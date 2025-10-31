Ft
D66 Rob Jetten Geert Wilders Hollandia Szabadságpárt

Mindenki róla sutyorog – kicsoda Rob Jetten, a liberális elit új holland üdvöskéje?

2025. október 31. 09:14

A D66 vezetője lehet Hollandia következő, minden eddiginél ideológiavezéreltebb miniszterelnöke.

2025. október 31. 09:14
null

Hollandiában új politikai korszak körvonalazódik, legalábbis ha hinni lehet Rob Jettenennek, a Demokraták 66 (D66) nevű balliberális párt vezetőjének. A 38 éves politikus a múlt heti hollandiai választáson végül 26 mandátumot szerzett, ezzel fej fej mellett végzett Geert Wilders jobboldali Szabadságpártjával (PVV). Bár a két párt közötti különbség alig kétezer szavazat volt, a baloldali és liberális sajtó – például az Euronews – máris Jettent ünnepli, mint a „remény és haladás” új arcát.

Geert Wilders, a Szabadságpárt elnöke – Vele semmi szín alatt nem működne együtt Rob Jetten
Geert Wilders, a Szabadságpárt elnöke – Vele semmi szín alatt nem működne együtt Rob Jetten
Forrás: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Jetten a kampányban a Barack Obama-féle hurráoptimista, a változást középpontba állító kommunikációs eszköztárat vonultatta fel: még a szlogenje – Het kan wel (Megcsináljuk) – is a D66 klasszikus liberális jelszavainak újracsomagolása volt.

Ezt is ajánljuk a témában

A „pozitív erők politikájáról” beszélt, miközben

  • radikális klímaprogramot,
  • zöldenergia-alapú gazdaságot és
  • új városok építését ígérte a lakhatási válság enyhítésére.

Azt is megfogadta, hogy megreformálja az egészségügyet és az oktatást, ám a hangzatos lózungokon kívül ezek pontos, szakmai konkrétumairól alig esett szó, ahogy azt sem sikerült érdemben bemutatni a politikusnak, hogy mégis honnan teremtene elő forrásokat a nagy ívű tervekhez.

A kampányban Jetten a progresszív városi középosztály kedvencévé vált, holott évekkel korábban még „robot Jetten” néven gúnyolták merev stílusa miatt. Most tudatosan igyekezett javítani saját médiaképén:

  • tévéműsorokban,
  • vetélkedőkben szerepelt,
  • mosolygott és
  • próbált népszerű trendeket meglovagolni.

Ezt azonban sokan felszínes PR-politizálásnak bélyegezték, de úgy tűnik, hogy az egyfajta ellen-Wilders imázzsal párosítva működő stratégiának bizonyult.

A bevándorlás kérdésében Jetten az „emberséges, de szigorú” hozzáállásról beszélt, de várhatóan a gyakorlatban a brüsszeli vonalat követi majd:

több pénzt ígért integrációs programokra, és kritikátlanul támogatja az uniós menedékpolitikát.

Geert Wilders-szel szemben, aki a határőrizet megerősítését és a menedékkérelmek visszautasítását követeli, Jetten az együttélést és a „közösségi felelősséget” hirdeti, ami a holland jobboldal szerint a migrációs válság konzerválását jelenti.

A liberális wunderkind

A középosztálybeli családból származó, politológus végzettségű Jetten karrierje gyorsan ívelt felfelé: a D66 ifjúsági szervezetéből hamar frontvonalbeli politikussá vált. 2010–17 között önkormányzati képviselő volt Nijmegenben, innen került be a holland törvényhozásba. 2018-ban rövid ideig a párt frakcióvezetője lett

2022-től Mark Rutte liberális miniszterelnök negyedik kormányában lett klíma- és energiaminiszter, ebben a minőségében pedig a hollandiai és az európai zöld átállás kritikátlan és agilis támogatójaként tartották számon. Majd 2023-ban választották a D66 pártelnökévé és miniszterelnök-jelöltjévé.

Most, a D66 élén, széles, a mainstream pártokat tömörítő koalíciót szeretne, amelyben helyet kapnának a baloldali Zöldek és Munkapárt (GL/PvdA), a kereszténydemokrata CDA, valamint az Európai Néppárt irányvonalát képviselő VVD.

Azt azonban eleve jó előre kizárta, hogy bármiféle együttműködésre lépjen a Szabadságpárttal viszont, így a több milliós holland jobboldali szavazótábor ismét érdemi képviselet nélkül marad.

A nyugati sajtó előszeretettel emlegeti Rob Jetten nyíltan vállalt homoszexualitását is: a politikus jövőre készül összeházasodni argentin jegyesével, Nicolás Keenan nemzetközi hokijátékossal. A liberális média a kapcsolatot „a modern, nyitott Hollandia szimbólumaként” ünnepli, míg a konzervatív közvélemény szerint ez is azt mutatja, milyen távol került a D66 a hagyományos holland értékektől.

Ha Jetten valóban miniszterelnök lesz, Hollandia legfiatalabb, egyben egyik legideológiavezéreltebb kormányfője lehet.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP
 

