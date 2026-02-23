Beiktatták Hollandia eddigi legfiatalabb miniszterelnökét

Holland választások: szétszakadt az ország, hullanak a fejek
A nyáron megbukott kormánnyal mindenki rosszul járt, aki a része volt – Orbán Viktor holland szövetségese is.
A liberális politikus kisebbségi kormány élén kezdte meg munkáját.
A BBC beszámolója szerint új korszak kezdődött Hollandiában: a 38 éves Rob Jetten lett az ország történetének legfiatalabb miniszterelnöke. A 66-os Demokraták (D66) vezetője szoros választási versenyben győzte le riválisát, és most egy törékeny parlamenti többségre támaszkodva, kisebbségből próbál kormányozni.
A politikus a Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért (VVD), illetve a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) pártjaival alakított közös kabinetet, és
minden jelentős döntéshez külsős parlamenti támogatást kell szereznie.
Jetten a hágai Huis ten Bosch palotában, Vilmos Sándor király előtt letette esküjét, majd közösségi oldalán úgy fogalmazott:
Büszke vagyok, hogy ezt együtt csinálhatjuk. Egy új szakaszban, nagy felelősséggel és azzal az ígérettel, hogy mindenkiért dolgozunk Hollandiában.”
Hozzátette:
Ne azon rágódjunk, mi a rossz, hanem azon dolgozzunk, mit lehet javítani.”
A kabinet jelentős terveket fogalmazott meg, többek között
A migráció szintén kulcskérdés: a kormány célja, hogy csökkenjen a menedékkérők száma, és a jövőben a kérelmeket Európán kívül bírálják el.
A D66 vezetője lehet Hollandia következő, minden eddiginél ideológiavezéreltebb miniszterelnöke.
Az újdonsült kormányfő már most komoly politikai ellenállással néz szembe.
Geert Wilders, a Szabadságpárt (PVV) elnöke bejelentette, hogy minden kormányzati kezdeményezést következetesen ellenezni fog.
Az ellenzéki zöld-baloldal vezetője, Jesse Klaver pedig a kormány gazdasági terveit bírálta:
Az átlagemberek többet fizetnek majd, miközben a leggazdagabbaknak nem kell többet vállalniuk. Ez igazságtalan.”
A BBC kiemeli: bár Jetten személye több szempontból is megosztó – ő az ország első nyíltan meleg miniszterelnöke –, kampányában ez alig kapott szerepet, ami jól mutatja, hogy a holland politikában ez a kérdés mára háttérbe szorult. A kormányfő beiktatása után rövid üzenettel jelezte:
Ideje dolgozni”
– jelentette ki.
Már a koalíciós szerződésükben is kikötötték ezt.
***
Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP