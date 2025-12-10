Királyi fogadtatásban részesült a magyar válogatott Rotterdamban – a pályán már más volt a helyzet

Hamar összekaptuk a védekezésünket, egyre több labdát szereztünk, és nem vettük fel a hollandok rohanós tempóját. A 10. perc környékén azonban némi tanácstalanság mutatkozott a magyar támadásokban, sokszor passzívig vittük a labdát, és nem igazán találtuk meg a ritmust, így Hollandia visszavette a vezetést. Az egygólos fórt azonban nem tudta növelni, mert Szemerey Zsófi hatalmas bravúrral védte Housheer hetesét. Ami viszont nem ment neki a vonalról, sikerült átlövésből: harmadik góljával az ETO jobbátlövője 6–4-re alakította az állást. Nem maradt más, Golovinnak időt kellett kérnie.

A kapitány a faultokat hiányolta, na meg az elmaradt hétmétereseket, amiért sárga lapot kapott a játékvezetőktől. Klujber Katrin kapufája azt jelentette, hogy már 10 perce nem sikerült bevenni a hollandok kapuját. De aztán végre büntetőt kaptunk, Klujber pedig nem is hibázott, így feljöttünk mínusz egyre. A 20. percben Simon Petra révén sikerült is utolérni a házigazdákat, akik erre gyorsan megrázták magukat, és pillanatok alatt hármat tettek közé (9–6).

Gödörbe kerültünk:

nem tudtunk mit kezdeni a felállt fallal,

hosszú, vontatott akciókat vezettünk,

pontatlanok voltak az átadásaink, és

ami nagyobb baj volt, hogy belőttük az ellenfél kapusát, Yara ten Holtét.

Szemerey a legjobbkor tett egy védést a közösbe, de a következő lövésnél már nem volt szerencséje, így a narancssárgák néggyel mentek.