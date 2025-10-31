Mindenki róla sutyorog – kicsoda Rob Jetten, a liberális elit új holland üdvöskéje?

Szoros verseny Hollandiában: az exit poll szerint a centristák nyertek
Geert Wilders pártja a második legerősebb frakció lehet a parlamentben.
A D66 vezetője lehet Hollandia következő, minden eddiginél ideológiavezéreltebb miniszterelnöke.
Hollandiában új politikai korszak körvonalazódik, legalábbis ha hinni lehet Rob Jettenennek, a Demokraták 66 (D66) nevű balliberális párt vezetőjének. A 38 éves politikus a múlt heti hollandiai választáson végül 26 mandátumot szerzett, ezzel fej fej mellett végzett Geert Wilders jobboldali Szabadságpártjával (PVV). Bár a két párt közötti különbség alig kétezer szavazat volt, a baloldali és liberális sajtó – például az Euronews – máris Jettent ünnepli, mint a „remény és haladás” új arcát.
Jetten a kampányban a Barack Obama-féle hurráoptimista, a változást középpontba állító kommunikációs eszköztárat vonultatta fel: még a szlogenje – Het kan wel (Megcsináljuk) – is a D66 klasszikus liberális jelszavainak újracsomagolása volt.
A „pozitív erők politikájáról” beszélt, miközben
Azt is megfogadta, hogy megreformálja az egészségügyet és az oktatást, ám a hangzatos lózungokon kívül ezek pontos, szakmai konkrétumairól alig esett szó, ahogy azt sem sikerült érdemben bemutatni a politikusnak, hogy mégis honnan teremtene elő forrásokat a nagy ívű tervekhez.
A kampányban Jetten a progresszív városi középosztály kedvencévé vált, holott évekkel korábban még „robot Jetten” néven gúnyolták merev stílusa miatt. Most tudatosan igyekezett javítani saját médiaképén:
Ezt azonban sokan felszínes PR-politizálásnak bélyegezték, de úgy tűnik, hogy az egyfajta ellen-Wilders imázzsal párosítva működő stratégiának bizonyult.
A bevándorlás kérdésében Jetten az „emberséges, de szigorú” hozzáállásról beszélt, de várhatóan a gyakorlatban a brüsszeli vonalat követi majd:
több pénzt ígért integrációs programokra, és kritikátlanul támogatja az uniós menedékpolitikát.
Geert Wilders-szel szemben, aki a határőrizet megerősítését és a menedékkérelmek visszautasítását követeli, Jetten az együttélést és a „közösségi felelősséget” hirdeti, ami a holland jobboldal szerint a migrációs válság konzerválását jelenti.
A középosztálybeli családból származó, politológus végzettségű Jetten karrierje gyorsan ívelt felfelé: a D66 ifjúsági szervezetéből hamar frontvonalbeli politikussá vált. 2010–17 között önkormányzati képviselő volt Nijmegenben, innen került be a holland törvényhozásba. 2018-ban rövid ideig a párt frakcióvezetője lett
2022-től Mark Rutte liberális miniszterelnök negyedik kormányában lett klíma- és energiaminiszter, ebben a minőségében pedig a hollandiai és az európai zöld átállás kritikátlan és agilis támogatójaként tartották számon. Majd 2023-ban választották a D66 pártelnökévé és miniszterelnök-jelöltjévé.
Most, a D66 élén, széles, a mainstream pártokat tömörítő koalíciót szeretne, amelyben helyet kapnának a baloldali Zöldek és Munkapárt (GL/PvdA), a kereszténydemokrata CDA, valamint az Európai Néppárt irányvonalát képviselő VVD.
Azt azonban eleve jó előre kizárta, hogy bármiféle együttműködésre lépjen a Szabadságpárttal viszont, így a több milliós holland jobboldali szavazótábor ismét érdemi képviselet nélkül marad.
A nyugati sajtó előszeretettel emlegeti Rob Jetten nyíltan vállalt homoszexualitását is: a politikus jövőre készül összeházasodni argentin jegyesével, Nicolás Keenan nemzetközi hokijátékossal. A liberális média a kapcsolatot „a modern, nyitott Hollandia szimbólumaként” ünnepli, míg a konzervatív közvélemény szerint ez is azt mutatja, milyen távol került a D66 a hagyományos holland értékektől.
Ha Jetten valóban miniszterelnök lesz, Hollandia legfiatalabb, egyben egyik legideológiavezéreltebb kormányfője lehet.
A nyáron megbukott kormánnyal mindenki rosszul járt, aki a része volt – Orbán Viktor holland szövetségese is.
Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP