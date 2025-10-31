Mindenki róla sutyorog – kicsoda Rob Jetten, a liberális elit új holland üdvöskéje?

Hollandiában új politikai korszak körvonalazódik, legalábbis ha hinni lehet Rob Jettenennek, a Demokraták 66 (D66) nevű balliberális párt vezetőjének. A 38 éves politikus a múlt heti hollandiai választáson végül 26 mandátumot szerzett, ezzel fej fej mellett végzett Geert Wilders jobboldali Szabadságpártjával (PVV). Bár a két párt közötti különbség alig kétezer szavazat volt, a baloldali és liberális sajtó – például az Euronews – máris Jettent ünnepli, mint a „remény és haladás” új arcát.

Geert Wilders, a Szabadságpárt elnöke – Vele semmi szín alatt nem működne együtt Rob Jetten

Forrás: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Jetten a kampányban a Barack Obama-féle hurráoptimista, a változást középpontba állító kommunikációs eszköztárat vonultatta fel: még a szlogenje – Het kan wel (Megcsináljuk) – is a D66 klasszikus liberális jelszavainak újracsomagolása volt.