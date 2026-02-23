Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
jetten VVD Geert Wilders Hollandia PVV Szabadságpárt

Beiktatták Hollandia eddigi legfiatalabb miniszterelnökét

2026. február 23. 20:28

A liberális politikus kisebbségi kormány élén kezdte meg munkáját.

2026. február 23. 20:28
null

A BBC beszámolója szerint új korszak kezdődött Hollandiában: a 38 éves Rob Jetten lett az ország történetének legfiatalabb miniszterelnöke. A 66-os Demokraták (D66) vezetője szoros választási versenyben győzte le riválisát, és most egy törékeny parlamenti többségre támaszkodva, kisebbségből próbál kormányozni.

Ezt is ajánljuk a témában

A politikus a Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért (VVD), illetve a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) pártjaival alakított közös kabinetet, és

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

minden jelentős döntéshez külsős parlamenti támogatást kell szereznie.

Jetten a hágai Huis ten Bosch palotában, Vilmos Sándor király előtt letette esküjét, majd közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Büszke vagyok, hogy ezt együtt csinálhatjuk. Egy új szakaszban, nagy felelősséggel és azzal az ígérettel, hogy mindenkiért dolgozunk Hollandiában.”

Hozzátette:

Ne azon rágódjunk, mi a rossz, hanem azon dolgozzunk, mit lehet javítani.”

A kabinet jelentős terveket fogalmazott meg, többek között

  • mintegy 19 milliárd eurós védelmi kiadásnövelést, miközben
  • a költségvetési egyensúly érdekében megszorítások is várhatók az egészségügy és a szociális juttatások terén.

A migráció szintén kulcskérdés: a kormány célja, hogy csökkenjen a menedékkérők száma, és a jövőben a kérelmeket Európán kívül bírálják el.

Ezt is ajánljuk a témában

Az újdonsült kormányfő már most komoly politikai ellenállással néz szembe.

Geert Wilders, a Szabadságpárt (PVV) elnöke bejelentette, hogy minden kormányzati kezdeményezést következetesen ellenezni fog.

Az ellenzéki zöld-baloldal vezetője, Jesse Klaver pedig a kormány gazdasági terveit bírálta:

Az átlagemberek többet fizetnek majd, miközben a leggazdagabbaknak nem kell többet vállalniuk. Ez igazságtalan.”

A BBC kiemeli: bár Jetten személye több szempontból is megosztó – ő az ország első nyíltan meleg miniszterelnöke –, kampányában ez alig kapott szerepet, ami jól mutatja, hogy a holland politikában ez a kérdés mára háttérbe szorult. A kormányfő beiktatása után rövid üzenettel jelezte:

Ideje dolgozni”

– jelentette ki.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

 

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kar-6-Alom
2026. február 23. 21:37
A francia kormány kétharmada homoszexuális. Ennek ellenére még mindig Pride-ot kell rendezni a diszkrimináció ellen. Érthetetlen.
Válasz erre
0
0
OneiroNauta
2026. február 23. 21:10
A tulipánkalózok már régóta nem normálisak.
Válasz erre
0
0
Kovács József
2026. február 23. 21:05
Még szerencse, hogy nincs buzilobbi, nyilván nem azért kapta meg a vezetést. Ez az a Hollandia, ahol pedofil párt is legálisan működhetett.
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
•••
2026. február 23. 20:53 Szerkesztve
Az NSZK-ról vannak nagyon szép emlékeim családi kapcsolatok által, de ami ma már nyugaton történik, amiatt érzelmileg elengedtem azt a térséget. Ma már nem irigylésre méltó, az a régi világ eltűnik az új generációval, akiknek az agyát - most már a ópával, ómával együtt -- kilúgozták teljesen. Rendre a pusztulásukra szavaznak. Valahol errefelé épül az új Konstantinápoly, ott meg felfalják őket a barbárok. Itt kell helytállni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!