kell fizetnie a migránsoknak ennek az EU-s országnak

Az IND adatai alapján tavaly valamivel több mint 24 ezren nyújtottak be először menedékkérelmet Hollandiában, ami nyolcezerrel kevesebb, mint 2024-ben.

Az IND ismét felszólított a késedelmek miatt kiszabható bírságok rendszerének eltörlésére, mondván, az nem segíti a menekültügyi vizsgálatok gyorsítását.

Gyorsabb döntéseket szeretnénk hozni, de nem tudunk, még a bírság fenyegetése mellett sem”

– idézte a szolgálat közleményét a Dutchnews hírportál. Hozzátették: a bírságokkal kapcsolatos perek pénzt és kapacitást vonnak el, amelyet inkább az ügyek feldolgozására fordítanának.

A hivatal közölte azt is, hogy tavaly 84 480–an kértek tartózkodási engedélyt Hollandiában, ami közel 2,4 százalékos csökkenés. A holland állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmek száma 3 ezerrel 51 760–ra esett vissza.