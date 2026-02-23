Beiktatták Hollandia eddigi legfiatalabb miniszterelnökét

Az ellenzéki zöld-baloldal vezetője, Jesse Klaver pedig a kormány gazdasági terveit bírálta:

Az átlagemberek többet fizetnek majd, miközben a leggazdagabbaknak nem kell többet vállalniuk. Ez igazságtalan.”

A BBC kiemeli: bár Jetten személye több szempontból is megosztó – ő az ország első nyíltan meleg miniszterelnöke –, kampányában ez alig kapott szerepet, ami jól mutatja, hogy a holland politikában ez a kérdés mára háttérbe szorult. A kormányfő beiktatása után rövid üzenettel jelezte:

Ideje dolgozni”

– jelentette ki.